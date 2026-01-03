Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点懒人包 一文睇清各奖项十强名单 最佳男、女主角竞争激烈

影视圈
更新时间：18:30 2026-01-03 HKT
发布时间：18:30 2026-01-03 HKT

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于2026年1月4日（星期日）晚上八时，于澳门上葡京综合度假村—上葡京综艺馆隆重举行，届时翡翠台将会全程现场直播。而TVB颁奖礼2025红地毡环节，则于同日下午五时半开始。《星岛头条》将为读者直击《万千星辉颁奖典礼2025》每一个精彩瞬间。

TVB颁奖礼2025丨红地毡盛况及直播详情

《万千星辉颁奖典礼2025》的红地毡环节，将于当天下午五时半开始。观众可透过TVB官方Youtube ChannelTVB综艺Facebook专页娱乐新闻台Facebook专页娱乐新闻台Youtube ChannelmyTV SUPER等平台，直击明星们的红地毡风采。

TVB颁奖礼2025丨预计出席艺人阵容

《万千星辉颁奖典礼2025》星光熠熠，预计一众候选艺人将盛装出席，竞逐各项殊荣。焦点所在的「最佳男主角」及「最佳女主角」候选人，包括《新闻女王2》的佘诗曼、李施嬅、黄宗泽，《金式森林》罗子溢、《巨塔之后》陈炜，以及实力派演员马国明、陈豪、陈展鹏等，均有望现身红地毡。至于林保怡、宣萱、郭晋安等大热人马会否出席争夺视帝、视后宝座，仍是未知之数。此外，在「最佳男／女配角」及「飞跃进步男／女艺员」等奖项中获得提名的高海宁、王敏奕、蒋祖曼、龚慈恩、何广沛、吴业坤、罗天宇、陈桢怡、何沛珈、关嘉敏、戴祖仪、叶蒨文、张驰豪、冯皓扬、何晋乐、林正峰、吴业坤、曾展望、黄庭锋等TVB小生与花旦亦将齐聚一堂。

相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025十强完整名单公布 视后之争佘诗曼、宣萱大热 罗子溢夺视帝呼声高

TVB颁奖礼2025丨四大司仪联手坐镇

TVB日前正式公布万众期待的《万千星辉颁奖典礼2025》司仪阵容。今年TVB颁奖礼打破去年单一司仪的模式，改由四大司仪联手坐镇，由经验丰富的陆浩明（6号）领军，搭配三位首次担任颁奖礼司仪的车婉婉、何沛珈及郑衍峰，为这场电视界年度盛事带来耳目一新的感觉。

相关阅读：何沛珈「升呢」万千星辉颁奖礼司仪 回复单身后事业起飞获重用

《万千星辉颁奖典礼2025》各奖项十强完整名单

最佳剧集

  • 《奔跑吧！勇敢的女人们》
  • 《痞子无间道》
  • 《夺命提示》
  • 《刑侦12》
  • 《执法者们》
  • 《麻雀乐团》
  • 《侠医》
  • 《巨塔之后》
  • 《金式森林》
  • 《新闻女王2》

最佳男主角

  • 周嘉洛《痞子无间道》
  • 陈山聪《夺命提示》
  • 张振朗《夺命提示》
  • 林保怡《刑侦12》
  • 马国明《执法者们》
  • 陈豪《侠医》
  • 陈展鹏《巨塔之后》
  • 郭晋安《金式森林》
  • 罗子溢《金式森林》
  • 黄宗泽《新闻女王2》

最佳女主角

  • 吴若希《奔跑吧！勇敢的女人们》
  • 刘佩玥《夺命提示》
  • 傅嘉莉《刑侦12》
  • 蔡洁《执法者们》
  • 张曦雯《侠医》
  • 宣萱《巨塔之后》
  • 陈炜《巨塔之后》
  • 陈晓华《金式森林》
  • 佘诗曼《新闻女王2》
  • 李施嬅《新闻女王2》

最佳男配角

  • 朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人们》
  • 林子善《夺命提示》
  • 罗子溢《执法者们》
  • 姜大卫《麻雀乐团》
  • 丁子朗《侠医》
  • 徐荣《金式森林》
  • 罗天宇《金式森林》
  • 邓智坚《新闻女王2》
  • 何广沛《新闻女王2》
  • 吴业坤《新闻女王2》

