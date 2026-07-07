DSE放榜2026︱覆核成绩Appeal懒人包 程序/费用/重要日期/改选注意事项一览

香港中学文凭试（DSE）将于7月15日公布成绩。若考生收到成绩单后，发现结果与预期落差很大，而且存有合理怀疑，可以考虑向考评局提出成绩覆核(Appeal)。一旦覆核成功，考生的DSE分数将获提升，进而增加获心仪大专院校及课程录取的胜机会。为了让考生及早做好准备，《星岛教育》根据考评局最新公布的详情，整理出以下的成绩覆核实用资讯。

DSE覆核成绩Appeal是甚么？

DSE成绩覆核主要分为「积分覆核」与「重阅答卷」两大类。

积分覆核

适用于甲类及乙类科目，由考评局覆检科目是否存在技术性出错，例如有没有电脑输入错误。但要注意的是，若考生已选择为某科目进行积分覆核，不论最终结果如何，该科目均不能再申请重阅答卷。

重阅答卷

只适用于甲类科目，但不包括校本评核部分、多项选择题试卷／分部及各实习考试。)考评局会首先对科目进行积分覆核以排除技术失误，随后由覆核阅卷员重新评估考卷。考评局会将重阅后的评分与原先的分数纳为「有效分数」，并计算平均值，以此作为该科目或分部的最终成绩。

因应需要重阅的科目，考生可提出特定要求：

中国语文科：可选择重阅整个科目或分部成绩。

英国语文科：可选择重阅整个科目或分部成绩。如需重阅口试录影，须另行提交申请。

数学科：可申请同时重阅必修部分及延伸部分，亦可选择仅重阅其中一部分。

若仅针对某一科目的特定分部申请重阅，考评局只会对该分部进行积分覆核及重阅答卷；该科目的其他分部则仅进行积分覆核。

DSE放榜2026︱Appeal申请方法

考生可以为甲类或乙类科目申请成绩覆核，以下是注意事项：

必须于成绩发放后的 5 历日内提出。

每名考生最多可为 4个科目申请覆核。

若就同一科目的一个或多个分部申请重阅答卷，仍会视作一个科目计算。

学校考生：

必须经由学校统一递交申请：个别学校的校内截止时间或有不同，同学务必提前向校方查询。学校递交申请后，考生会收到 SMS手机短讯通知，提示他们检查附有缴费通知单的电邮。

自修生：

DSE覆核成绩Appeal 2025︱费用

Appeal的费用会因应覆核类别而有所不同：

积分覆核：如果科目或分部成绩有变动，该科目的积分覆核费用会被退还。

重阅答卷：如申请重阅全科或某一科目的特定分部后，分部成绩获提升，但科目成绩不变，会获退还相关分部的重阅答卷费用。假如科目成绩提升，则会获退还该科的重阅答卷费用。

经济有困难，正在接受援助的考生，可向考评局申请减免部分费用。

递交覆核申请时，考生须同步支付相关费用，缴费期限为提出申请后的 2 历日。若缴费截止日适逢星期六或星期日，期限将自动顺延至紧接的星期一。

DSE放榜2026︱Appeal结果发放方式

今年的DSE成绩覆核结果暂定于8月12日公布，届时学校会向学校考生发放结果。至于自修生及夜校考生，则可登入香港中学文凭考试网上服务查看结果。考评局也会向已提供手机号码的考生，透过「#HKEAA」发出 的SMS手机短讯，发放覆核结果。

如果考生的成绩获得提升，考评局会同步将这些考生的名单，通知大学联合招生处（JUPAS）、相关大专院校及教育局。考生可以在指定期间联络JUPAS，要求各院校按覆核后的最新成绩，重新考虑其入学申请。

DSE放榜2026︱Appeal重要日期

日期 事项 7月15日 DSE放榜 7月20日 覆核成绩申请截止 8月12日 发放覆核成绩(暂定) 8月13日(上午9时至下午5时) 覆核后，取得更高成绩的考生，可递交重新考虑入学申请 8月17日 上诉覆核申请(覆核成绩程序)截止申请 8月20日(上午9时) JUPAS公布根据覆核成绩重新考虑入学申请的遴选结果。如果同学获得及接纳取录资格，须在当日下午5时前交留位费。 约9月21日 发放上诉覆核(覆核成绩程序)结果

注：DSE覆核成绩的安排及要求，以考评局公布为准。

资料来源：考评局、联招网站

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