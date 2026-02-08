视后唐诗咏访问古天乐睇到网民尴尬癌发作：好Kam 主持表现遭狠批 全程口窒窒兼问废话？

古天乐出任电影版《寻秦记》总监制兼主演，港澳累积票房突破8,700万，古天乐未有停下宣传工作，近日亮相唐诗咏及练美娟网上频道节目《丝打围炉 》受访，令唐诗咏表现极紧张，而练美娟则希望「高抬贵口」，引起不少网民讨论。而唐诗咏的主持表现更意外成为网民焦点，引来不少批评。

唐诗咏亲切称呼「天乐」

唐诗咏在节目开始就以熟络的口吻以「天乐」称呼古天乐，练美娟闻言反应极大反问：「天乐系得你咁嗌，我未听过有人咁叫佢。」唐诗咏解释：「我谂住亲切啲，你觉得好唔好？」获古天乐温柔表示：「好呀，好呀，正呀！」

唐诗咏与古天乐虽然曾为TVB效力，但二人首次合作却在电影中，唐诗咏自爆当时合作感到十分害怕，比今次的访问紧张百倍，还试过致电陈国邦求救：「我好紧张点算，直头想喊。」古天乐多向唐诗咏求证：「只系打畀陈国邦？」再笑言：「真系SILLY！」

古天乐钟意睇喜剧

被唐诗咏问到自己属于慢热还是热情的人？古天乐笑指似「speed dating」的对白，之后练美娟建议先进行小游戏，才继续聊天。古天乐顺水推舟道：「我钟意，你唔玩游戏，我唔开心添。」古天乐被问到喜欢「喜剧」还是「科幻电影」时，选择「喜剧」：「拍就好难，反而科幻片容易处理，喜剧要情景啱，时间啱，演员明白𠮶场戏，然后跟住发挥。但有时演员可能唔明，未必会演绎到，所以好讲求演员嘅转数，同对手默契，临场发挥，好多嘢冇得预设。我哋以前嘅喜剧叫搞笑，笑其实唔使搞，系自然而生，系个人幽默。」练美娟直言没想到外表冷酷的古天乐钟意睇喜剧，他笑说：「你估唔到嘞！」

唐诗咏揾古天乐牵红线

三人在节目中不时举杯饮香槟，古天乐难得全程心情放松，与唐诗咏及练美娟开玩笑。被问到化妆问题，古天乐表示如果可以不化妆，就不会化。练美娟认同工作时要化妆，平时就不化，反问唐诗咏时，对方表示有约会就会化妆，却遭练美娟抢白：「妳仲有dating咩？」唐诗咏被古天乐出言维护：「你口下留情㖞！」又问练美娟：「今日攻击对象系唐诗咏？」又捉住唐诗咏只手问：「你有冇对象呀？」唐诗咏即叫古天乐介绍。

在「肥」与「脱发」二选一中，古天乐认为「两样都必然会发生」，但因为多年来没有暴肥问题，古天乐则认为脱发是不能避免，不妨一试借助科技帮忙。至于戴假发，古天乐表现抗拒：「以前拍古装，好怕黐头套，即系生活上，用一啲嘢笠住自己个头，好辛苦。」而他在电视剧《寻秦记》中，因是现代人穿越，故不用黐头套。

古天乐安抚紧张唐诗咏

谈到入行至今曾推出两首Hit歌《今期流行》、《天命最高》，古天乐二选一时先呷一口香槟：「梗系《天命最高》，难得有一首歌，大家开玩笑又好，或黑历史又好，试问有边一首歌，大家喺廿几年后仲记得？仲要连舞步都记埋，我见近期YouTuber将介绍产品嘅节目定名为『今期流行』。你问我有冇一首剧集主题曲可以咁样？仲可以喺网络二次创作成第二种语言，包括泰文、法文、韩文，同有埋mv。我好感恩，人生里头出现过《今期流行》同《天命最高》。」

唐诗咏追问有没有想过有第三首经典歌，古天乐反问：「你有咩高见？」唐诗咏即口窒窒未能即时作出反应，古天乐便安抚对方：「唔使惊，唔好腾。」唐诗咏才解释：「其实想问有冇新歌？」古天乐承认有，又叫大家拭目以待，还应唐诗咏的要求哼两粒音。两位主持获古天乐应要求开心表示：「够喇！女人好易氹，我哋好开心。」

