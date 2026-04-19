金像奖2026红地毡盛况现场直击 章子怡舒淇陈法拉高贵现身 古天乐宣萱「情侣档」亮相

金像奖2026丨全城瞩目的影坛盛事，第44届香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）于今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。今日下午4时30分，一众电影人、颁奖者、提名演员、幕后人将会盛装亮相，踏上设于尖沙咀海滨长廊的红地毡，为颁奖典礼揭开华丽序幕。ViuTV 99台由下午4时30分起全程直击红地毡盛况（YouTube直播连结：https://www.youtube.com/@HongKongFilmAwards/streams）及稍后7时30分举行的颁奖典礼。《星岛头条》亦将直击红地毡环节。

金像奖2026红地毡详情

金像奖2026焦点提名电影与演员

金像奖2026红地毡精彩照片Part 1

金像奖2026红地毡精彩照片Part 2

重温香港电影金像奖2025红地毡盛况

第44届香港电影金像奖红地毡的网络直播将由下午3时30分抢先开始，观众可透过「香港电影金像奖」及「SpotiTalk」的官方YouTube频道，直击红地毡的台前幕后。大会今年邀得全新网上平台主持阵容，由身兼演员及主持的吴肇轩、网络名人笔华棋（Matt Chung），搭配三位新面孔「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 赵君瑜及连花（KaLin），以独特视角带领观众「UNLOCK 红地毡时刻」。

届时，预计一众获提名的影帝、影后、最佳男女配角、新演员候选人，以及多位著名导演、编剧及电影工作者将会现身，星光熠熠，绝对是年度最不容错过的娱乐盛事。

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金像奖2026大会日前公布红地毡直播安排的详情。

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ViuTV 99台由下午4时30分起全程直击金像奖2026红地毡盛况。下午3时半，红地毡环节正式开始前，大会今年特设的「UNLOCK 红地毡时刻」网上直播已率先启动。由全新主持组合吴肇轩、网络名人笔华棋（Matt Chung），联同三位活力新面孔「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 赵君瑜及连花（KaLin）带领观众游走文化中心外围。五位主持轻松互动，四处打卡，以独特视角为观众预热，揭开红地毡盛况的序幕。第44届金像奖颁奖礼于香港文化中心举行，电影《寻秦记》角逐多个奖项，分别「最佳男主角」、「最佳女配角」、「最佳电影」、「最佳服装造型设计」、「最佳视觉效果」、「最佳美术指导」、「最佳音响效果」、「最佳动作设计」、「最佳摄影」、「最佳剪接」和「最佳原创电影歌曲」。有粉丝特意租游艇挂上「最佳电影寻秦记」及「古萱世一」的海报，力撑电影得奖。

廖子妤指没信心就靠衣服来帮忙

廖子妤凭《像我这样的爱情》提名「最佳女主角」，她著上bling bling长裙现身，她指自己虽然只饮水，但小腹仍有点凸，又指今天早上不知是否因紧张已疴了一轮，问到争影后是否有信心？她指没信心就靠衣服来帮忙，又指因为衣服很勒，勒到自己有信心。对于王丹妮指好期待她的衣着，廖子妤表示对「最佳衣著奖」有信心，但自己昨日没有私讯对方，因为觉得要遵从赛制，提到她衣著不算性感，她笑言就算性感也没东西看。

陈法拉到达红地毡不忘跟囡囡视像

凭电影《赎梦》提名「最佳女主角」的陈法拉以白色晚装现身红地毡，她笑言5岁女儿有追看奥斯卡颁奖礼，看的时候也会点评明星的衣着，所以知她今次返港参加金像奖觉得非常好奇，叮嘱她行红地毡的时候一定要开直播，又笑言女儿只挂住红地毡，反而不理会她穿什么，但事前自己有向女儿展现晚装，女儿也觉得靓，增强她参赛的信心。至于女儿是否也有兴趣学她参加选美，或将来带她红地毡，她表示等女儿大个点再自己决定。对于张家辉没有陪伴一起行红地毡，法拉坦言有点寂寞，但知对方要出外工作，所以未能参与，但事前也有鼓励她和恭喜她候选影后，而自己也有恭喜张家辉，希望对方的歌《永远的失眠》可以得到「最后原创电影歌曲」。

