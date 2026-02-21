2026米兰冬奥│王心迪、徐梦桃非中国唯一奥运「金牌伉俪」 之前有5对冠军夫妇 一对家传户晓

王心迪周五(20日)在米兰科尔蒂纳冬季奥运会勇夺自由式滑雪男子空中技巧金牌，其妻子徐梦桃周三亦在同一项目的女子组夺金，成为「金牌伉俪」。原来奥运「金牌伉俪」在中国并不罕见，两人是历来第6对中国奥运金牌夫妇，之前5对分别是赵宏博、申雪夫妇；庞伟、杜丽夫妇；田卿、张楠夫妇；赵帅、郑姝音夫妇，以及秦凯、何姿夫妇。当中以赵宏博和申雪最家传户晓，两人于2010温哥华冬奥合力赢得花样滑冰双人滑金牌。

庞伟、杜丽是中国首对金牌夫妇

计算冬季和夏季奥运，国家队历来有6对「金牌伉俪」，首对是射击夫妻档庞伟、杜丽。杜丽于2004年雅典奥运赢得女子10米气米枪冠军，4年后再于北京奥运夺女子50米步枪三姿金牌；丈夫庞伟于08京奥赢得男子10米气手枪冠军，两人成为中国体育史上首对奥运金牌夫妇。

庞伟、杜丽于2009年结婚。新华社

庞伟、杜丽是中国首对奥运金牌夫妇。新华社

赵宏博、申雪最家传户晓

而第2对亦是最家传户晓的一对，就是赵宏博、申雪。两人既是夫妻又是拍档，合力于2010温哥华冬奥花样滑冰双人滑夺金，并为国家队赢得冬奥史上首面花样滑冰金牌。更有意义的是，决赛在2月14日西方情人节举行，这面金牌成为夫妇互相送赠的情人节礼物。

赵宏博、申雪合力赢得2010温哥华冬奥花样滑冰双人滑金牌。新华社

羽毛球、跆拳道各有金牌夫妇

第3对是羽毛球的张楠、田卿。张楠在2012伦敦奥运赢得羽毛球混双冠军，田卿同届亦赢得女双金牌，成为金牌夫妇。而张楠于2016里约热内卢奥运再夺一金，在男双封王。第4对则是跆拳道的赵帅、郑姝音，两人同样于16里约热内卢奥运夺金，前者于男子58公斤级赢得冠军，郑姝音则在女子67公斤级以上封后。

羽毛球金牌夫妇张楠(右)和田卿(右一)。新华社

跆拳道有金牌夫妇赵帅、郑姝音。新华社

跆拳道有金牌夫妇赵帅、郑姝音。中新社

秦凯全球直播向何姿求婚最经典

第5对则是跳水金童玉女秦凯及何姿。秦凯赢得08北京奥运及12伦敦奥运男子双人3米板金牌；何姿则于12伦奥取得女子双人3米板冠军。不过两人夺金时并非夫妻，秦凯于16年里约热内卢奥运全球直播时，向何姿求婚成功，成为当时热话。王心迪和徐梦桃就是第6对中国奥运金牌夫妇，两人于2022年成为夫妻。

