2025年大事回顾︱宏福苑大火成港人伤痛 饮用水风波物流署把关不力 极端天气来袭创纪录

2025年对港人无疑是百感交集的一年，大埔宏福苑大火造成至少161人死亡、居民痛失至亲及家园，重建仍是漫漫长路。而纵观全年，本港发生多宗大事件，包括今年3月启德体育园正式开幕，接连举办多场大型演唱会、足球盛事，港足比赛更多次「坐爆」启德主场馆；第15届全国运动会成功举行，香港首次以联合承办城市身份参与。

极端天气越趋频繁，今年台风接连来袭，半月内五次发出黑色暴雨警告，打破多年记录。政府施政方面，物流署购入冒牌内地水引起牵然大波，时任署长陈嘉信致歉，承认采购程序存在不足，政府正进行检讨及纪律调查。《星岛头条》严选2025年十大新闻，与你回顾这不平凡的一年。

启德体育园于3月1日正式开幕，成为香港历来规模最大的体育基建项目，也迅即成为休闲娱乐、旅游、推动盛事经济的新地标。根据美国音乐产业权威杂志《Pollstar》的报告，启德体育园本年在门票总销量方面全球排名第三，共售出125万张门票，总收入超过1.91亿美元。

开幕至今，启德体育园已成功举办多项国际级盛事，包括香港足球代表队亚洲杯外围赛赛事、K-POP年度大型颁奖典礼「MAMA」，以及英国摇滚乐队Coldplay演唱会等。启德亦成为香港的「新主场」，多名港足赛事门票售罄，现场一片红海，其中对新加坡的亚洲杯外围赛，入场人数更达破纪录的47,076人。

近年经济不景，企业结业潮在2025年仍未缓解，仅上半年已有23间连锁食肆、名店离场。其中，扎根香港近10年的外卖平台「户户送」（Deliveroo）于3月10日宣布将全面退出香港，平台服务维持至4月7日正式终止。

此外，有41年历史、首创冰皮月饼的大班面包西饼于6月24日宣布全线停业，超过120名员工被拖欠逾1600万港元的薪金及解雇补偿。创立于1992年的海皇粥店为全港首间连锁粥店，高峰期有逾30间分店，风光一时，惟今年5月突然全线结业。

戏院结业潮亦持续，包括新光戏院、新宝戏院、MCL康怡、海运戏院、嘉禾黄埔、嘉禾MegaBox等多间影院和院线结业，市场陷入寒冬。

2025年间，多艘国家军舰先后到访香港。其中，由航空母舰山东舰、导弹驱逐舰延安舰与湛江舰，以及导弹护卫舰运城舰组成的编队，于7月3日起访港五日，并在周末首次开放予公众参观。山东舰进入香港海域期间，甲板上除有十多架舰载战斗机列阵，官兵亦排列成「国安家好」字样。

同年9月底，中国海军83舰编队的戚继光舰及沂蒙山舰，在执行远海实习任务后，于9月30日抵港举行舰艇开放活动。为庆祝国庆76周年，百多名官兵在戚继光舰甲板上列队组成「76」字样，并以旗语传递「国安家好」祝愿。其后，军舰驶往昂船洲军港，于10月1日起一连两日免费开放予已预约市民参观。

香港今年多次遭遇极端天气，更创多年来「挂波」次数最多纪录。先有台风「韦帕」袭港，随后超强台风「桦加沙」更为本港带来严重破坏，成为自1950年以来在南海范围内的第二强台风。「桦加沙」袭港十号风球生效期间，富丽敦海洋公园酒店被海水冲爆玻璃，幸无客人或员工受伤；将军澳南海滨长廊有餐厅，被海浪冲毁大门，餐厅付之一炬 。

除了台风外，本港今年亦暴雨连连。由7月29日至8月14日间5次发出黑色暴雨警告信号，打破一年内黑雨生效次数的纪录。其中8月4日的黑雨，历时超过11小时，为历来生效时间第二长，仅次于2023年9月7日至8日的「世纪黑雨」。

值得一提的是，今年7月10日由政务司司长陈国基督导的「应对极端天气督导委员会」，提前一日作「超前部署」，宣布所有日校翌日停课，惟本港多区风和日丽，更录得零雨量，政府安排惹来批评。陈国基事后解释，保障市民大众的生命安全是政府的首要任务，哪怕做多、哪怕安全系数过大，都应该「宁安全、莫后悔」。陈国基又向立法会议员发讯息，指不想市民怪责天文台和教育局，并称「决定是我做的！」

政府饮用水风波 李家超批把关不力

政府物流服务署于2025年透过公开招标程序，将政府瓶装水供应合约批予3家供应商，为期3年。其中，港岛及部分离岛合约由内地「鑫鼎鑫商贸有限公司」旗下品牌「鑫乐」中标。其后，「鑫乐」被揭发其声称的制造商「乐百氏」曾多次涉及产品质量问题，引发公务员及公众对食安的疑虑。

