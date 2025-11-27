大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！｜Juicy叮

大埔宏福苑五级火灾，有网民拍下一名英勇消防员，在火场救出九猫一狗的照片，该消防员奋力救出十个小生命后，稍歇瞬间，脱下头盔，脸庞因长时间在极度高温的环境下奋战，而被熏得通红，照片感动大量网民，短时间内引发逾16万人点赞，留言区塞爆，大家纷纷为消防员尽力拯救每个生命致敬：「每一位消防员都系英雄！」

有网民于社交平台发布了该名消防员的照片，并在帖文中写道：「宏健，9猫1狗，都系呢位消防员救出。」帖文同时附有一段短片，显示该10个小生命被救出火场后，安然在笼中「丝毫无损」的情况。

这名消防员在宏福苑D座宏建阁的火场中，奋力救出了九只家猫及一只家犬，合共10个小生命。

通红脸庞成焦点 网民：消防员哥哥个样热到一个点......辛苦晒

楼主拍到该消防员在火场勇救小生命后，于火场稍歇的瞬间，该张照片，显示这位不放弃每个生命的英勇消防员，刚刚脱下头盔，汗水浸湿了他的发鬓，头发显得凌乱，他手上拿著一枝樽装水，瞬间已喝了大半枝，足见火场的极端高温酷热。

而最触目的是，这位消防员一面通红，相信是脸庞因长时间在极度高温的环境下奋战，而被熏红，尤其双颊与额头的赤红，清晰地烙印著出入火场拯救每个生命的艰险。

不少网民留意到他被高温熏红的面庞，不禁留言表示：「消防员辛苦了，火场高温烧到佢面都红了。」「感激，感动......消防员哥哥个样热到一个点......辛苦晒，要平安啊。」

旧职透露该消防员暱称「花仔」 网民致敬：感谢花爷

据一名自称是其旧识的网民透露，该名消防员的暱称为「花仔」，这位网民称因该其父亲亦为消防员曾与他共事，而认识这位消防员。

照片发布后，随即在网上广泛流传，大批网民称颂他和每一位消防员都是「真正的英雄」，「感谢花爷，感谢所有拯救生命既消防员」。

「谢谢你们不放弃每一个生命。」「都是生命，消防员辛苦了！看到他们疲惫的身躯，满身大汗真心感谢！」

不放弃每个生命 网民感叹火场救小动物极其困难

不少网民指出，要在火灾的恶劣环境下，安抚并救出如此多平日已不易捕捉的动物，实在是极其困难的任务。有网民便赞叹：「平时要捉猫猫入袋都已经唔易，仲要喺灾难中冒险揾到救到咁多只，真心敬佩。」

帖文仅发出７小时，已有逾3千６百个留言，逾16万人点赞，留言区充满了市民的感激与敬佩之情：「敬重所有消防员，净系呢度都10条生命！」「对每位消防员致敬，舍身救人，救毛孩。 感恩香港有您们同在！」

16万人点赞 祝愿消防员平安

有网民指出：「有啲人既猫狗爱宠视为自己仔女无分别…英雄唔止救返9猫1狗，仲救左9猫1狗背后主人既身心，多谢你，真系无言感激。」「点解消防咁受市民尊重唔系冇原因，每次都冒住自己生命危险去救人/毛孩。」

网民们又纷纷祝福每位消防员平安：「最紧要平平安安收工好好休息！」「你哋用自己条命做赌注，冲入火场，去争取拯救每一个生命既机会，愿你哋平安......You're always our City Hero。」

来源：chingwongwc＠Threads

