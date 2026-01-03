TVB《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点懒人包 一文睇清各奖项十强名单 最佳男、女主角竞争激烈
发布时间：18:30 2026-01-03 HKT
无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于2026年1月4日（星期日）晚上八时，于澳门上葡京综合度假村—上葡京综艺馆隆重举行，届时翡翠台将会全程现场直播。而TVB颁奖礼2025红地毡环节，则于同日下午五时半开始。《星岛头条》将为读者直击《万千星辉颁奖典礼2025》每一个精彩瞬间。
TVB颁奖礼2025丨红地毡盛况及直播详情
《万千星辉颁奖典礼2025》的红地毡环节，将于当天下午五时半开始。观众可透过TVB官方Youtube Channel、TVB综艺Facebook专页、娱乐新闻台Facebook专页、娱乐新闻台Youtube Channel及myTV SUPER等平台，直击明星们的红地毡风采。
TVB颁奖礼2025丨预计出席艺人阵容
《万千星辉颁奖典礼2025》星光熠熠，预计一众候选艺人将盛装出席，竞逐各项殊荣。焦点所在的「最佳男主角」及「最佳女主角」候选人，包括《新闻女王2》的佘诗曼、李施嬅、黄宗泽，《金式森林》罗子溢、《巨塔之后》陈炜，以及实力派演员马国明、陈豪、陈展鹏等，均有望现身红地毡。至于林保怡、宣萱、郭晋安等大热人马会否出席争夺视帝、视后宝座，仍是未知之数。此外，在「最佳男／女配角」及「飞跃进步男／女艺员」等奖项中获得提名的高海宁、王敏奕、蒋祖曼、龚慈恩、何广沛、吴业坤、罗天宇、陈桢怡、何沛珈、关嘉敏、戴祖仪、叶蒨文、张驰豪、冯皓扬、何晋乐、林正峰、吴业坤、曾展望、黄庭锋等TVB小生与花旦亦将齐聚一堂。
TVB颁奖礼2025丨四大司仪联手坐镇
TVB日前正式公布万众期待的《万千星辉颁奖典礼2025》司仪阵容。今年TVB颁奖礼打破去年单一司仪的模式，改由四大司仪联手坐镇，由经验丰富的陆浩明（6号）领军，搭配三位首次担任颁奖礼司仪的车婉婉、何沛珈及郑衍峰，为这场电视界年度盛事带来耳目一新的感觉。
《万千星辉颁奖典礼2025》各奖项十强完整名单
最佳剧集
- 《奔跑吧！勇敢的女人们》
- 《痞子无间道》
- 《夺命提示》
- 《刑侦12》
- 《执法者们》
- 《麻雀乐团》
- 《侠医》
- 《巨塔之后》
- 《金式森林》
- 《新闻女王2》
最佳男主角
- 周嘉洛《痞子无间道》
- 陈山聪《夺命提示》
- 张振朗《夺命提示》
- 林保怡《刑侦12》
- 马国明《执法者们》
- 陈豪《侠医》
- 陈展鹏《巨塔之后》
- 郭晋安《金式森林》
- 罗子溢《金式森林》
- 黄宗泽《新闻女王2》
最佳女主角
- 吴若希《奔跑吧！勇敢的女人们》
- 刘佩玥《夺命提示》
- 傅嘉莉《刑侦12》
- 蔡洁《执法者们》
- 张曦雯《侠医》
- 宣萱《巨塔之后》
- 陈炜《巨塔之后》
- 陈晓华《金式森林》
- 佘诗曼《新闻女王2》
- 李施嬅《新闻女王2》
最佳男配角
- 朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人们》
- 林子善《夺命提示》
- 罗子溢《执法者们》
