伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

行动代号「史诗怒火」

3月13日最新消息：

01：22

美国军方表示，自2月28日对伊朗发动军事行动以来，美军已打击超过6,000个目标，其中包括30多艘布雷船。

01：11

伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明后约三小时后，伊朗武装部队总参谋部发表声明表示，将在伊朗最高领袖兼武装部队总司令穆杰塔巴的领导下，全力维护国家安全。

声明称，伊朗武装部队将在最高领袖命令下，以比过去更加坚定的态度维护伊斯兰革命成果，并表示将捍卫国家利益与安全「直至最后一滴血」。

伊朗对米纳萨勒曼港美国第五舰队总部发动打击

00：56

伊朗革命卫队公共关系部宣布，海军对位于米纳萨勒曼港的美国第五舰队总部发动了「毁灭性打击」。

伊朗外交发言人：若与海军协调 部分船只可通过霍峡

00：41

伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗外交发言人表示，如果与伊朗海军协调，许多船只仍然可以通过霍尔木兹海峡。

此外，伊媒引述伊朗副外长表示，此前当局允许了部分船舶通过霍尔木兹海峡，又称伊朗未有在霍尔木兹海峡布设水雷。

伊朗官媒：已故最高领袖哈梅内伊妻子仍生还 早前报道不确

00：02

伊朗官媒报道，已故最高领袖哈梅内伊的妻子还活着，早前关于她遇袭身亡的报道不属实。

3月12日最新消息：

23：57

以色列军方宣布，已对贝鲁特展开新一轮空袭，包括击中贝鲁特市中心一栋建筑，该建筑仅距离政府总部不到一公里。

23：51

挪威海事局宣布，悬挂挪威国旗的船舶将不得进入霍尔木兹海峡，直至另行通知为止。

21：23

伊朗媒体12日报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明，内容包括7个部分。内容包括殉难的革命领袖、人民的角色与责任、武装力量、行政机构、抵抗阵线、地区国家以及如何应对敌人等7个部分。穆杰塔巴指，霍尔木兹海峡仍应保持封闭。



穆杰塔巴又指，中东地区所有的美军基地都应立即关闭，否则这些基地将遭到攻击。



穆杰塔巴表示，「抵抗阵线」是伊斯兰革命价值不可分割的一部分，「抵抗阵线战士」是伊朗最好的朋友。此外，伊朗将向敌人寻求赔偿，或根据情况摧毁其资产，

在谈及地区局势时，穆杰塔巴呼吁邻国关闭境内被美国利用的军事基地，并表示伊朗的打击目标仅针对相关军事设施，而非这些国家本身。他同时强调，伊朗仍希望与邻国保持友好关系。



18：00

伊朗法尔斯通讯社今日（12日）报道，伊朗伊斯兰革命卫队空军指挥官萨达尔·伊斯梅尔·德甘及其妻子、两个孩子等在伊朗中部阿拉克遇袭身亡。





11：36

伊拉克当局今日（12日）证实，两艘油轮在伊拉克外海遭到袭击，并起火及冒出浓烟，造成最少1名船员死亡，另有38人获救，当局目前仍在搜救其他失踪者。

11：15

美国国务院（11日）指，自从美国针对伊朗发动「史诗怒火行动」（Operation Epic Fury）后，已有超过4.3万名美国公民从中东安全返回美国。

07:18

美国能源部长赖特发表声明表示，国际能源署32个成员国一致同意总统特朗普的要求，将协调释放各国储备的4亿桶原油及成品油以降低能源价格。作为此项行动的一部分，特朗普授权能源部从，下周起释放战略石油储备中的1.72亿桶原油。根据计划的释放速度，预计需要约120天完成交付。

06：44

当地时间12日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队发布「真实承诺4」第33号公告，指在「真实承诺4」第40轮行动中，伊朗伊斯兰革命卫队与黎巴嫩抵抗力量展开联合行动，在5小时内持续实施火力打击，发射了「加德尔」「伊马德」「海巴尔·谢坎」「法塔赫」等型号导弹，以及在黎巴嫩真主党发射大量攻击型无人机和导弹的配合下，对以色列从北到南超过50个目标实施打击。此外，美军在约旦和沙特的军事基地也遭到革命卫队导弹的打击。

伊拉克水域油轮遭攻击起火

06：13

伊拉克官员表示，两艘载有伊拉克燃料油的外国油轮在伊拉克领海内，遭遇不明袭击，导致起火，其中一名船员身亡。而初步调查显示，是伊朗装有炸药的船只，在伊拉克水域袭击了该两艘油轮。

