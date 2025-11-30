大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪

大埔宏福苑上周三发生五级大火，导致大批居民家园尽毁、无家可归。政府已即时安排受影响住户暂住酒店、青年宿舍及过渡性房屋。房屋局局长何永贤表示，对事件感到非常难过，看到众人合力协助灾民，令她十分感触：「其实我很感动，自己也忍不住自己的眼泪」，但她强调须收拾心情，尽快帮助有需要的居民。财政司副司长黄伟纶则指出，过渡屋可供有需要的灾民长期居住。

宏福苑五级火｜现仅余两庇护中心有约40人留宿

黄伟纶今早（30日）在电台节目表示，火灾发生后共开设了9个庇护中心，高峰期约有超过700名受影响的居民临时留宿，随着现时已有约1500名受影响居民入住政府安排的安置住宿，其中500人入住短期暂住酒店及青年宿舍，约1000人入住过渡性房屋，至昨日仅余大埔两个庇护中心仍有约40人留宿。

黄伟纶称，明白部分居民希望暂时留在庇护中心，「不会强逼他们离开」，将继续了解他们的需要，提供相应支援。他强调，过渡性房屋可供居民长期居住，无须担心数周后需搬迁，亦不须交租，「有信心基本上可以让他们一直住，待重建等种种问题解决了为止，政府会一直支援他们，免租安排亦会一直继续。」有关过渡单位一般由社福机构营运，提供全套服务，配套齐备，包括社工支援及心理辅导等。

黄伟纶续指，宏福苑8座大厦中，宏志阁未受火灾波及，若大厦水电及电梯等运作正常，安全没问题时，将尽快安排居民返回单位；至于另外7座受火灾影响的楼宇，则需先视察现场情况，再作进一步安排。

何永贤表示，过渡性房屋是居民安心的选择，可让他们长期安顿，配套完善，并有社工协助居民适应新环境。她理解宠物对居民而言是心灵慰藉，因此已温情地修改规定，允许宠物入住。社会各界亦积极捐赠物资，展现互助精神。日前她与房屋局副局长戴尚诚前往大埔两个过渡性房屋项目「乐善村」和「善楼」视察，见到居民获妥善照顾，现场许多善导会社工及义工协助灾民，各界人士亦慷慨捐赠物资，令她看到这场景，心情也很感触，「其实我好感动，见到个情况都忍唔住自己眼泪，社工非常之帮手。觉得香港真系有需要嘅时候 ，大家都唔会计较一齐帮手。」

过渡房屋居民状况已稍有改善

她亦提到，入住居民的状况已略有改善，感觉他们「至少个心可以安咗落嚟」。被问到事件会否影响其他申请者入住过渡性房屋的安排，何永贤表示，受影响居民仅占过渡性房屋入住比例的7%，个别项目设计本身已预留应急单位，有足够空间应对。目前亦有其他过渡性房屋单位正在兴建。她提到，过渡性房屋现时有18,400个单位，尚有二千多个会陆续落成，可以应付需求。

黄伟纶强调，政府会一路与居民同行，对于长远安排，如会否拆卸重建等，他指，现时作评估是言之尚早，现时亦不宜猜测，但任何可能性都不会排除，重申政府一定会为居民提供协助。