杨乐文爆今早收到姜涛电话

杨乐文（Lokman）、姜涛和江𤒹生（AK）到红地毡梯级为大会拍照时，大批场外粉丝齐齐大叫三人的名字，三子不忘跟粉丝挥手。三子担任颁奖嘉宾，但保持神秘，不愿透露颁发哪个奖项。姜涛和AK表示首次为金像奖担任颁奖嘉宾，姜涛表示开心又紧张，因为怕讲错说话，Lokman即爆今早收到姜涛电话，对方指稿件有少少修改，问自己好不好，所以觉得姜涛好紧慎。姜涛笑指Lokman够多经验。AK则谓今日有大佬坐镇，听Lokman指示，自己不紧张。谈到AK是否有Lokman在旁毋需独力支撑，Lokman即谓：「知我重要呢！」早前Lokman身体不适，他解释感冒发烧几日，现在把声也不太好。提到三人今年未有电影提名，Lokman表示有待明年由AK出战，问到AK可有信心获提名？AK笑言不敢想太多，指电影《我们不是什么》获得好评论已经足够。姜涛表示自己没有想过获得电影奖项提名，反而想等Lokman，问到可有新戏洽谈中，姜涛表示如有机会拍戏也欢迎，但今年主要做巡回演唱会。三人在接受大会访问时，主持指Lokman和AK都拍过男男题材的电影和舞台剧，问姜涛可有兴趣拍类似题材？姜涛笑指现实中与Stanley都是BL，只不过他被人追走。

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李佳芯享受颁奖礼气氛

李佳芯凭《金童》被提名「最佳新演员」，以黑色丝绒贴身露背长裙现身，笑言首次出席金像奖要悉心打扮，暂时未感到紧张，主要是享受颁奖礼气氛，问到电影颁奖礼与以往出席电视台颁奖礼感觉有无分别？她笑言一样都要很早起身做准备，认为两者的流程模式分别不大。谈到她曾参与过电影拍摄，被质疑提名新演员的资格，李佳芯表示做模特儿时参与过拍戏，原本只是过一过镜，但后来被加了一句对白，她也不知算不算，但她无怀疑过自己的提名资格，笑言「企得系到就唔会怀疑」。另外，李佳芯与黄浩合作3部电影，她表示与黄浩有合作，但不是签了他的公司，对于黄浩称已获「Black Deer Entertainment」创办人兼管理合伙人Poya Shohani 正式确认，达成27亿港元的合作计划，联手打造东西方交流的开拓文化娱乐、艺术及体育产业版图，又指该投资者对李佳芯很感兴趣，她笑言是看报道才知道，称除了与黄浩合作，也有其他影视作品的试镜，称落实后再公布。

梁雍婷若隐若现非常性感

梁雍婷与周衹月一起现身，梁雍婷著上黑色拖尾裙配西装褛，内里只有一条丝带遮掩重要部位，北半球若隐若现，非常性感，问到是否来争「最佳衣着奖」，她笑言好紧张，因去年小野（卢镇业）也是凭同一个designer攞到最佳衣着奖，故也希望今年可以继承他的好运攞到，问到着的时候是否有心理关口？她说：「完全冇㖞，我谂可能本身作为一个演员都随时ready去点表演自己，所以对于我嚟讲红地毡都系一个表演。（惊唔惊走光？）都唔惊，我做咗安全措施。」至于为何不除褛？她指会在后台除，到时也会拍照片给大家，又指希望我下次有机会再以后选人嘅身份才再性感。梁雍婷今次来颁「最佳男配角」奖，她坦言手掌系肉手背也是肉，因陈湛文跟她在电影方面有合作，而自己也做过黄又南的女朋友，所以很替他们紧张。

