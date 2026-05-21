「结界级」暴雨狂炸新界北！最癫画面一帖睇：沙头角街头惊现活鱼游街 街坊：已经系灾害程度｜Juicy叮

一场特大暴雨深夜突袭新界北区，天文台一度发出红色暴雨警告及山泥倾泻特别提示，暴雨集中在北区，导致多处严重水浸，情况堪比2023年的世纪暴雨，但港九多处地区却竟然几乎「一滴雨都冇」，令不少网民慨叹「一个香港，两个世界」「入咗结界咁」。大量北区居民在社交平台上载影片及相片，直击灾情，形容「已经系灾害程度」，场面触目惊心。

村屋成泽国 居民徬徨：「家产全毁了」

暴雨下，不少村屋首当其冲，有居住在低洼地区的网民损失惨重。一名网民在Threads上绝望地问：「几时先可以停雨？屋企大水浸，屋企变黄河，家产全毁了。。。」

从他上载的相片中可见，泥黄色的洪水已涌入屋内，水位不浅，家私杂物都浸泡在水中，情况混乱，屋外亦是滂沱大雨，可见雨势之猛烈。

另一名网民则展示家中天台已变成「私人泳池」，并质疑：「咁都只系黄雨」。相片中，清澈的积水完全覆盖了天台的地砖，楼主用手拨弄水面，激起阵阵涟漪，苦中作乐。

帖文引来大量网民留言，不少人对楼主的遭遇表示同情，「哗师兄你呢个程度好浮夸」，有区内街坊更直言：「已经系灾害程度」，「其实今晚北区嘅雨系真系好夸张」，但身处市区的朋友却表示「铜锣湾，晴」、「市区雨屎都无滴」，强烈对比令人哭笑不得。亦有网民开玩笑说：「明天游水坐艇返工..」。

沙头角变「海底」惊现活鱼 网民：海底奇兵

最令网民啧啧称奇的，要数沙头角的情况，一名网民发帖称「沙头角已成海底」，更惊讶地表示「真系有鱼」。

从他上载的影片可见，他正赤脚在泥黄色的积水中行走，水深及脚眼。而在影片中，赫然见到一条小鱼在路面的积水中游动，画面极之超现实。

这一幕引爆网民热议，纷纷笑言：「鱼：我都分唔清自己系陆地定海底」、「真海底奇兵」、「崖上的波儿」。楼主赤脚涉水的行为也让网民担心，提醒他「快啲去洗脚」，楼主其后回应「一番屋企已经洗到甩皮」，可见当时情况的确恶劣。

「上水居民居水上」 消防出动救人

暴雨下，「上水」这个地名被网民拿来调侃，一名刚下班的网民表示，回家时需要「逆流而上」，从影片及照片可见，街道上的洪水汹涌，甚至形成涌浪，有停泊在路边的车辆半个车胎已被淹没。他无奈地说：「下世唔会再住会水浸嘅村屋。」有上水居民自拍间水而行，苦中作乐地写道：「欢迎来到上水水上乐园。」

另一边厢，打鼓岭有居民被洪水围困，无法回家，一名女网民表示，自己距离住所只差几步，但因水流太急，「自己一个人系行唔到的！」

幸好，最终有消防员到场，为她穿上救生衣并护送她安全回家。现场亦有热心市民与消防员合力将死火的私家车推到安全位置，在暴雨中展现互助精神。

公共交通瘫痪 港铁站现「水舞间」

暴雨亦严重影响公共交通，有网民分享，巴士行经水浸区域时，洪水已淹至车门边，乘客无法下车，车厢内亦有积水，场面狼狈，楼主更以「520 沉浸式铁道尼体验」来形容这次经历。

更夸张的是，有港铁站月台顶部竟出现瀑布式漏水，雨水如「水舞间」表演般倾泻而下，令在场市民哗然。

有网民称「啱啱11点几𠮶阵 我怀疑自己入咗结界」，明明上水、粉锦公路大雨得「浸到上膝头哥」，但九龙、元朗的朋友却说「一滴雨都冇」，令他等了近一个半小时才能回家。

大西北网民绝望崩溃：「怀疑自己入咗结界！」

综合北区居民留言，最令他们大感不解，莫过于感受到极强烈的「结界感」，有网民大呻自己正经历平行时空：「啱啱11点几𠮶阵，我怀疑自己入咗结界，明明上水劲大雨，粉锦公路啲水浸到上膝头哥，然后我啲friend同我讲九龙同元朗一滴雨都冇！」

这种极端嘅天气反差引来不少市区网民幽默留言「报平安」，有网民「晒命」式留言：「冇计啦港岛区，一滴雨都冇」，有网民无奈指出：「西北嘅朋友市区雨屎都无滴，条雨带香港分4格，真系只扫咗上果块。」

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