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大学面试2026｜把握48小时JUPAS改选黄金期 用1招争取面试机会！专家传授3大加分贴士

升学攻略
更新时间：11:17 2026-07-16 HKT
发布时间：11:17 2026-07-16 HKT

大学面试2026｜中学文凭试（DSE）刚于昨日（15日）放榜。在放榜后，部份院校或课程，会邀请考生到院校面试。香港辅导教师协会主席叶伟民表示，有关面试是想透过和申请人见面，了解他们除DSE成绩以外，是否具备适合就读该课程的质素？尤其如课程有大量DSE分数相近的申请人，应取录那些人？所以考生如能在面试时，能显现出适合所申请课程的特质，随时成为取录关键，建议同学必须做好准备。

然而，叶伟民强调，并非所有院校和课程，都会邀请申请人在放榜后面试，视乎院校做而定。对于在DSE取得高分的学生来说，更有可能直接被院校取录，毋需面试。因此考生即使未收到院校的面试邀请，也不用担心，是否不获心仪课程取录。

大学面试2026｜哪些课程较大机会需面试？

叶伟民表示，一些课程的相关职业，需要与人交流，都有机会邀请申请人面试；此外，近年有些和STEM有关的课程，亦会邀请申请人面试。

  1. 教育
  2. 社工
  3. 商业课程
  4. 医疗
  5. 护理
  6. STEM相关课程

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大学面试2026｜如何争取大学面试机会？

如果考生的DSE成绩达到心仪课程要求，把该课程置于Band A，有助争加面试机会。 

大学面试2026｜专家传授大学面试3大加分贴士

所谓知己知彼，百战百胜，了解面试的目的，也有助考生准备。叶伟民表示，大学的面试，最主要是寻找合适的同学，了解申请人的兴趣和能力，是否和课程有关系性，因此同学准备时，需有针对性，了解课程要求。

1．整理好个人学习及成长经历

面试时，不少考官都想知道申请人在中学时，是否有参加和课程相关的活动或比赛，对课程本身是否有认知等，所以叶伟民指同学面试前，应先认识自己，整理好个人学习、成长经历及曾得奖项等，并在面试时提出参加有关活动时，其能力和兴趣如何展现？个人性格又有甚么特点等，例如想做社工，要懂得聆听、表达；读工商管理课程的，可能要有团队精神、领导能力。

2．了解报读学科、行业的相关新闻

现时院校的面试，常会有处境题，考生对时事、社会发生的事情都要有基本认识，尤其和报读课程相关的新闻，更要有所认识，了解最新政策，并要有个人见解，让考官相信申请人对该范畴有热诚和认知。

延伸阅读：DSE放榜2026｜弹性收生安排 考试失手都有得救！9间JUPAS大学申请条件/适用课程一览

3．练习面试的两文三语

在面试语言方面，叶伟民指同学应同时准备粤语、英语和普通话内容，表达时将更有信心。

最后，同学要了解所申请课程及院校的特色，包括课程内容和独特性，了解即使有开办相同学系的大学，其课程结构有甚么分别，当面试官提出为何报读该校时，都可以清楚回应，以显示对该院校的诚意。  

值得一提的是，部份院校的面试为小组面试，同学必需留意在小组面试中，面试官会留意的元素，包括是否懂得聆听、沟通、合作、自持己见、不尊重别人说话内容、会否独霸说话权等等，从而展现到可与团队沟通的能力。

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