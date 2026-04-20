伊朗局势｜特朗普称若会谈没进展准备轰炸伊朗 伊朗据报拒绝出席周三会谈｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜特朗普以色列与黎巴嫩达成10日停火协议）

行动代号「史诗怒火」





4月22日最新消息：

03：40

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗决定不出席周三在巴基斯坦举行的会谈。

03：22

美联社报道，伊朗驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊拉瓦尼表示，伊朗政府「已收到一些信号」，显示美国准备停止海上封锁行动。

他说，只要美国停止对伊朗的海上封锁，「我认为下一轮谈判将在伊斯兰堡举行」。

美媒：万斯搁置伊斯兰堡行程

01：23

《纽约时报》引述一名美国官员称，万斯前往伊斯兰堡的行程已被搁置。

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00：35

伊朗外交部发言人表示，未决定是否参与第二轮谈判。

4月21日最新消息：

伊朗议会主席团成员：美解除海上封锁前不会参加第二轮谈判

23：40

伊朗学生通讯社报道，伊朗议会主席团成员纳德里表示，在美国解除对伊朗海上封锁前，伊方不会参与第二轮谈判。对于有媒体指伊朗派遣高级代表团访问巴基斯坦，他澄清说：「没有任何伊方代表团在巴基斯坦」。

巴基斯坦新闻与广播部长阿陶拉·塔拉尔亦在社交媒体发文证实，截至当地时间晚上7时30分，仍在等待伊朗方面确认是否出席和平谈判。

与此同时，据美媒CNN报道，由于未确定伊方会否参加第二轮会谈，副总统万斯前往巴基斯坦的具体时间仍不确定。

21：25

特朗普接受美国CNBC电视台访问，表示伊朗「别无选择，只能派代表参加」伊斯兰堡会谈。他说相信美国最终会「达成一项伟大的协议」，如果伊朗与美国达成协议，伊朗就能「处于非常有利的地位」。

当被问及若谈判取得进展会否延长停火，他说「不想这样做」。他随后更表示，如果没进展「我预计会进行轰炸，因为那是更好的态度」。

特朗普还说，美军截获「中国送给伊朗的礼物」。他指德黑兰「可能进行了一些补给」，并暗示北京一直在协助伊朗的行动。「我们昨天截获了一艘船，船上有一些东西，这不太好，是中国送的礼物。」

19：30

美国五角大厦周二在X平台发文表示，作为美国对伊朗支援船只打击行动的一部分，美军在印太地区登上了一艘受制裁的油轮，过程中未发生任何意外。

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五角大厦在X网站发布影片截图，显示一架美国直升机降落在一艘受制裁的油轮上。

06：07

伊朗最高领袖穆杰塔巴官方社媒账号发布消息，重申对这次战火的三项基本立场，强调将维护国家权益。包括追究发动袭击的责任方并要求赔偿战事造成的损失、推动霍尔木兹海峡的管理进入新阶段，以及绝不放弃其正当权利并将本地区所有「抵抗阵线」视为统一整体。

04：53

央视报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫表示，美国总统特朗普通过实施封锁和违反停火协议，是「妄图将谈判桌变成投降桌」，或为再次挑起战争找借口，伊朗不接受在威胁阴影下的谈判。但他未有明言是否参与伊斯兰堡的会谈。

03：56

英国航运媒体《劳埃德船舶日报》20日报道，，自美军13日对进出伊朗港口的船只实施封锁以来，已有26艘船只成功突破封锁，当中包括11艘装载伊朗货物的油轮。此外，一艘希腊船东拥有的散货船15日驶离伊朗港口，19日通过封锁线。

美国务院取消周四以黎第二轮会谈 无解释原因

02：10

美国国务院表示，周四不会举行以色列与黎巴嫩大使级会谈的第二轮会议。美国国务院没有解释取消会议的原因。

以色列黎巴嫩周四举行第二轮会谈

00：45

美国国务院发言人表示，美国将于周四在华盛顿国务院举行以色列与黎巴嫩大使级会谈第二轮会议。

特朗普：「极不可能」延长停火期限

00：14

美伊停火协议将于美东时间周三晚届满，美国总统特朗普周一展现硬派立场，表明「极不可能」延长停火期限，更发出严厉警告，指若协议到期仍未达成共识，战火将即时重燃，「炸弹就会爆炸」。

