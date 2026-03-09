DSE 2026︱文凭试全方位资讯 名师技巧/状元心得/免费自修室/减压贴士一览 (持续更新)
发布时间：18:24 2026-03-09 HKT
2026年的DSE（中学文凭试）开考在即，现时正是考生全力冲刺的关键时刻。《星岛教育》与大家并肩作战，在3月至4月期间，将推出一系列考试攻略，从名师及状元的应试技巧、自修空间推介，到健康减压贴士都一应俱全，协助同学达到最佳状态，全力争取理想成绩。
DSE 2026︱名师解构中英数
DSE的中文、英文及数学科成绩都很影响升学，因此考生一定要做好应试准备！《星岛教育》今年邀请了传统名校的老师拍片分享这3科的温习及应试技巧，协助大家把握关键得分位！
中文科
DSE中文科2026｜名师剖析卷一大热范文 课外篇章温习秘技 卷二写作靠呢5招攞高分！
恩主教书院的中文科科主任庄志恒老师针对卷一，讲解范文的注意事项，及分享应付课外篇章的技巧。至于卷二，他也提供5个有助提升作文表现的方法。
英文科
DSE英文科2026｜20个名师备战及应试贴士 原来AI可以咁样练Writing及Speaking！
圣士提反女子中学的英文科老师衞茼讲解英文四卷的温习重点，同时分析常犯错误，教大家避开「伏位」！
数学科
DSE数学科2026｜名师解构最新课程修订 想及格一定要熟读边5个课题？
九龙华仁书院数学科主任杨俊贤老师，讲解数学科在今届DSE的变动，同时教大家在答题时，做好时间分配。
DSE 2026︱香港津贴中学议会老师撰文分析公民科及八科选修科
除了中英数，公民科及选修科都非常重要，考生不能掉以轻心！《星岛教育》邀请香港津贴中学议会的老师，撰文分析公民科与八科选修科的考试重点与温习策略，帮助同学「清concept」。
公民科
(预计3月13日发布)
作者：宣道会陈瑞芝纪念中学公民科科任主任金芷灵老师
化学科
(预计于3月18日发布)
圣伯多禄中学邝嘉颕主任
生物科
(预计3月20日发布)
皇仁旧生会中学魏碧莲副校长
物理科
(预计3月25日发布)
香港中文大学校友会联会陈震夏中学叶创权科主任
地理科
(预计3月27日发布)
九龙真光中学梁桑童科主任
历史科
(预计4月1日发布)
中华基督教会铭基书院刘辉政科主任
企会财科
(预计4月3日发布)
香港道教联合会圆玄学院第一中学郭俊廷助理校长
中史科
(预计4月8日发布)
宣道会陈朱素华纪念中学李巧仪科主任
经济科
(预计4月10日发布)
保良局百周年李兆忠纪念中学陈咏宜科主任
DSE 2026︱状元温习心得
(预计3月底发布)
状元究竟有甚么过人之处？《星岛教育》访问3位去年的DSE状元，包括保良局董玉娣中学超级状元黄泓智、华英中学超级状元黄柏熹及拔萃女书院超级状元黄颖妍，他们将会以过来人身份，分享温习心得，让应届考生掌握考试秘技。
DSE 2026︱试前备忘懒人包
(预计于4月7日发布)
考试前的准备工夫非常关键，《星岛教育》特别推出「试前备忘懒人包」，内容包括恶劣天气下的应对方案，如考试延迟开考或整体改期的安排。当中还会列出考试当天必带物品清单，例如准考证、各式文具、计数机等，并特别提醒考生留意其他细节，务求做到滴水不漏、万无一失。
DSE 2026︱平价/免费自修室
DSE 2026｜温书不用排长龙！介绍免费/平价自修空间 提供义补、小食助考生备战
不少考生都喜欢到公共图书馆或自修室温习，但往往要大排长龙。《星岛教育》今次介绍数个免费或平价价格的温习空间，让考生可以轻轻松松「chill住温」！
DSE 2026︱中医健康饮食攻略
(预计于3月16日发布)
身心健康也是考试的致胜关键！《星岛教育》从中医角度讲解因压力大、经常熬夜而容易出现的身体不适，并提供实用的饮食调理建议、日常生活作息小贴士，同时推荐滋补的营养汤水以及有助舒压的水果，让考生可以用更健康、温和的方式有效缓解考试压力。
DSE 2026︱健康减压攻略
DSE 2026｜迎战文凭试 7招考生减压+家长6大支援贴士
愈近开考日期，考生压力愈大！《星岛教育》分享7个实用的减压方法，以及家长可以做的6件事，帮助考生有效改善心态，以最稳定的状态迎接DSE。
DSE新闻资讯
努力备战考试之余，掌握DSE的最新情报也很重要。《星岛教育》致力提供最快、最新的、最全面且准确的DSE新闻资讯，亦会紧贴其他与考试息息相关的热门话题，助考生随时掌握最新动态，做好万全准备。
