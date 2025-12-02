大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮

大埔宏福苑五级大火造成严重伤亡，大批市民连日前往毗近灾场的广福休憩处悼念死者，有网民分享，昨日（1日）因火灾巴士改道，一位九巴暖心车长的「犯规」善举，不但方便了悼念乘客，更触动了无数人的心弦，引发全网默契守护这位「神级操作」的车长。

大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护↓↓↓↓

有网民在网上发文，表示昨日（1日）「由大老山坐车去大埔」，打算到邻近灾场的广福休憩处参加悼念活动，车厢「full到要企车头」。由于宏福苑大火，巴士路线更改，不再经广福邨。

楼主在帖文中写道，车长知道车上许多乘客都是前往悼念，于是在驶至王肇枝中学巴士站时，临时停站，车长并特别开咪提醒：「去广福邨嘅人系度落车」，楼主强调：「本身冇呢个站！」

这个额外的停站，只因车长体恤乘客，希望「等大家行少啲」，因为马路对面就是今次惨剧灾场宏福苑。车上即时有乘客大赞车长「你真好嘢」，而车长只是淡淡回应一句，却足以融化众人：「人心肉做架姐（啫）」。

楼主其后更发现，原来作出同样暖心之举的，并非只有一人，「原来唔止一个司机咁warm！」让这份善意在网络上迅速传开。

全网默契守护：「千祈唔好开司机名！」

帖文一出，网民的反应展现出惊人的默契，留言区中，最多人提及的并非单纯的赞赏，而是一遍又一遍的温馨提示：「千祈千祈千祈唔好开司机名！」、「保护车长，人人有责」，楼主亦表示：「唔开名，保护佢。」

不少网民担心车长这个「违规」的善举，随时可能招来投诉甚至处分。有网民感叹：「人间还有爱！就系呢样嘢，先可以令我地可以坚持落去！」有人也说：「有一种爱叫香港人嘅爱」。

网民为善心的巴士车长及楼主送上祝福：「好司机，好心地，有好报。」「好人一生平安，多谢你保护司机。」

网民发现已变「临时站」

正当大家还在为司机的爱心和网民的团结而感动时，一位网民今日（２日）早上上载相片更新了最新情况，表示：「啱啱经过，已经变咗做临时站！」换言之，这个由车长自发、充满风险的「违规车站」，最终得到了官方的追认。

来源：zandra_xandra_＠Threads

相关热话：

大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬

大埔宏福苑五级火｜搭港铁睇大火新闻 廿岁仔流下男儿热泪 网民同悲：哭，不代表软弱

大埔宏福苑五级火｜物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期

大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应

大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿

大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该

大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契

大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛

大埔宏福苑五级火｜港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中

大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄

大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法 欲哭无泪：发咗场超级世纪噩梦

大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱

大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」

大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！