而据报，美国和伊朗的代表团将于当地时间周三在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行会谈。

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4月20日最新消息：

22：34

美国传媒报道说，美国副总统万斯同美国代表团将「在数小时内」抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡。



22：20

美国总统特朗普表示，若谈判取得突破进展，他愿与伊朗高级别领导人会面。

20：18

美联社报道，两名巴基斯坦官员周一表示，伊朗方面已表示愿意在本周派遣代表团前往伊斯兰堡参加第二轮谈判。他们表示，对于伊朗和美国的代表团能够前往伊斯兰堡这一事态，目前持谨慎乐观态度。他们还指出，出于安全考虑，巴基斯坦不会透露任何一方的行程细节。



15：20

新华社报道，卡塔尔半岛电视台20日报道，伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会主席易卜拉欣·阿齐兹对该媒体表示，伊朗已决定继续与美国进行谈判，但这「并不意味著不惜一切代价进行谈判」，意味著接受「对方采取的任何做法」。



09：00

美军中央司令部当地19日在社交媒体发表声明，美军13日开始对波斯湾和阿曼湾所有伊朗港口实施海上封锁以来，已迫使25艘商船掉头或返回伊朗港口。

06：00

以军在黎南设新「黄线」 实行加沙模式

以色列国防军上周六首次在涉及黎巴嫩南部军事行动的声明中，使用了「黄线」一词。据以色列媒体报道，以军在黎巴嫩南部设立新「黄线」，旨在该地实行「加沙模式」。

此前，以军仅用「黄线」代指加沙地带的停火线，根据加沙停火第一阶段协议，「黄线」以外为以军控制区，以军曾多次射杀越过「黄线」的巴勒斯坦人。 新「黄线」指沿以黎临时边界向黎巴嫩一侧延伸约10公里、由以军控制的带状「防御区域」。即使在停火期间，以军仍在新「黄线」靠近以方一侧开展行动。当地时间17日零时，为期10天的以黎停火生效。

04：40

巴基斯坦总理谢里夫周日与伊朗总统佩泽希齐扬通电话，就海湾局势及中东冲突发展进行讨论，双方并重申推动地区和平的立场。

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04：00

伊朗总统佩泽希齐扬表示，美国在谈判及停火期间持续「违背承诺」，并以强硬及不合理手段行事，批评华府「背叛外交」。他指美国推动的海上封锁属挑衅及非法行动，违反停火协议及《联合国宪章》，并令外界对美方诚意产生严重怀疑。

佩泽希齐扬强调，伊朗将坚决捍卫国家领土完整，抵御任何来自美国及以色列的「新一轮冒险行动」。

03：30

美国总统特朗普在社交平台发文称，美军已扣押一艘悬挂伊朗国旗的船只，指该船试图在霍尔木兹海峡突破美方所谓的海上封锁。

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03：00

据伊朗伊斯兰共和国通讯社称，有关在伊斯兰堡举行新一轮美伊会谈的消息并不准确，该通讯社在社交平台发布简短声明，称伊朗已拒绝参与与美国的第二轮谈判。

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02：45

英国海上贸易行动组织表示，霍尔木兹海峡目前仍被列为「极高风险」地区。该组织指，当地存在航行干扰、封锁执行、疑似水雷报告及持续军事冲突风险，并指早前曾发生涉及伊朗力量的船只遇袭事件，显示水域仍有被攻击的可能。报告亦提到，阿曼湾同样维持「极高风险」级别；红海南北部及地中海地区则被评为「中等风险」。

01：00

海事情报机构「Tanker Trackers」公开一段约30秒录音显示，一艘据称来自印度的油轮穿越霍尔木兹海峡期间，疑遭到伊朗革命卫队开火，船员要求掉头离开。

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4月19日最新消息：

22：40

据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗尚未决定是否派遣谈判团队。伊朗方面强调，只要美国总统特朗普宣布对伊朗实施海上封锁的政策继续有效，谈判就不会进行。