王丹妮身穿低胸长裙现身金像奖红地毡

王丹妮身穿低胸长裙现身金像奖红地毡，第二次担任「最佳衣着奖」评判的她得荣幸，她表示不可选自己，不过为尊重场合和身份，一定会着得靓。问到评审准则？她指有自信，大家最好在红地毡上摆出代表自己最有自信的甫士。问到会否对廖子妤这些老友加分？王丹妮指自己很公平，但对廖子妤有信心认为对方一定会着得靓，提到对方昨日得知是她担任最佳衣着评判后表示会传讯息给她，王丹妮神秘表示不告诉大家，又坦言期待对方的衣着，因知她要求高。提到《夜王》导演版，王丹妮表示未有时候看，问到是否会让老公睇戏中有床上动作戏，她指一早有向老公「报案」，若他返港会邀他看，他亦好明白和支持她的工作。她又指现在街上很多人叫她的角色名「Co Co」，演员生涯有具代表性的角色诞生也感开心。身穿绿色晚装的陈蕾红地毡梯级时，场外大批粉丝齐声大叫她的名字，爱锡粉丝的她，即挥手示好，氹得粉丝大嗌。

邱彦筒Marf全力支持男友林家熙Locker

李芯駖、邱彦筒Marf、黄梓乐和梁仲恒为金像奖担任演出嘉宾，芯駖和Marf盛装打扮，她们表示为了开场的歌舞演出而准备了两星期，因只准备一个项目感觉负担不大，但黄梓乐和梁仲恒在歌舞方面经验不多，所以他们需要更多时间准备，问到演出时的舞衣是否更性感？以透视装现身的芯駖笑言很难更性感，指舞衣更著重艺术性，问到Marf是否全力支持男友林家熙Locker？她笑言全力支持林家熙Locker和邓涛，事前有叫男友要保持平常心，不要紧张，有得入围已很开心，又说男友有无奖都会与他庆祝，最重要食餐好。昨日是芯駖生日，她表示全日都在彩排，在工作中度过，3月时独自到台湾旅行10日，提早为自己庆生，那10日不时行山和品尝美食很开心，问到可有认识台仔？她笑说：「台佬都无，在台湾无艳遇，今日就戴了粉晶，加上自己在《夜王》角色水晶的加持，希望今晚有艳遇。」

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金像奖2026竞争激烈，多部电影作品备受瞩目。由麦浚龙执导的《风林火山》以12项提名领跑，成为大热；而《寻秦记》、《金童》、《再见UFO》、《世外》及《酱园弄‧悬案》亦成功入围角逐「最佳电影」殊荣，实力不容忽视。

演员奖项方面，战况同样精彩。古天乐凭《私家侦探》及《寻秦记》两部电影双料提名「最佳男主角」，将与《金童》的张继聪、《捕风追影》的梁家辉，以及凭《像我这样的爱情》首度入围的陈家乐，一同竞逐影帝宝座。影后宝座之争亦相当激烈，入围者包括《水饺皇后》的马丽、《无名指》的许恩怡、《像我这样的爱情》的廖子妤、《酱园弄‧悬案》的章子怡，以及《赎梦》的陈法拉。五位实力派演员将会竞逐影后殊荣，后座花落谁家，拭目以待。

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金像奖2026提名演员造型照？

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在期待今届盛事之余，不妨一同重温去年第43届金像奖红地毡的璀璨星光。当时由沈殷怡与强尼担任主持，一众巨星盛装出席，包括夫妻档现身的梁朝伟与刘嘉玲、担任「最佳衣着奖」评审的王丹妮、型格登场的Marf邱彦筒，以及妙语如珠的刘青云等。当时大热电影如《破·地狱》及《九龙城寨之围城》的团队亦是红地毡焦点。

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