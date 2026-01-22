南丫海难│死因庭就海事处及财利船厂等给予建议 批评证人证词不合理转交律政司跟进

死因庭昨裁定南丫海难的39名遇难者「非法被杀」，死因研讯今续裁决，死因裁判官周慧珠分别向涉事各方包括海事处、财利船厂及港灯给予意见，建议海事处保持与各界的沟通，船厂应确保部门架构分工清晰，船只买家在验收时须检查是否与图则吻合等。周官批评，其中证人海事处时任验船主任梁维学的供词与独立调查委员会的证词存在显著矛盾，建议转交律政司跟进。周官最后向遇难者家属表达深切慰问，希望各方在痛失39条人命后能有所警惕。

周官给予海事处4项建议，首先海事处应继续与船厂及营运商等保持定期沟通，以确保各持份者对规例有清晰的理解，并能准确地应用。海事处能透过定期沟通，发现各持份者对规例的误解，并即时作出纠正；其次，建议海事处设立申报系统，要求船东在定期验船前，确认船只曾否进行任何改动，以妥善记录相关船只改装内容；第三，建议海事处向渡轮营运商咨询后，继续检讨海员的工作时间和休息安排，集中讨论如何在日常运作中观察海员出现疲劳，而非新增硬性规例；最后，建议海事处继续以本地船只咨询委员会作平台，讨论现行工作安排的实际成效及海员疲劳风险等。

至于财利船厂及所有建造第一类船舶的船厂，周官给予5项建议。首先建议船厂在建船后，若就船只有任何改动，不论改动是否影响船只结构或稳定性，都必须要通知海事处；其次，船厂在建船时，需采用「检查与测试计划」，提供全面清单列明所有需要检查及测试的项目，并明确规定每个阶段进行的方法、时间及负责人员；第三，船厂要备存清晰的部门架构图，明确界定参与设计、稳定性计算及监督建造人员的职责，并汇报从属关系，让员工了解各自的责任；第四，船厂要实施文件管控制度，以确保所有设计及建造图则得以妥善更新及交互核对；最后，船厂要建立中央档案库，保存每只船的所有设计图纸、稳定性数据及验船记录等，并确保负责稳定性计算的人员能够随时查阅这些记录。

香港电灯有限公司的角度而言，周官建议港灯要确立正式的船只验收及移交程序，以确保每只新船都经过独立验证，核实船只最终符合规格及通过海事处审批，在验收过程中，港灯应确认船只的建成状况与图则吻合，特别要关注船只的水密完整性及稳定性。

至于港九小轮有限公司及其他提供专线载客服务的持牌渡轮营办商，周官亦提供4项建议，首先相关营办商要透过定期简报，加强海员对疲劳的认知，确保舵手及船员充分了解在疲劳状态下工作的风险，以及有责任在不适宜执勤时向上级申报身体状况；其次，要对海员保持开放渠道，让他们能够在无惧处罚的情况下，提出与疲劳相关的忧虑，并确保能够随时汇报；第三，要实施常规流程，收集海员关于工作时间和疲劳的反馈，以便持续积极监察问题；最后，要继续为其舵手及船员提供定期的航行及雷达培训，巩固适用于高速客船的安全操作模式。

是次研讯主要环绕6个聚焦议题，包括负责建造「南丫四号」的财利是否漏装水密门、财利前绘图员张福初在计算破舱稳定性出错时有否推卸责任、港九小轮「海泰号」船头是否有加装钢片、「南丫四号」围板的高度是否低于标准、海事处检查「南丫四号」舱壁有否按规定进行年检或两年检、及涉事海员有否超时工作。

本案由死因裁判官周慧珠主理，死因研讯主任由李希哲代表，39名遇难者一并展开研讯，不设陪审团；有利害关系方为海事处、经营「海泰号」的港九小轮控股有限公司、分别负责建造及经营「南丫四号」的财利船厂、香港电灯有限公司。

39名遇难者为区晓霖、邬宝甜、张月媚、许嘉伟、李瑞兰、郭亮莹、苏贵媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、张颂轩、徐莲好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁颂彩、易慧、黄丽珍、黎翠玉、徐志伟、陈敏盈、陈荣基、郑燕兰、刘静岚、梁家杰、李咏梅、甄子祈、古文昌、赵少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉灵、林嘉敏、刘文丽、陈巧銮、郑先鑫、何黄佩兰、徐凯盈。当中包含8名儿童，他们于2012年10月1日晚上，在南丫岛对开海域被淹死。

案件编号：CCDI-1075-1113/2012(MC)

法庭记者：黄巧儿