21：00

特朗普称美国代表团将赴巴基斯坦参与和谈，促伊朗有关方面接受条件。

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4月18日最新消息：

07:00

伊朗外交部副部长卡蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）表示，伊朗不会向美国转交任何浓缩铀，并强调此议题「不在讨论范围内」。伊朗官方通讯社报道，双方虽已交换多轮讯息，但美方仍提出伊方认为过分的要求，谈判仍存重大分歧。

06:30

伊朗国会议长加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗与美国在谈判中虽已就部分问题取得共识，但在其他关键议题上仍存在「重大分歧」，显示达成最终协议仍面临困难。加利巴夫又称，伊朗接受临时停火，是为了让美方有机会回应其要求，而美国总统特朗普同意停火，则是因为「我们在战场上取得胜利」。

03:30

伊朗国营「烈士与退伍军人事务基金会」表示，自战争爆发以来，美国及以色列的攻击已造成至少3,468人死亡。

02:45

以色列军方表示，一名军官于在黎巴嫩南部被杀，另有两名士兵受伤，但未有公布更多细节。

01:10

美国总统特朗普警告伊朗，不能透过关闭霍尔木兹海峡「勒索」美国。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）海军部门发表声明称，由18日傍晚起正式封锁霍尔木兹海峡，指因美方违反停火承诺、未解除对伊朗港口及船只的海上封锁，伊方因此采取行动。

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00:20

伊朗最高领袖穆杰塔巴在「建军纪念日」发表讲话，他赞扬军方表现，并指伊朗在对抗美国及以色列的行动中，已将对方的「软弱与羞辱」暴露于国际社会。他指，伊朗军队成功挫败美国、巴列维王朝残余势力以及主张分裂国家的势力所策划的阴谋，强调伊朗的抵抗行动证明了敌对势力的不足与失败。

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00:10

伊朗伊斯法罕省表示，正准备就美国及以色列空袭导致当地历史遗址受损提出法律诉讼，省长贾马利内贾德在「国际古迹遗址日」活动上指出，战事期间敌方对这座历史名城的攻击，造成大巴扎约203个位置及28处历史建筑受损，需进行修复。他强调，有关方面已展开法律程序，并表示「希望能取得有利结果」，同时重申保护历史建筑及文化遗产的重要性。

4月17日最新消息：

21：16

霍尔木兹油轮、货柜船先后遭袭

英国海事贸易营运中心表示，一枚不明弹丸击中了位于阿曼东北25海浬（46公里）的船只，船上的一些货柜遭到损坏。

这是周六发生的第二宗袭击事件，此前伊朗革命卫队的两艘炮艇向一艘油轮开火。有消息指 遇袭的是印度油轮，若属实即意味着伊朗先前列为「友好五国」的船只在海峡航行也不安全。

19：33

伊朗指美方「屡次违背承诺」宣布取消开放霍尔木兹海峡后，至少2艘商船周六在试图穿越霍尔木兹海峡时报告遭到枪击。

路透社引述3名海事安全和航运消息人士报道上述消息。海事追踪数据显示，一支由8艘油轮组成的船队正在穿越霍尔木兹海峡，是自美以对伊战争爆发以来，首次有如此大规模的船只通过该海峡。

16：49

据伊朗媒体18日报道，伊朗重新开放6个机场，各航空公司正准备恢复国内和国际航班运营。 ​​​​

16：30

据伊朗光明通讯社18日报道，伊朗伊斯兰革命卫队情报部门近日在伊朗3个省份查明并清理了多个与美国、以色列和英国有勾连的组织。情报部门在马赞达兰省查明并逮捕69人，其中包括与以色列有联系的人员和雇佣兵等；在克尔曼省查明并打击了51名「敌方组织主要成员和间谍」。

16：00

新华社消息，据伊朗媒体18日报道，伊朗军方发言人称，因美国「屡次违背承诺」，对霍尔木兹海峡的控制权已恢复到以前的状态，这一海峡目前处于伊朗武装部队的严格管理和控制之下。

14：35

根据路透社与分析师计算，自伊朗战争爆发以来，这场持续近50天的冲突已导致超过5亿桶原油供应中断，累计损失达500亿美元（约3900亿港元），成为现代史上最大规模的能源供应中断事件。而这场危机的后续冲击预计将持续数月甚至数年。

