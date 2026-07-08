DSE放榜2026｜成绩未达5科2级不用愁 专家教如何用5年取学士学位

中学文凭试（DSE）即将放榜，届时考获理想成绩的同学固然高兴，但即使成绩未如理想，同学亦毋需沮丧，因本港升学的途径多元化，同学总有合适的路可以选择。香港辅导教师协会主席叶伟民表示，成绩未及2222A或22222的考生，如希望继续升学，可有不同路径，只要拾级而上，最快5年就可取得学士学位。此外，同学完成某些课程后，可获取相当于文凭试5科2级（包括中、英文）的资历，有助他们继续升学，或投考做公务员。

DSE放榜2026｜5年可取学士学位

如同学的DSE成绩，未达修读副学位课程的最低入学要求，即2222A或22222（包括中、英文），用以下升学路，最快5年可取得学士学位，相比中学毕业后直接入大学的学生来说，只是多读1年。

先读1年基础课程文凭 再读2年副学位课程 毕业后直接升读大学三年级 修读大三及大四课程，毕业后可取得学士学位

DSE放榜2026｜哪2个课程修毕后，相当于DSE 5科2级？

叶伟民表示，如学生DSE未达2222A或22222，一般视为完成中六课程的学历。如同学仍想继续学业，或投考做公务员，可考虑以下两个课程。完成后，相等取得5个第2级的资历，包括中、英文。

职业训练局（VTC）的基础课程文凭

应用教育文凭

DSE放榜2026｜留意收生要求

在收生要求方面，应用教育文凭课程的对象为完成中六，或年满21岁之香港居民，对DSE分数并未有特别要求。由职业训练局开办的基础课程文凭，视乎不同课程，对DSE成绩有一定要求。叶伟民表示，以他所知，部份课程的有条件取录（Conditional offer）为3分；与商业、酒店有关的课程，语文要求可能稍高，英文科或要达第1级。

DSE放榜2026｜6个升学及职前训练课程

事实上，本港有不同升学途径，成绩未及2222A或22222的同学，如计划在本地升学或投身职场，最少仍有6个课程可供选择。

1. 应用教育文凭（DAE）

适合任何成绩的学生报读，修毕后可获取相当于文凭试22222（包括中、英文）的资历，为同学打好学习或就业基础。现时应用教育文凭有16个课程组合，当中不少是年轻人有兴趣，或热门行业的范畴，包括「电脑科学及资讯科技」、「经济、会计、财务及投资」、「美容、美发、家政、个人护理」、「酒店、旅游及款待服务」、「医科及护理科」、「保安及纪律部队」等等，同学可因应个人兴趣或志向选择。

2. 基础课程文凭（DFS）

修毕后可以取得相等于DSE 22222（包括中、英文）成绩的资格，有助升读副学位课程。基础课程文凭课程强调专业及通用技能培训，由香港专业教育学院（IVE）、香港知专设计学院（HKDI）、香港资讯科技学院（HKIIT）及青年学院（YC）开办，全属政府资助。课程一般修读期为一年，设计强调专业及通用技能培训，有助同学发挥潜能。毕业生可直升VTC高级文凭课程，并有机会获豁免修读部分课程单元。

3. 自资院校开办的基础文凭课程

部份自资院校有开办基础课程，学生完成后，可取得资历架构第3级资历，报读所属院校开办的副学位课程，可能较顺利；如报考其他院校，则要看该院校是否认可其课程内容，与该校的高级文凭课程是否相近等。

4. 职专文凭（DVE）

职专文凭课程由青年学院（YC）开办，涵盖商业与服务、工程、设计与资讯科技三大专业范畴，兼备通用技能、专业及个人发展单元，切合学生的广泛兴趣和行业需求，达至升学、就业双目标。课程一般修读期为一年，课程设计参照有关行业的实际需求及政府的资历级别通用指标，修毕后可获资历架构第3级别。

5. 雇员再培训局青年培训课程

内容较职业导向，同时课时较短，适合同学探索自己的兴趣。

6. 港铁学院、国际航空学院等机构提供的课程

实习元素丰富，同学报考前需考虑自己的志向。

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