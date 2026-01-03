TVB《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点懒人包 一文睇清各奖项十强名单 最佳男、女主角竞争激烈

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于2026年1月4日（星期日）晚上八时，于澳门上葡京综合度假村—上葡京综艺馆隆重举行，届时翡翠台将会全程现场直播。而TVB颁奖礼2025红地毡环节，则于同日下午五时半开始。《星岛头条》将为读者直击《万千星辉颁奖典礼2025》每一个精彩瞬间。

TVB颁奖礼2025丨红地毡盛况及直播详情

《万千星辉颁奖典礼2025》的红地毡环节，将于当天下午五时半开始。观众可透过TVB官方Youtube Channel、TVB综艺Facebook专页、娱乐新闻台Facebook专页、娱乐新闻台Youtube Channel及myTV SUPER等平台，直击明星们的红地毡风采。

TVB颁奖礼2025丨预计出席艺人阵容

《万千星辉颁奖典礼2025》星光熠熠，预计一众候选艺人将盛装出席，竞逐各项殊荣。焦点所在的「最佳男主角」及「最佳女主角」候选人，包括《新闻女王2》的佘诗曼、李施嬅、黄宗泽，《金式森林》罗子溢、《巨塔之后》陈炜，以及实力派演员马国明、陈豪、陈展鹏等，均有望现身红地毡。至于林保怡、宣萱、郭晋安等大热人马会否出席争夺视帝、视后宝座，仍是未知之数。此外，在「最佳男／女配角」及「飞跃进步男／女艺员」等奖项中获得提名的高海宁、王敏奕、蒋祖曼、龚慈恩、何广沛、吴业坤、罗天宇、陈桢怡、何沛珈、关嘉敏、戴祖仪、叶蒨文、张驰豪、冯皓扬、何晋乐、林正峰、吴业坤、曾展望、黄庭锋等TVB小生与花旦亦将齐聚一堂。

TVB颁奖礼2025丨四大司仪联手坐镇

TVB日前正式公布万众期待的《万千星辉颁奖典礼2025》司仪阵容。今年TVB颁奖礼打破去年单一司仪的模式，改由四大司仪联手坐镇，由经验丰富的陆浩明（6号）领军，搭配三位首次担任颁奖礼司仪的车婉婉、何沛珈及郑衍峰，为这场电视界年度盛事带来耳目一新的感觉。

《万千星辉颁奖典礼2025》各奖项十强完整名单

最佳剧集

《奔跑吧！勇敢的女人们》

《痞子无间道》

《夺命提示》

《刑侦12》

《执法者们》

《麻雀乐团》

《侠医》

《巨塔之后》

《金式森林》

《新闻女王2》

最佳男主角

周嘉洛《痞子无间道》

陈山聪《夺命提示》

张振朗《夺命提示》

林保怡《刑侦12》

马国明《执法者们》

陈豪《侠医》

陈展鹏《巨塔之后》

郭晋安《金式森林》

罗子溢《金式森林》

黄宗泽《新闻女王2》

最佳女主角

吴若希《奔跑吧！勇敢的女人们》

刘佩玥《夺命提示》

傅嘉莉《刑侦12》

蔡洁《执法者们》

张曦雯《侠医》

宣萱《巨塔之后》

陈炜《巨塔之后》

陈晓华《金式森林》

佘诗曼《新闻女王2》

李施嬅《新闻女王2》

最佳男配角

朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人们》

林子善《夺命提示》

罗子溢《执法者们》

姜大卫《麻雀乐团》

丁子朗《侠医》

徐荣《金式森林》

罗天宇《金式森林》

邓智坚《新闻女王2》

何广沛《新闻女王2》

吴业坤《新闻女王2》

最佳女配角

赖慰玲《奔跑吧！勇敢的女人们》

刘颖旋《夺命提示》

陈自瑶《刑侦12》

郭柏妍《麻雀乐团》

刘佩玥《侠医》

吴若希《巨塔之后》

高海宁《新闻女王2》

王敏奕《新闻女王2》

蒋祖曼《新闻女王2》

龚慈恩《新闻女王2》

飞跃进步男艺员

陈浚霆

张驰豪

冯皓扬

何晋乐

林正峰

吴业坤

冼靖峰

涂毓麟

曾展望

黄庭锋

飞跃进步女艺员

陈桢怡

何沛珈

关嘉敏

林秀怡

李芷晴

梁凯晴

倪嘉雯

戴祖仪

王嘉慧

叶蒨文

最佳男新人

冯皓扬

何晋乐

林智乐

刘洋

曾锦燊

最佳女新人

陈若思

庄子璇

倪嘉雯

姚焯菲

詹天文

大湾区最喜爱TVB剧集

《爱‧回家之开心速递》

《奔跑吧！勇敢的女人们》

《痞子无间道》

《夺命提示》

《刑侦12》

《执法者们》

《侠医》

《巨塔之后》

《金式森林》

《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB男主角

周嘉洛《痞子无间道》

陈山聪《夺命提示》

张振朗《夺命提示》

林保怡《刑侦12》

马国明《执法者们》

陈豪《侠医》

陈展鹏《巨塔之后》

郭晋安《金式森林》

罗子溢《金式森林》

黄宗泽《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB女主角

吴若希 《奔跑吧！勇敢的女人们》

刘佩玥 《夺命提示》

蔡洁 《执法者们》

傅嘉莉 《刑侦12》

张曦雯 《侠医》

宣萱 《巨塔之后》

陈炜 《巨塔之后》

陈晓华 《金式森林》

佘诗曼 《新闻女王2》

李施嬅 《新闻女王2》

大湾区最喜爱TVB综艺及资讯节目

《大师兄感谢祭》

《万千星辉颁奖典礼2024》

《友乜唔讲得》

《江湖见》

《一日打工限定》

《女神配对计划》

《声秀》

《真相‧情‧寻》

《2025香港小姐竞选决赛》

《万千星辉贺台庆》

最佳电视歌曲

《一切豁开》吴业坤

《我和我们》林保怡、张振朗、吴业坤、黎泽恩、吴若希、戴祖仪、梁宸语、何吉赛尔

《不想将你放下》Supper Moment

《日光之下》张与辰

《最好的信念》古巨基

《序章‧结局》詹天文

《金式森林》张驰豪

《还剩一件未做的事》吴业坤

《Seeds of truth》詹天文

《女神恋爱恼》戴祖仪

最佳女主持

陈贝儿

陈庭欣

陈懿德

车婉婉

朱凯婷

何沛珈

黎芷珊

麦美恩

戴祖仪

汪明荃

最佳男主持

区永权

郑衍峰

C君

钱嘉乐

许文轩

洪永城

Bob林盛斌

森美

梁思浩

陆浩明

最佳资讯及专题节目

《东张西望》

《美食新闻报道》

《江湖见》

《香港系列之原味道》

《Grand住去利物浦》

《真相‧情‧寻》

《盲盒铁路游》

《空运世一》

《无穷之路V-智行无疆》

《带阿姐看世界》

最佳综艺节目

《中年好声音3》

《直播灵接触》

《今晚乜都拗》

《一日打工限定》

《女神配对计划》

《声秀》

《在我心中，你是独一无二》

《剪裁魔法师2》

《攻你上大学》

《芷珊再约王嘉尔》

《万千星辉颁奖典礼2025》大会场刊照片：