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11：10

由于中东战争导致航空燃油价格飙升，加拿大航空（Air Canada）宣布将暂停6条航线服务，包括蒙特利尔和多伦多来往纽约甘迺迪国际机场（JFK）的航线。专家指出，这场燃油短缺危机可能是航空史上最严峻的一次。

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10：44

美国哥伦比亚广播公司（CBS）周五（17日）报道，美国和伊朗下一轮面对面谈判最快可能于下周一（20日）恢复，而地点仍然是巴基斯坦首都伊斯兰堡。美国官员及知情人士指出，谈判已取得重大进展，现正接近达成1项「3页的和平计划」，但在几项关键议题上依然有分歧。伊朗外交部则重申，伊朗不接受临时停火，要求彻底结束整个地区的冲突。

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10：09

美国总统特朗普周五（17日）表明，美国将与伊朗合作，利用大量挖泥机移除浓缩铀，并运回美国。特朗普并强调，过程不会涉及美国地面部队。不过，伊朗外交部发言人随即回应，浓缩铀在任何情况下，都不会被转移到任何地方。

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09：08

美国国防官员透露，全球最大的航空母舰「福特号」（USS Gerald R. Ford）在地中海停留超过一个月后，已再次进入中东水域，目前正在红海海域执行任务。连同部署在阿拉伯海的「林肯号」，目前中东地区已有2艘航母。第三艘航母「布殊号」（USS George H. W. Bush）也正前往该地区，目前位于南非外海。

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08：37

伊朗国会议长卡利巴夫周六（18日）凌晨在社交媒体X发文，指美国总统特朗普此前在1小时内于其社交平台Truth Social发布的7项声明「均不属实」，强调美方靠谎言未能赢得战争，在谈判中也将注定一无所获。卡利巴夫警告，如果美国继续封锁伊朗港口，霍尔木兹海峡将无法继续开放。

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特朗普：未来一两天内或达成停火协议

05：19

美国总统特朗普接受以色列第12频道电视台采访时表示，美国和伊朗代表「很可能」在本周末举行，并且会有突破，「我想我们会在未来一两天内达成结束战争的协议」。

特朗普指禁止炸黎巴嫩 内塔尼亚胡表震惊

04：24

美国总统特朗普在社交媒体发文指，已禁止以色轰炸黎巴嫩。美媒报道，以色列总理内塔尼亚胡对特朗普的表态感到震惊，指其言论与美国国务院周四公布的以色列与黎巴嫩停火协议文本存在矛盾。

根据协议文本，以色列在停火期间，仍保留在「任何时间针对已计划、迫在眉睫或正在发生的袭击」采取自卫行动的权利。

美媒AXIOS网站引述知情人士报道，以色列已就特朗普的上述言论，向白宫寻求澄清。

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03：27

伊朗外交部发言人表示，浓缩铀对该国来说是神圣的；60%浓度的浓缩铀不会以任何方式被运出伊朗。

伊方：美伊或未来几日达成初步协议

01：33

央视报道，一名伊朗高级官员表示，伊朗与美国有望在未来几天内达成一项初步协议，为解除美国对伊朗的制裁以及启动战争赔偿谈判创造空间。

不过该名官员强调，伊美之间仍存在重大分歧，包括核问题的处理。他指，美伊或会延长停火期限。

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特朗普：封锁伊朗港口持续至完全停火

00：45

英媒《天空新闻》报道，特朗普表示，虽然伊朗已重开霍尔木兹海峡，但美军封锁伊朗港口的行动将继续，直至战火完全停止为止。

美国中央司令部司令布拉德·库珀亦在电话采访中向媒体表示，美军针对与伊朗有关联船只的海上封锁行动将持续实施，直至总统特朗普「下令解除」为止。他说，美军正严密监视着伊朗的每一个港口，监视手段包括利用MQ-9无人机和P-8海上巡逻机进行空中侦察。