古天乐戒甜食十多年

古天乐曾传一日只食一餐，他透露自己好喜欢食甜，但在家中不会食甜品，而且已戒掉汽水。古天乐解释戒甜食十多年的原因：「甜真系对身体唔好，容易有炎症，但偶尔都要食吓。我觉得人天生有五味感觉，唔可以cut咗其中一样，人生里头都有甜酸苦辣。甜对身体系唔好，但唔系夹硬cut咗，应该保留少少。以前唔饮汽水，近两、三个星期都会饮吓。」

被唐诗咏问到人生至今最甜的一件事时，古天乐一脸无语望住对方，才表示：「只要我咁样唔出声，佢就会自己答。」唐诗咏问：「又话会答任何问题。」古天乐比起游水更喜欢跑步，但好少出街跑，又笑言自己「潜水」比较叻。古天乐指游水、跑步都是肌肉锻炼，潜水是另一个世界，而世界会变得好静，里面好似完全无声，似去外太空一样。

古天乐冲凉只用3分钟

当唐诗咏追问：「你本身自己一个人，系咪都系钟意自己一个人多啲？」古天乐似被触发笑点，笑到弯腰道：「呢个问题好深奥，都好哲学。」又指唐诗咏好搞笑。唐诗咏继续认真问：「咁你钟意一班人定独处多啲？」古天乐认为在不同场合会有不同相处方式：「即在好开心嘅庆功宴，我唔可以话，唔得，我要五分钟独处。」

对于有人喜欢在洗澡时思考，古天乐表示不会，又自爆冲凉只用3分钟时间，令唐诗咏及练美娟大感意外并问：「干唔干净？」古天乐反问二人：「我唔知点去证实干唔干净，我就觉得好干净，点呀？」

提到电影版《寻秦记》中项少龙有三位红颜知己，古天乐直言如果要拣一个人长期相处：「随住大家经历、年纪增长，相处都会一直改变，所以唔可以拣到一个答案。」不过古天乐自揭女仔有幽默感较吸引：「我都好少见女仔幽默，不过都有嘅，（吴）君如就系，我哋两家嘅阿妈friend到不得了，点会夹唔到。两家人嘅爸爸又认识，系世交。其实君如最强嘅幽默感，就系咩都笑一餐，可以坐喺度笑15分钟。」

古天乐自我管理严格

被问到是否钟情「爱笑嘅女仔」？古天乐承认不错：「几好㗎，我觉得当一个人会笑，起码系正能量，不过宣萱并唔幽默，但正能量，咩事都会开心。如果做访问，佢系隔篱会好嘈。」古天乐又指宣萱相处好简单，双方没有对对方是异性，而圈中好友男的是刘青云，女便是宣萱。

问到古天乐「最核心问题」有甚么要戒？古天乐以哲学角度分析：「有日有人同我讲，你连自己都管理唔好自己，点管理自己嘅人生，即系点管理自己间公司。我觉得唔系用戒，而系点去管理，刚才话甜嘢都会食少少，浅尝都可以。管理系一件事，戒系一件事，即唔好沉迷赌博，唔好吸毒，要戒。所以你问得好，呢个问题有水准。」

古天乐父亲家教好

古天乐自爆家教严，从小已十分自律：「爸爸细个教得好好，他经常讲，好心啦！少说话，多做事。做唔到就唔好讲，所以少说话多做事最紧要，做咗几多，人哋系会睇到，系人哋话畀我听。」古天乐慎言外，对选择朋友亦十分谨慎：「去到我呢个阶段，我都谂咩系朋友呢。」唐诗咏解释「朋友定义」，古天乐又赞主持：「而家气氛好似《今夜不设防》。」练美娟开心表示觉得自己表示有水准。

古天乐丢访问稿

练美娟尾声时感谢古天乐口下留情，古天乐爆料在访问前，已将二人预备的提问纸丢掉：「唔好有框㗎！咪问得几好。」又叫两位主持要紧记「相信」：「你要相信所有嘢，都系由你自己产生。」

不少网民睇完节目，在threads掀起讨论：「左边主持好Kam㖞」、「同佢做访问其实几紧张，怕问错嘢」、「最真，佢好似好保护唐诗咏」、「佢好禅I like it」、「睇完呢个访问，古老板确实系一个高维度嘅人类」等。

