伊朗局势｜伊朗称将确保船只安全通过霍尔木兹海峡

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜特朗普下令击沉霍尔木兹海峡布雷船只 伊朗称首笔通行费已汇入央行）

行动代号「史诗怒火」

5月6日最新消息

19：05

伊朗媒体6日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布通告称，「感谢波斯湾和阿曼湾的船长和船东遵守霍尔木兹海峡的相关规定，并为区域海上安全做出贡献」。通告称：「随著侵略者的威胁被消除，新的规程已经生效，我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。」



16：53

据AXIOS，美国预计伊朗将在未来48小时内就几个关键问题作出回应。目前尚未达成任何协议，但消息人士称，这是自战争爆发以来双方最接近达成协议的一次。

07：30

特朗普称将暂停自由计划行动。美东时间5日傍晚，美国总统特朗普在社交媒体发文，称「疏导」霍尔木兹海峡船舶通行的「自由计划」将在短期内暂停。

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07：23

伊朗施行霍尔木兹海峡新管理新机制。据伊朗新闻电视台5日报道，伊朗已启动一项新的海上通行管理机制，对霍尔木兹海峡过往船只实施统一管理。

相关新闻：伊朗据报正式实施霍尔木兹海峡新管理机制 船只须获发通行许可证

05：54

当地时间5月5日，美国国务卿鲁比奥在一场记者会上称，美国今年2月底对伊朗发动的「史诗怒火」军事行动已经结束。同日，伊朗最高领袖外事顾问韦拉亚提则表示，伊朗与美国之间仍处于战争状态，并将继续开展「抵抗」。

5月5日最新消息

21：15

赫格塞斯：仍然维持停火

美国防长赫格塞与参谋长联席会议主席凯恩在五角大楼举行简报会，会上他们讨论了美国与伊朗的停火协议以及与霍尔木兹海峡有关的当前紧张局势。

凯恩表示，自美伊停火生效以来，伊朗已对美军发动十余次攻击，但这「远未达到」美国重启军事行动的门槛。他称「感觉伊朗是在病急乱投医」。

赫格塞斯坚称「停火尚未结束」。他表示，美国昨天开始引导船只​​离开霍尔木兹海峡，「初期出现一些混乱在所难免」。

14：50

伊朗南部重要港口达耶尔（Dayyer）惊传严重火警！根据《半岛电视台》与《伊朗国际》（Iran International）报道，位于达耶尔港（Dayyer）的Vaezi 码头于发生多艘商船起火，现场火势猛烈，消防单位正全力抢救中。

当地消防部门官员证实，起火点最初位于码头上的2艘玻璃纤维商用驳船，随后火势迅速蔓延，波及至邻近的 2 艘木制驳船。由于现场存放易燃材质，目前正呈现「连环火烧船」的态势。

5月4日最新消息

特朗普：伊朗必须交出浓缩铀

06：24

美国总统特朗普表示，伊朗战争可能还会持续两到三周，又重申伊朗必须交出浓缩铀。据《今日以色列报》(Israel Hayom)报道，在阿联酋油港遭到袭击后，美国和以色列正在考虑，对伊朗的导弹发射装置及能源设施实施打击。

特朗普在接受传媒采访时，被问及停火是否已经结束以及军事打击是否可能恢复，他并没有明确回应，仅称：「我不能告诉你这个。如果我回答了，你会说这个人不够聪明当总统。」他此番言论，加深外界对美伊短期内大规模重燃战火的忧虑。

霍尔木兹多艘商船遭袭击 阿联酋一重要油港被炸起火

03：40

波斯湾局势在停火四周后再度有恶化迹象。美国总统特朗普周一宣布展开名为「自由行动」（Project Freedom）的新任务，派遣海军试图打通遭伊朗封锁的霍尔木兹海峡。此举随即引发伊朗强烈反击，在周二，据报有南韩及阿联酋的商船遭受袭击，此外阿联酋一处重要油港亦遭无人机轰炸起火。