政府起初强调招标符合程序并可节省公帑，其后「乐百氏」致函物流署澄清与中标公司无任何业务关系，政府遂指未能信纳鑫鼎鑫能继续履行合约，于8月中暂停并随后终止与「鑫鼎鑫」的合约。财库局局长许正宇及时任物流署署长陈嘉信于8月21日召开记者会，陈指投标文件涉伪造成分，物流署将承担主要责任，并就该署于程序上的不足致歉。行政长官李家超公开批评物流署把关不力，对专职采购的部门感到大为失望，并承诺全面检讨采购机制，防止同类事件再次发生。

许正宇之后公布检讨政府采购机制专责小组提出的6项先行措施，审计署亦公布审查结果，当中列出物流署8宗罪，包括「鑫鼎鑫」于文件上明显具有诈骗迹象，但物流署却未有核实真伪，以及市场研究工作不足等。

陈嘉信已离任署长并退休，他原本获颁银紫荆星章，但由于政府正就饮用水事件进行纪律调查，调查涉及包括前线、中层和高层多名人员，陈嘉信未有出席授勋典礼。

热气球节甩辘事件

中环海滨热气球节于9月4日开锣，惟市民入场才后发现热气球仅供展示，不提供乘坐升空体验，怒斥主办方「诈骗」。据官方网站公告，主办方称曾与政府部门持续沟通，惟最终仅获准由持执照的专业飞行技术人员操作，不允许一般乘客乘搭，相关安排于活动当日下午才正式对外公布。

政府回应事件时强调，活动并非由政府主办，指主办方于8月中的热气球测试效果未如理想，安全风险显著，经审慎考虑公众安全后，最终仅批准作热气球展示，不批准接载乘客。

第15届全国运动会成功举办 港队成绩历来最佳

第十五届全国运动会由粤港澳三地联合主办，是香港首次承办这项全国性综合运动会。本届全运会于11月9日至21日举行，香港赛区承办的赛事项目包括，自行车（场地自行车、公路自行车）、高尔夫球、击剑、手球（男子）、七人制橄榄球、沙滩排球、篮球（男子U-22组）、铁人三项、田径（马拉松）。

本届全国运动会中，港队共派出602名运动员，参与28个竞赛项目，最终夺得9金、2银、8铜，合计19面奖牌的优异成绩，创下历届最佳纪录。其中，单车代表李思颖表现尤为突出，个人独揽三面金牌。

宏福苑五级大火 全城悲痛

大埔宏福苑于11月26日发生五级火灾，造成至少161人死亡，消防队目（追授）何伟豪在事故中不幸殉职。11月26日下午2时51分，宏昌阁低层防护网先起火，火势迅速蔓延，除宏志阁外大厦均受波及。火警于当晚6时22分升为五级，持续焚烧逾43小时，直至11月28日上午10时许才大致被救熄。

是次大厦维修工程金额逾3.3亿元，承办商「宏业建筑工程有限公司」被指涉嫌鱼目混珠，将不合规的围网，与合规的围网混合使用，以及以防沙石为由用发泡胶封窗，导致火势加速蔓延。其后，多个正在维修的屋苑被揭发棚网的阻燃证书怀疑造假，政府下令所有大厦外墙棚网均须拆除，并颁布新例，棚网须按既定要求就地采样，先进行检测，待合格后方可上架。

政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至12月23日，已收到的外界捐款约38亿元，连同政府投入的三亿元启动资金，基金总额约为41亿元。政府亦成立「独立委员会」审视事件，由法官陆启康领导，目标9个月内向特首提交报告。

立法会选举投票讯超上届 40名新丁入局

在大埔火灾阴霾下，第8届立法会换届选举如期在12月7日举行，最终地区直选投票率为31.9%，较2021年上届高1.7个百分点；投票人数约131万人，较上届减少约32,998人。本届选举，政府首次主办选举论坛，又向投票市民派发心意谢卡，持卡者可于部分商店享有消费优惠；以及新设专属投票站及院舍外展投票站，便利不同群体投票。

选举结果有不少亮点，包括西贡区议员方国珊六度参选终于圆梦，在新界东南选区以58,828票高票当选，成为地区直选「票后」；奥运金牌得主、「剑后」江旻憓首次参选即胜出，赢得旅游界功能界别议席。新一届90名议员中，40人为新丁，议员将于1月1日宣誓就任。

公营医疗加价 1月1日起实施

随著公立医院就诊人数持续上升，医管局的药费开支也逐年攀升。2024至25年度的药物总开支已达127.5亿元。为更有效地集中资源去照顾有紧急医疗需要的病人 ，同时鼓励病情较轻微的病人善用社区基层医疗及家庭医生服务，医管局于今年3月公布公营医疗服务收费调整方案，涉及药费及诊症费等多项收费，新收费将于明年1月1日起实施。

急症室服务由每次诊症180元增至400元，而获分流为第I类（危殆）及第II类（危急）类别的病人可获豁免缴费，无须申请。药费方面，专科门诊由原来每种药物15元、以16星期为收费单位，改为每种药物20元、以4星期为收费单位；家庭医疗服务则从过往免费提供药物，改为每种药物5元、以4星期为收费单位。