05：03

联合国安理会以4票赞成、2票反对和9票弃权，未能通过俄罗斯提交、旨在敦促结束中东地区冲突的决议草案。俄罗斯、中国、巴基斯坦、索马里投下赞成票，美国、拉脱维亚投下反对票。

决议草案对中东持续敌对行动造成的「悲剧性生命损失」表示哀悼，呼吁冲突各方立即停止军事行动，并避免在该地区及更广范围内进一步升级局势。决议草案还呼吁所有各方「在不再拖延的情况下重返谈判桌」，并充分利用政治和外交手段解决危机。

04：40

沙特阿拉伯国防部称，摧毁了3枚射向苏丹王子空军基地的弹道导弹。

03：54

挪威警方表示，就8日美国驻挪威使馆附近爆炸案，警方11日逮捕了居住在挪威首都奥斯陆的三兄弟。警方表示，三人年龄均为二十多岁，是挪威公民，原籍伊拉克，案发当日，其中一人将简易爆炸装置放置在大使馆外，另外两人为同谋。三人此前均无犯罪记录。

03：34

以色列军方称，已在黎巴嫩贝鲁特南部郊区，展开大规模攻击。

其后以色列国防军发表声明，指自本次针对伊朗的军事行动开始以来，以军袭击了约70个位于黎巴嫩贝鲁特的真主党目标，其中包括约50座真主党使用的高层建筑，投下了约200枚炸弹，打死了巴勒斯坦伊斯兰圣战组织多名指挥官，包括黎巴嫩区指挥官阿德哈姆·阿德南·奥斯曼、真主党高级指挥官扎伊德·阿里·朱玛，以及伊朗伊斯兰革命卫队「圣城旅」5名高级指挥官。

伊朗总统对停火提三条件

03：12

当地时间3月11日晚，伊朗总统佩泽希齐扬在其社交平台发文，对结束目前战事提出三项条件，包括美国和以色列承认伊朗的合法权利、支付战争赔偿，并由国际社会提供坚定保障，以防止伊朗未来再次受到侵略。

03：04

南韩传媒近日公开一段令人震惊的监控片段，显示驻韩美军疑为支援中东战事，本月初深夜采取秘密行动，将部署于庆尚北道星州基地的「萨德」（THAAD）高空防御系统发射车悉数运走。

02：57

以色列方面表示，黎巴嫩真主党联合伊朗军队，对以色列北部发动联合导弹攻击。这是战争爆发以来，黎巴嫩真主党和伊军首次协同作战出击。

02：40

伊朗驻塞浦路斯大使阿里礼萨·萨拉里安在接受采访时表示，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴在2月28日美国和以色列对伊朗的空袭中受伤，但他未有披露穆杰塔巴的具体伤势。这是伊朗官方首度对外证实的穆杰塔巴伤情。

当地周三（11日），伊朗总统佩泽希齐扬之子优素福在社交平台上表示，穆杰塔巴「平安」。优素福说：「我听说穆杰塔巴受伤了。我询问了与他保持联系的朋友。他们说，他平安无事。」

基于安全忧虑加剧 澳洲关闭驻以色列大使馆

02：09

澳洲驻以色列大使馆发出公告，指基于安全忧虑加剧，大使馆已经关闭。

01：37

美国广播公司（ABC）报道，美国联邦调查局（FBI）向加州各警察部门发警报，指有迹象显示，伊朗企图通过向美国西海岸发射进攻性无人机，来报复美国的军事行动。

00：13

伊拉克方面表示，在巴格达国际机场附近击落了四架无人机，暂未收到人员伤亡或财产损失报告。

00：04

美媒报道，一项正在进行的美军内部调查初步认定，美军对伊朗南部城市米纳布一所女子小学的导弹袭击，是因「使用了美国国防情报局提供的『过时数据』」，导致学校被「误标」为军事目标，所以造成这宗导致至少165名师生无辜惨死的误击。

美军的内部调查指，该小学建筑物「过去曾属于伊朗伊斯兰革命卫队海军基地的一部分」，但在2013年至2016年间已被更改用途，成为一所小学。

3月11日最新消息：

22：30

美国总统特朗普当地时间周三接受「Axios」新闻网站电话采访时表示，与伊朗的战争将「很快」结束，因为「实际上已经没有什么可以攻击的目标了」。

22：20

国际能源署同意释出4亿桶石油，缓解美以对伊朗战争导致的油价飙升。

19：06

当地时间11日，泰国皇家海军参谋长表示，海军接到报道称，当天，一艘悬挂泰国国旗，载有23名船员的货船在途经霍尔木兹海峡时，船尾遭到炮火袭击，导致船舱严重受损。据悉目前，船员已紧急撤离，同时向当地海事安全机构请求援助。目前袭击者身份尚未确定。有消息指，目前有3名船员失踪。