美军则称，击沉了6艘拦截商船的伊朗快艇。特朗普其后在社交平台更正称是7艘。然而伊方强烈否认。

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5月2日最新消息

06：38

美国总统特朗普（Donald Trump）周六表示，他正审视伊朗提出的一项最新停战方案，指美国有可能重启对伊朗的空袭。

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04：15

黎巴嫩国家通讯社（NNA）通报称，以色列空袭黎巴嫩南部提尔区萨迈亚镇（al-Sama’iya），造成3人死亡。

02：27

阿联酋民用航空总局周六（2日）宣布，当地空域已全面恢复正常航班运作，早前因地区安全局势而实施的临时预防措施已正式解除。

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00：15

伊朗副外长加里巴巴迪周六（5月2日）表示，伊朗已透过巴基斯坦向美方提出一项旨在永久结束战争的方案，现时「球在美国一边」，由华府决定选择外交途径，还是继续对抗。

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5月2日最新消息

13：30

在美军持续封锁霍尔木兹海峡的伊朗石油出口之际，伊朗内部传出动用「水雷海豚」攻击美军舰艇的构想。相关说法引发关注，但目前仍属讨论层级，未有实际部署迹象。与此同时，美国传媒报道，美军中央司令部司令库柏已向特朗普简报，提出对伊朗发动「最后一击」的潜在选项。

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自美国及以色列在2月底对伊朗发起军事行动以来，美国分布在中东地区8个国家至少16处军事设施在伊方袭击中受损，其中部分设施实际上已无法使用。而美国国务院周五（1日）宣布批准向以色列、阿联酋、卡塔尔和科威特等4个中东国家，提供总值超过86亿美元（约672亿港元）的军售，且不需国会审查。

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10：04

美国总统特朗普周五在知名退休社区乡村市（The Villages）的造势活动上指出，尽管他先前通知国会，美伊敌对行动已「结束」，但他认为，要是有人说，美国没有「打赢」与伊朗的战争，就是「叛国」。不过，美媒发表的最新民调显示，61%的美国人认为美国对伊朗动武是一个错误，仅有不到20%的美国人认为美国在伊朗采取的行动取得成功。

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09：22

美国试图打击德黑兰在中东战争的金融命脉，周五宣布对3家伊朗外汇兑换公司实施新制裁，称这些公司将石油收入兑换成更易使用的货币。美方同时锁定中国一处石油码头，作为针对伊朗新制裁措施的一部分，并警告船舶若支付伊朗要求的「过路费」，将面临后果。

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特朗普通报国会伊朗战事结束

04：02

美伊战争于 5 月 1 日迎来法定的 60 天动武权限届满日，美国总统特朗普周五致函国会，主张针对伊朗的敌对行动已于 4 月结束。

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00：45

特朗普：个人倾向不重启对伊朗的轰炸行动

美国总统特朗普就美伊僵局交代最新进展，证实美方已收到经由巴基斯坦转交的伊朗最新谈判方案，但他明确表示对内容感到不满意，并直言伊朗正索要其无法同意的条件。但他表示，个人倾向于不重启对伊朗的轰炸行动。

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穆杰塔巴发声：誓言捍衞伊朗核能

00：04

伊朗最高领袖穆杰塔巴透过国家电视台发表书面声明，强硬回应美国总统特朗普的施压。他形容核能与导弹技术为「国家资产」，誓言伊朗将像保护领土与领海一样守护这些关键能力，绝不向美方低头。

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5月1日最新消息

21：15

据外电5月1日报道，伊朗4月30日向巴基斯坦调解人提交了与美国进行谈判的最新提议。

另外， 伊朗最高领袖办公室5月1日发布消息称，最高领导人穆杰塔巴「身体状况完全良好」，正常参与决策与管理工作。

早前传穆杰塔巴在美军空袭中受重伤「毁容」，外界质疑伊朗是否真的由他掌控。伊朗最高领袖办公室说，有关穆杰塔巴健康状况的负面传闻系「敌对势力散布的谣言」，意图通过制造不确定性，诱导外界作出反应，并借此推进其既定图谋。

11：18

美国与伊朗新一轮谈判尚未进行前，有美国官员指出，基于《战争权力法》的规范，自2月28日起针对伊朗展开的敌对行动，已经结束。而伊朗革命卫队高层官员警告，即使是有限度的美国新一轮攻击，也将引发对美国区域据点「长期且痛苦的报复打击」。据报以色列已在阿联酋紧急部署包括「铁束」激光防御系统在内的多套防空装备，帮助阿联酋应对伊朗导弹和无人机。