- 姜大卫《麻雀乐团》
- 丁子朗《侠医》
- 徐荣《金式森林》
- 罗天宇《金式森林》
- 邓智坚《新闻女王2》
- 何广沛《新闻女王2》
- 吴业坤《新闻女王2》
最佳女配角
- 赖慰玲《奔跑吧！勇敢的女人们》
- 刘颖旋《夺命提示》
- 陈自瑶《刑侦12》
- 郭柏妍《麻雀乐团》
- 刘佩玥《侠医》
- 吴若希《巨塔之后》
- 高海宁《新闻女王2》
- 王敏奕《新闻女王2》
- 蒋祖曼《新闻女王2》
- 龚慈恩《新闻女王2》
飞跃进步男艺员
- 陈浚霆
- 张驰豪
- 冯皓扬
- 何晋乐
- 林正峰
- 吴业坤
- 冼靖峰
- 涂毓麟
- 曾展望
- 黄庭锋
飞跃进步女艺员
- 陈桢怡
- 何沛珈
- 关嘉敏
- 林秀怡
- 李芷晴
- 梁凯晴
- 倪嘉雯
- 戴祖仪
- 王嘉慧
- 叶蒨文
最佳男新人
- 冯皓扬
- 何晋乐
- 林智乐
- 刘洋
- 曾锦燊
最佳女新人
- 陈若思
- 庄子璇
- 倪嘉雯
- 姚焯菲
- 詹天文
大湾区最喜爱TVB剧集
- 《爱‧回家之开心速递》
- 《奔跑吧！勇敢的女人们》
- 《痞子无间道》
- 《夺命提示》
- 《刑侦12》
- 《执法者们》
- 《侠医》
- 《巨塔之后》
- 《金式森林》
- 《新闻女王2》
大湾区最喜爱TVB男主角
- 周嘉洛《痞子无间道》
- 陈山聪《夺命提示》
- 张振朗《夺命提示》
- 林保怡《刑侦12》
- 马国明《执法者们》
- 陈豪《侠医》
- 陈展鹏《巨塔之后》
- 郭晋安《金式森林》
- 罗子溢《金式森林》
- 黄宗泽《新闻女王2》
大湾区最喜爱TVB女主角
吴若希 《奔跑吧！勇敢的女人们》
刘佩玥 《夺命提示》
蔡洁 《执法者们》
傅嘉莉 《刑侦12》
张曦雯 《侠医》
宣萱 《巨塔之后》
陈炜 《巨塔之后》
陈晓华 《金式森林》
佘诗曼 《新闻女王2》
李施嬅 《新闻女王2》
大湾区最喜爱TVB综艺及资讯节目
- 《大师兄感谢祭》
- 《万千星辉颁奖典礼2024》
- 《友乜唔讲得》
- 《江湖见》
- 《一日打工限定》
- 《女神配对计划》
- 《声秀》
- 《真相‧情‧寻》
- 《2025香港小姐竞选决赛》
- 《万千星辉贺台庆》
最佳电视歌曲
- 《一切豁开》吴业坤
- 《我和我们》林保怡、张振朗、吴业坤、黎泽恩、吴若希、戴祖仪、梁宸语、何吉赛尔
- 《不想将你放下》Supper Moment
- 《日光之下》张与辰
- 《最好的信念》古巨基
- 《序章‧结局》詹天文
- 《金式森林》张驰豪
- 《还剩一件未做的事》吴业坤
- 《Seeds of truth》詹天文
- 《女神恋爱恼》戴祖仪
最佳女主持
- 陈贝儿
- 陈庭欣
- 陈懿德
- 车婉婉
- 朱凯婷
- 何沛珈
- 黎芷珊
- 麦美恩
- 戴祖仪
- 汪明荃
最佳男主持
- 区永权
- 郑衍峰
- C君
- 钱嘉乐
- 许文轩
- 洪永城
- Bob林盛斌
- 森美
- 梁思浩
- 陆浩明
最佳资讯及专题节目
- 《东张西望》
- 《美食新闻报道》
- 《江湖见》
- 《香港系列之原味道》
- 《Grand住去利物浦》
- 《真相‧情‧寻》
- 《盲盒铁路游》
- 《空运世一》
- 《无穷之路V-智行无疆》
- 《带阿姐看世界》
最佳综艺节目
- 《中年好声音3》
- 《直播灵接触》
- 《今晚乜都拗》
- 《一日打工限定》
- 《女神配对计划》
- 《声秀》
- 《在我心中，你是独一无二》
- 《剪裁魔法师2》
- 《攻你上大学》
- 《芷珊再约王嘉尔》