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特朗普：伊朗同意「永不」再封霍峡 德黑兰未回应

23：57

据路透社和《ABC》报道，特朗普在社交平台称，伊朗已同意「永远不会」再关闭霍尔木兹海峡。对此消息，德黑兰方面至今暂未证实。

特朗普又表示，伊朗正在美国协助下清除霍峡内的所有水雷；他已禁止以色列轰炸黎巴嫩。

特朗普指伊朗同意永不再关闭霍尔木兹海峡

【22:43】

21：15

特朗普在自家社交平台发文回复，对伊朗宣布重新开放霍尔木兹海峡表示「谢谢！」

特朗普写道：「伊朗刚刚宣布，伊朗海峡已全面开放，可以正常通行。谢谢！」

21：00

伊朗外长宣布，在剩余的停火期间，所有商船均可通过霍尔木兹海峡。

14：37

中国常驻联合国代表傅聪周四（16日）在联合国大会关于安理会否决权使用问题会议上发言说，中方7日在安理会否决涉霍尔木兹海峡决议草案，避免了局势升级，为达成临时停火、启动对话谈判创造了有利条件。中方投下的这一票，是对和平负责、对地区人民负责的选择，站在了历史正确的一边，经得起历史的检验。

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09：31

美国总统特朗普周四（16日）表示，伊朗已同意交出去年美军空袭伊朗关键核设施后被埋在地下的「核尘埃」（nuclear dust），即浓缩铀，又表明不排除亲赴巴基斯坦敲定协议。特朗普没有提供任何关于移交浓缩铀的细节，伊朗也没有公开表示会交出库存。

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08：37

美军中央司令部（CENTCOM ）最新公告指出，目前已扩大对伊朗的海上封锁范围，除既有措施外，进一步将违禁货物纳入截查对象，允许全球美军部队拦截任何与德黑兰有关或涉嫌运送可能协助伊朗政府的补给品的船只，从武器到石油、金属及电子产品。凡被怀疑试图前往伊朗的船只，无论航行地点，均可能遭到登船检查、搜索甚至扣押。

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教宗良十四世再发声 暗批特朗普「暴君」

06： 09

华盛顿邮报报道，罗马教宗良十四世周四在访问非洲四国期间发表讲话时，言词严厉地批评，「世界正被少数暴君肆意蹂践」，一些人「为了自身的军事、经济或政治利益，打着上上帝名义操纵宗教，将神圣之物拖入黑暗与污秽」。外界普遍解读，良十四世是暗批美国总统特朗普。

教宗良十四世近期频发声批评特朗普的外交与移民政策，而特朗普则在周日（12日）作出回应，猛烈抨击良十四世，称他在犯罪议题上「软弱」、在外交政策上表现「糟糕」。

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停火协议生效后 以军续炸黎巴嫩南部

05 ： 54

黎巴嫩国家通讯社报道，在停火协议生效后，以色列仍继续轰炸黎巴嫩南部地区。

以色列总理内塔尼亚胡表示，停火后，以色列部队仍驻扎在黎巴嫩南部，呼吁黎巴嫩居民不要向利塔尼河以南移动。

04 ： 18

伊朗外交部发言人表示，伊朗欢迎黎巴嫩与以色列停火10日，指这是伊朗与美国在巴基斯坦调解下达成的停火协议的一部分。发言人强调，以色列需全面撤出黎巴嫩南部地区。

黎巴嫩真主党议员易卜拉欣·穆萨维称，真主党尊重有关停火协议，前提是以色列彻底停止敌对行动，包括停止对真主党成员的定点清除。

特朗普：美伊距离达成协议「非常近」

02 : 40

美国总统特朗普表示，在白宫接受媒体采访时称，美国与伊朗下一次会谈可能在本周末举行。 他又称，美伊距离达成协议「非常近」，伊朗几乎同意「所有事项 」，包括不拥有核武器。

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4月16日最新消息：

23：59

美国总统特朗普16日说，黎巴嫩与以色列将于美国东部时间当天下午5时 ，正式启动为期10天的停火。

外媒引述消息报道，以黎停火以军设定条件，包括以色列要求建立一个远达利塔尼河的缓冲区，禁止黎巴嫩真主党在该区域活动；同时要求在利塔尼河以北地区，拥有军事行动的绝对自由，以防遭袭击。

以色列更要求，在美方监督下，须逐步解除黎巴嫩真主党的武装。

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