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08：44

美国与伊朗的战争原预期将在5月1日届满60天，除非国会宣战或授权使用武力，否则总统特朗普依法须撤回美军。不过，国防部长赫格塞思指出，当前美伊持续停火已令60天期限「停止倒数」，意味对伊朗军事行动无需寻求国会授权。此说法引发民主党强烈反弹，也遭共和党质疑。

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06：40

美媒《华尔街日报》报道，特朗普政府正积极筹组名为「海上自由架构」的新国际联盟，旨在恢复霍尔木兹海峡的航运安全。

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4月30日最新消息

12：00

美国总统特朗普预计于周四听取一场关于对伊朗可能采取军事行动的关键简报，由美国中央司令部司令库珀上将（Brad Cooper）亲自说明。据Axios，两名知情人士指出，这场简报显示白宫正认真评估重新启动大规模军事行动的可能性。

08：45

美国国防部官员表示，截至目前，美国在对伊朗战事中的支出估计已达250亿美元。

07：45

美国总统特朗普表示，他将继续对伊朗实施海上封锁，直至伊方同意达成一项能打消美方对伊核计划担忧的协议。

06：08

美国总统特朗普在白宫对记者表示，美国同伊朗正在通过电话进行谈判，以替代派员前赴第三方国家开会的方式，同时强调伊朗方面必须明确承诺彻底放弃核武器。

此外，据美媒报道，特朗普近期对幕僚透露，已做好长期封锁霍尔木兹海峡的准备。

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02：24

美国总统特朗普表示，如果伊朗不达成协议，美军将摧毁伊朗余下的导弹系统。

普京与特朗普通话1.5小时商局势

01：30

克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普进行了电话交谈，通话持续超过1.5小时，气氛友好。普京谴责了日前对特朗普的刺杀企图。

克宫方面又指，双方讨论了伊朗问题，普京提出了关于伊朗核计划的建议，普京表示支持特朗普延长伊朗停火的决定。

特朗普与普京还讨论了经济和能源项目的潜在合作机会。特朗普认为解决乌克兰冲突的协议即将达成。

4月29日最新消息

03：06

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）表示，任何航运公司、保险商及金融机构，若向伊朗缴付通过霍尔木兹海峡的「通行费」，将面临制裁，最高刑罚可被判处终身监禁。

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00：50

伊朗常驻联合国代表团在社交媒体发表声明，重申伊朗有权在其领海范围内采取一切必要手段应对安全威胁。

声明指，作为霍尔木兹海峡所在领海的主要沿海国，伊朗拥有合法权利采取必要且对等的措施，以应对新出现的安全威胁。这些措施旨在确保航行安全，并防止霍尔木兹海峡被用于敌对或军事目的。

声明批评，美国的非法行为危害国际航行安全，波斯湾地区的任何运输受阻及其后果都应由美方承担。

4月28日最新消息

15：55

美国有线电视新闻网（CNN）引述消息人士称，美国总统特朗普不太可能接受伊朗最新的结束战争方案。该方案将重新开放霍尔木兹海峡，但将伊朗核计划相关问题留待日后再经谈判解决。特朗普对此表示不满，表示不太可能接受此方案。

不过，亦有熟悉调解进程的消息人士称，美伊之间的分歧并没有表面看起来那么大。

14：30

俄罗斯超级游艇穿越霍尔木兹

一艘价值5亿美元（约39亿港元）的多层豪华游艇，周末无视封锁穿越霍尔木兹海峡。

该艘长142米的「诺德号」（Nord），与受制裁的俄罗斯亿万富翁莫尔达绍夫（Alexey Mordashov）有关，2022年登记在其妻的一间公司名下。「诺德号」周末从杜拜驶往阿曼首都马斯喀特。它是近几个月来少数几艘通过该海峡的私人船只之一。

4月27日最新消息

23：00

伊朗外长阿格拉齐访问俄罗斯，与俄总统普京会晤。阿格拉齐表示，由于与美国和以色列的战争，世界现在已经认识到伊朗的真正实力，「伊朗伊斯兰共和国是一个稳定、稳固和强大的国家，这一点已经显而易见」。他表示 俄罗斯一直与伊朗站在一起，两国将继续保持「战略伙伴关系」。

