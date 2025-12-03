宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮

一场无情大火，烧碎了无数家庭，也烧出了港人最柔软、最坚韧的一面，昨日（2日）是大埔宏福苑五级大火罹难者的「头七」，九龙殡仪馆外，一场原意为市民「开方便之门」的悼念活动，演变成数以千计陌生人自发聚集、默默「帮手」的感人场面，幕幕动人。

不少参与市民昨晚及今早纷纷在网上发文，从第一视角讲述亲历这夜的所见所感，仿如一页页港人的悼念日记，记录最真实的集体伤感。

他们或者互不相识，甚至连彼此的名字都不知道，却为了一个共同的目标，折出一座由爱与悲伤筑成的金银山，正如有现场者在离开时有所感悟：「我就明有啲人性系无关血缘、系无关利益、系无关立场。」

宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」↓↓↓↓

九龙殡仪馆一连三日（11月30日至12月2日）开放礼堂，供市民悼念大埔宏福苑遇难者，昨日（2日）是火灾发生后第七天，亦是遇难者的「头七」，礼堂朝十晚九开放。

在社交平台上，一位现场参加者记录了这震撼的一幕，他本来只是陪同太太前来，却不知不觉地加入了折衣包的行列。

他写道：「香港人好得意，明明全部人未见过，但会互相关心洗（使）唔洗（使）饮水，洗（使）唔洗帮手。钉书机无钉，就会有人拎排钉畀你。」

在这片由陌生人组成的海洋中，有啜泣的、有念经的，有请了假特意前来的，也有要赶回家喂奶的妈妈。一位自称为「大埔街坊」的婆婆，估计是火灾的幸存者，她微笑著说：「间屋无咗，怕自己一个，呢度多啲人。」

令人动容的港人众生相

最令人动容的，是现场港人的众生相，无声、温柔、沉重，这位参与者细腻地描述：

「你会见到一个打扮新潮，gel哂甲化哂妆嘅年青靓女，笨拙咁偷望隔离，慢慢咁成功折咗一只又一只金元宝。」

「你会见到孭住个H，头发无开叉，指甲齐整嘅阔太，折到手指都染哂色。」

「你会见到好似下一句就系Ｘ饮啦嘅叔叔，红哂眼，静静一路折一路折。」

他们折的，早已超越了纸张本身，正如帖文所言：「我哋折嘅，未必系一张金纸银纸，我哋折嘅系信念，系心意，亦系无力感，系唔知可以做到咩，更多嘅系爱。」

无声的默契：折到变色的手、自动补位的身影

这份爱，体现于无言的行动中，另一位在场的网民分享，现场人时多时少，但总有默契。一个姨姨怕衣纸不够，买来大批物资，「汗系大大滴咁喺额头滑落嚟」。

大家默默地折，有人学，有人教，一个后生女想学折「马蹄形元宝」，楼主说「我讲咗一次佢就识，好醒目」。

物资从不短缺，符荐袋满了，有人自动自觉拿进去，金银纸快用完，马上就有一大叠补充，没有半句废话，没有组织指挥，却比任何团队都来得高效，「冇废话，要咩就做俾你......但大家都系默默折，默默做。」

另一位网民上载了自己双手的照片，经过数小时不停手地折纸，手指被染上红色，他写道：「折纸折咗几个钟，手都变色，企咗几个钟，脚都肿埋，但系好值得。」这双变了色的手，成为了当晚最深刻的印记，无声地诉说著这份沉甸甸的心意。

萍水相逢的温柔：迟到的眼泪、陌生人的纸巾

夜越深，人越多，有女网民发文说，晚上10时活动已完结后来到，她因迟到而错过了献花时间，在门口抱歉痛哭，「我好抱歉，喊住咁讲唔好意思我迟咗。」

一位西装笔挺的殡仪馆职员温柔地问她是否需要重开门，并安慰道：「我哋要走出伤痛，一定要振作。」这份体谅，让迟到楼主再次泪崩。

就在此时，「有位行过嘅哥哥递咗包纸巾俾我，头也不回好潇洒咁走咗」，还有一位的士司机，特意停车在门口，深深鞠了三个躬。这些萍水相逢的温柔，构筑了香港最美的风景。

当晚的最高潮，是众人将折好的衣包送入化宝炉的一刻。多位网民记录了这动容一幕：过百、二百人围著火炉，用尽气力哭喊著「收嘢啦！」、「一路好走！」。

哭声、哽咽声、嘶吼声此起彼落，有在场网民坦言，连自己都「揿都揿唔住」眼泪，甚至连见惯生死的殡仪馆职员，也忍不住泪水，变了声地喊著「老香港人...早啲返去休息」。

这一刻，诚如有网民所感悟：「有啲人性，系无关血缘，系无关利益，系无关立场。」

筹办者：「香港人真系十分可爱」

这次活动的筹办者「卖棺材的男孩」事后发文，坦言本来只想「开一个方便之门」，没想到网络上一个「九殡欠人手折金银」的美丽误会，竟引来一呼百应。他感叹：「眼见大量折好的金银，真的觉得香港人十分可爱，很热心很温暖。」

网民对此亦深有共鸣，形容这就是「香港人特质」：「平日好cool外表好冷漠，但当有时发生，需要人帮手时，人就会由四方八面而嚟，问题解决后又会快速四散。」

有网民亦认同，这份团结，无关立场，无关利益，只关乎一份最纯粹的爱，「一份对自己城市唔同区域成员嘅爱」。

来源：Threads＠coffinboy888、zenswk、whitney_cc、fanfankaren、stevennn_endless、derekyungchiwai