最佳女配角

  • 赖慰玲《奔跑吧！勇敢的女人们》
  • 刘颖旋《夺命提示》
  • 陈自瑶《刑侦12》
  • 郭柏妍《麻雀乐团》
  • 刘佩玥《侠医》
  • 吴若希《巨塔之后》
  • 高海宁《新闻女王2》
  • 王敏奕《新闻女王2》
  • 蒋祖曼《新闻女王2》
  • 龚慈恩《新闻女王2》

飞跃进步男艺员

  • 陈浚霆
  • 张驰豪
  • 冯皓扬
  • 何晋乐
  • 林正峰
  • 吴业坤
  • 冼靖峰
  • 涂毓麟
  • 曾展望
  • 黄庭锋

飞跃进步女艺员

  • 陈桢怡
  • 何沛珈
  • 关嘉敏
  • 林秀怡
  • 李芷晴
  • 梁凯晴
  • 倪嘉雯
  • 戴祖仪
  • 王嘉慧
  • 叶蒨文

最佳男新人

  • 冯皓扬
  • 何晋乐
  • 林智乐
  • 刘洋
  • 曾锦燊

最佳女新人

  • 陈若思
  • 庄子璇
  • 倪嘉雯
  • 姚焯菲
  • 詹天文

大湾区最喜爱TVB剧集

  • 《爱‧回家之开心速递》
  • 《奔跑吧！勇敢的女人们》
  • 《痞子无间道》
  • 《夺命提示》
  • 《刑侦12》
  • 《执法者们》
  • 《侠医》
  • 《巨塔之后》
  • 《金式森林》
  • 《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB男主角

  • 周嘉洛《痞子无间道》
  • 陈山聪《夺命提示》
  • 张振朗《夺命提示》
  • 林保怡《刑侦12》
  • 马国明《执法者们》
  • 陈豪《侠医》
  • 陈展鹏《巨塔之后》
  • 郭晋安《金式森林》
  • 罗子溢《金式森林》
  • 黄宗泽《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB女主角

吴若希    《奔跑吧！勇敢的女人们》
刘佩玥    《夺命提示》
蔡洁    《执法者们》
傅嘉莉    《刑侦12》
张曦雯    《侠医》
宣萱    《巨塔之后》
陈炜    《巨塔之后》
陈晓华    《金式森林》
佘诗曼    《新闻女王2》
李施嬅    《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB综艺及资讯节目

  • 《大师兄感谢祭》
  • 《万千星辉颁奖典礼2024》
  • 《友乜唔讲得》
  • 《江湖见》
  • 《一日打工限定》
  • 《女神配对计划》
  • 《声秀》
  • 《真相‧情‧寻》
  • 《2025香港小姐竞选决赛》
  • 《万千星辉贺台庆》

最佳电视歌曲

  • 《一切豁开》吴业坤
  • 《我和我们》林保怡、张振朗、吴业坤、黎泽恩、吴若希、戴祖仪、梁宸语、何吉赛尔
  • 《不想将你放下》Supper Moment
  • 《日光之下》张与辰
  • 《最好的信念》古巨基
  • 《序章‧结局》詹天文
  • 《金式森林》张驰豪
  • 《还剩一件未做的事》吴业坤
  • 《Seeds of truth》詹天文
  • 《女神恋爱恼》戴祖仪

最佳女主持

  • 陈贝儿
  • 陈庭欣
  • 陈懿德
  • 车婉婉
  • 朱凯婷
  • 何沛珈
  • 黎芷珊
  • 麦美恩
  • 戴祖仪
  • 汪明荃

最佳男主持

  • 区永权
  • 郑衍峰
  • C君
  • 钱嘉乐
  • 许文轩
  • 洪永城
  • Bob林盛斌
  • 森美
  • 梁思浩
  • 陆浩明

最佳资讯及专题节目

  • 《东张西望》
  • 《美食新闻报道》
  • 《江湖见》
  • 《香港系列之原味道》
  • 《Grand住去利物浦》
  • 《真相‧情‧寻》
  • 《盲盒铁路游》
  • 《空运世一》
  • 《无穷之路V-智行无疆》
  • 《带阿姐看世界》

最佳综艺节目

  • 《中年好声音3》
  • 《直播灵接触》
  • 《今晚乜都拗》
  • 《一日打工限定》
  • 《女神配对计划》
  • 《声秀》
  • 《在我心中，你是独一无二》
  • 《剪裁魔法师2》
  • 《攻你上大学》
  • 《芷珊再约王嘉尔》

《万千星辉颁奖典礼2025》大会场刊照片：