此外，他在Telegram发言，指美国总统特朗普要求进行谈判，是因为美国「尚未实现任何目标」，伊方正在研究这项要求。

01：30

伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）在多国展开外交斡旋后，已由巴基斯坦转抵俄罗斯。伊朗外交部确认，他将与俄罗斯高层官员会面，就双边关系及地区与国际局势发展交换意见。

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00：25

美国周六取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯兰堡与伊朗重启停火谈判的计划，总统特朗普（Donald Trump）周日表示希望「伊朗聪明一点」，若伊朗希望就结束战事展开谈判，可主动联络美国，「可以来找我们，或者打电话给我们」，强调美方设有「安全通讯渠道」。

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4月26日最新消息

06：53

美军中央司令部发布声明，美军「平克尼」号飞弹驱逐舰出动直升机，周六在阿拉伯海拦截一艘受到美国制裁的商船，并迫使其返回伊朗。

06：02

据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗外长阿拉格齐完成对阿曼访问后，预计将再次前往巴基斯坦，之后再转赴俄罗斯。

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05：50

伊朗最高领袖穆杰塔巴在社交媒体上发文，敦促「伊朗南边邻国」认清形势，作出正确判断，对「邪恶势力」的虚假承诺保持警惕。穆杰塔巴说：「我们仍在等待你们作出适当回应，以展现彼此间的兄弟情谊与善意。但这种情况只有在你们摆脱那些傲慢的强权时才会发生，他们从不放过任何羞辱你们、剥削你们的机会。」

02：21

以色列总理办公室发表声明，以色列总理内塔尼亚胡已下令以色列国防军对黎巴嫩境内的真主党目标发动「猛烈打击」。

02：00

巴基斯坦总理夏巴兹与伊朗总统佩泽希齐扬通电话，就地区局势及推动区域和平与稳定的努力交换意见。夏巴兹在通话中重申巴基斯坦致力维护地区和平，并表示巴方将继续为促进地区安全与稳定作出努力。佩泽希齐扬则感谢夏巴兹、巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔及副总理兼外长达尔在推动和平方面的贡献。

4月25日最新消息

23：51

美国总统特朗普表示，已取消总统特使威特科夫和女婿库什纳前往巴基斯坦与伊朗谈判的行程。

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21：45

伊朗向巴方 阐述停火立场

伊朗外交部长与巴基斯坦官员就结束战争交换了「意见和考量」。巴方消息人士透露，与第一轮谈判相比，伊朗这次的立场更加强硬，强调任何结束战争的方案都必须按照伊朗的条件执行，而不是按照美国总统特朗普提出的条件执行。

伊朗外交部当在社交媒体发文说，双方在会谈中讨论了有关美以伊停火和结束战事的最新进展，以及加强西亚地区和平与稳定的合作。

伊朗官员未计划见美方代表

美国谈判代表预定今天前往巴基斯坦，但德黑兰当局表示，伊朗官员并未计划与美方代表会面，

10：39

美国与伊朗停火局势未明，美国有线电视新闻网（CNN）报道，美军官员正在制定新的作战计划，以便在停火协议破局情况下，以关键能源航道霍尔木兹海峡为核心，展开军事行动，向航道的伊朗军事力量发动攻击。

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09：06

伊朗拟对友好国家免除霍尔木兹海峡的通行费，其中俄罗斯被列为优先对象，获免除费用。早前有报道指，伊朗曾提及的友好国家除俄罗斯外，还包括中国、印度、巴基斯坦以及伊拉克

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08：35

美国海军近日传出一宗罕见意外，一艘正赶往霍尔木兹海峡执行扫雷任务的军舰，舰上一名水兵在途经泰国布吉岛上岸时，竟遭到当地的猴子抓伤。军方不敢大意，紧急将该名士兵送返日本母港治疗。虽然任务未受延误，但官员坦言，这种意外绝对是意想不到的「未知变数」。

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特朗普：伊朗正准备提交一份旨在满足美方要求的提议

03： 55

美国总统特朗普周五接受路透社电话访问时表示，伊朗正准备提交一份旨在满足美方要求的提议，「他们正提出一个方案，我们拭目以待」。

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伊朗外长阿拉格齐率领的代表团周五抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡。美联社

