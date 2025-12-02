大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮

大埔宏福苑五级火灾惨剧，除了消防、救护等人员，前线亦有一群无名英雄默默付出，一名参与的仵工昨日（1日）在网上罕有发声，就外界对其队伍的误解和指责，写下长文抒发心声，揭露了他们工作背后的辛酸与压力，与及惊人的工作量，引来大批网民力撑和致敬。

大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬↓↓↓↓

一名宏福苑火灾现场前线仵工，昨日（1日）在社交平台发长文反击「潜水」指控，他坦言，不少仵工年纪较大，鲜有接触社交媒体，令他不得不为他们被误解发声：「我谂我必须为我既同工发声，毕竟大部分同工都已经系40、50岁以上，佢哋应该鲜有机会接触到呢啲言论。」

他在文中表示，看到网上有言论指责其队伍「并无参加大埔火灾行动，从而增加消防员同救护人员既负担」，对此感到非常心寒。他首先澄清了一个大众的误解：

「因为见唔到黑箱车就认为我地冇到场参与工作，我唔知你既认知停留咗系边个年代，但我话你知现（依）家黑箱车并唔系黑色！系黄色！我琴日去献花既一个钟入面，我已经望到分队既黑箱车走咗两转！」

黑箱车是黄色！「一队走匀全新界」

他坦言，即使是每日面对死亡的他们，在如此大型的灾难现场，内心同样会感到心酸和无力。他忆述自己到现场工作后的感受：「我到现家都好清楚记得现场阵味」，而有分队同事需要长期驻守，身心承受的压力可想而知：「无论体力同心力都会交瘁。」

帖文更揭示了外界不知道的仵工巨大工作量，由于新界区只有两队仵工分队，其中一队需要长时间留守大埔火灾现场，导致「另一队要走匀全新界」，范围由「将军澳至西贡，大围至古洞，美孚至屯门」，工作量大得难以想像。

最后，他卑微地恳请大众不要胡乱否定他们的工作和努力：「我哋只系小小既队伍，亦都好被动，但望诸位唔好胡乱否定我地嘅工作及绵力。」

网民涌留言区：「辛苦晒！」「你哋都系幕后英雄！」

这位仵工的长文，瞬间触动了万千网民的心，纷纷对仵工团队表达最崇高的敬意，认为他们是和消防医护一样值得被尊重的英雄：「其实你地都系今次嘅幕后英雄，不下于消防同埋救护...你地嘅付出同样值得被尊重。」

「仵工们辛苦啦！你哋同消防医护一样值得被尊重！向你哋致敬。」

网民向仵工致敬：「某部份人无知，真系唔需要劳气」

同时，大量网民对那些无理指责的言论感到愤怒，并劝楼主不要为此伤心：「行外人、某部份人嘅无知，真系唔需要劳气的，请代大家谢谢全体同事。」「唔好为呢啲言论愤怒，个嘴巴生响人哋度，你对手生响自己度，佢有佢狗吠，你有你做嘢，理Ｘ得佢哋。」

不少网民亦体谅仵工们在精神上承受的巨大压力，纷纷送上温暖的慰问：「发生咁大件事，个个都出心出力帮手，真系辛苦晒你哋，身心灵都要保持健康。」「抱抱你同你d手足...有心嘅人或者明白你哋嘅人就会明，加油！辛苦晒！」

来源：ngdou_hk@Threads

相关热话：

大埔宏福苑五级火｜搭港铁睇大火新闻 廿岁仔流下男儿热泪 网民同悲：哭，不代表软弱

大埔宏福苑五级火｜物理治疗助理失业4月 力撑女友捐款：$300死悭我哋食足一星期

大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应

大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿

大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该

大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契

大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛

大埔宏福苑五级火｜港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中

大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄

大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法 欲哭无泪：发咗场超级世纪噩梦

大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱

大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」

大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！