阿拉格齐抵伊斯兰堡

02： 20

伊朗外长阿拉格齐率领的代表团，据报已抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡。巴基斯坦外交部表示，阿拉格齐将会与巴方高级领导层开会，讨论最新地区发展形势。

伊朗国家电视台表示，阿拉格齐暂无与美方会面的安排，但巴基斯坦可代为转达德黑兰对结束战事的诉求。

白宫：威特科夫和库什纳周六赴巴基斯坦

01： 25

美国白宫发言人莱维特证实，总统特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳将于星期六早上前往巴基斯坦，参加与伊朗外长阿拉格齐的谈判。

美媒稍早前引述美国官员报道，由于伊朗议长卡利巴夫今次不出席，副总统万斯这次亦不准备参与。

00： 01

美媒报道，特朗普派遣中东特使威特科夫和女婿库什纳前往巴基斯坦，参加与伊朗的会谈。

4月24日最新消息

21： 45

据中东媒体Al Asharq消息，美国代表团将在36小时内抵达伊斯兰堡，为第二轮会谈做准备。

20：45

伊外长阿拉格齐访问巴基斯坦

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外交部长阿拉格齐将赴巴基斯坦首都伊斯兰堡、阿曼首都马斯喀特和俄罗斯首都莫斯科进行访问。

新华社早前消息称，伊朗代表团抵达巴基斯坦，在与巴方进行讨论后，美国与伊朗预计将举行第二轮谈判。

15：15

以色列欲重启伊朗战争

以色列总理内塔尼亚胡周三表示，以色列已做好重启伊朗战争的准备。内塔尼亚胡在一段影片声明中表示：「我们希望看到伊朗移除其浓缩铀，我们希望看到伊朗境内的浓缩铀能力被彻底消除。当然，我们也希望看到霍尔木兹海峡重新开放。」

他还表示：「现在断言事态将如何发展，甚至最终结果如何，都为时过早。鉴于战争可能再次爆发，我们已做好应对任何情况的准备。」

内塔尼亚胡称美国正及时向以色列通报其与伊朗接触的情况，并坚称两国目标一致。然而，美国总统特朗普的政府暗示，与德黑兰举行第二轮会谈的可能性更大。

05：56

美国总统特朗普周四在白宫见记者时被问到，为了与伊朗达成长期和平协议愿意等多久，他说，现在就可以与伊朗达成协议，希望协议永久有效，令伊朗永远没有机会拥有核武，开玩笑叫记者不要催他。被问到会否动用核武，他说：「不会。」

同日特朗普在社交平台发文强调，自己没有压力亦不着急于与伊朗达成协议。

05：38

特朗普宣布黎以停火时间延长三周

美国总统特朗普在社交媒体发文表示，当地周四，美方在白宫同以色列和黎巴嫩的高级代表会晤，会议进行得「非常顺利」，以色列与黎巴嫩之间的停火将延长三周。

特朗普又说，估计未来三周内，黎巴嫩总统奥恩和以色列总理内塔尼亚胡会到访白宫，并举行会面。

传伊朗议会议长卡利巴夫突辞谈判团队职务

01：42

以色列N12新闻报道，伊朗议会议长卡利巴夫已辞去谈判团队职务，原因暂未明。

伊朗外交部：降低高浓缩铀浓度是可行选项

00：45

半岛电视台报道，伊朗外交部发言人表示，移交高浓缩铀不是一个选项，但降低其浓度是一个可行的选择。

美国防部否认霍峡扫雷须半年

00：20

早前多份美国媒体报道，指美军需要六个月时间才能完全清除霍尔木兹海峡内的水雷，五角大楼发言人肖恩·帕内尔在接英国广播公司（BBC）采访时，抨击有关报道歪曲事实。他说：「一项评估并不意味着该评估就是合理的，霍尔木兹海峡关闭六个月是不可能的，部长也完全不能接受。」他又说：「媒体从机密的闭门简报会中挑选泄露出来的信息，而其中大部分内容都是虚假的，这种做法是不诚实的新闻报道。」

过去两天有共4艘伊朗油轮突破美军封锁

00：05

伊朗塔斯尼姆通讯社23日报道，根据一家油轮监测网站数据显示，在过去两天内，有4艘伊朗油轮突破美军封锁进入伊朗海域。