JUPAS改选2026｜DSE考获20分都有机会入港大/中大/科大？盘点67个Expected Score介乎20-29分的「3大」课程
发布时间：06:45 2026-07-15 HKT
JUPAS改选2026｜中学文凭试（DSE）今日放榜。成绩理想的考生固然值得高兴；若分数与预期有落差，同学亦毋须灰心，大可把握明日开始的「大学联合招生办法（JUPAS）」改选机制，按获编配的时段重新调配课程选择，以提升入读心仪大学的机会。香港大学（港大/HKU）、香港中文大学（中大/CUHK）及香港科技大学（科大/HKUST）早前已公布各课程的最新预计入学分数（Expected Score），发现「3大」有67个课程的Expected Score，分数介乎于20至29分内，换言之，成绩中游的学生，亦有机会入读「3大」。
DSE放榜2026｜留意改选策略
《星岛教育》特别按「3大」的Expected Score，划分为「20至22分」、「22至26分」及「26至29分」三个组别，并详列计分方法及加权科目，盘点成绩中游的考生，有机会入读的学士学位课程。然而，要提提考生的是，即使文凭试成绩达到某课程的预计入学分数，仅代表其申请具备竞争力，并不保证必然获取录，策略上可考虑将该课程列于Band A1或A2位置；若分数高于预计入学分数2分或以上，获取录的胜算相对较大。此外，大学收生并非单看公开试成绩，亦会综合考量申请人的面试表现及比赛/活动的经验及成就（OEA）等其他因素。但紧记在Band A3位置，必须填报收生门槛较为稳妥的「保险」课程，以策万全。
DSE放榜2026｜预计入学分数为「20至22」的课程
1. 音乐（JS4082）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：20-21#
计分方法：最佳5科（优先考虑科目：音乐）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
2. 宗教研究（JS4109）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：20-21#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 x 1.25
- 课程详细资讯
3. 教育学士(幼儿教育)（JS4372）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：20.5-21.5#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
4. 日本研究（JS4068）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：21-22#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
5. 哲学（JS4094）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：21-22#
- 计分方法：中文、英文加最佳3科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
6. 翻译（JS4123）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：21-22#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
7. 艺术（JS4044）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：21-23#
- 计分方法：最佳5科（优先考虑科目：视觉艺术）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
8.教育学士（幼儿教育及特殊教育）（JS6092）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：22
- 计分方法：英文+最佳4科
- 加权科目：英文 X 1.5
- 课程详细资讯
9. 人类学（JS4006）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：22-23#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
10. 护理学（JS4513）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：22-27#
- 计分方法：最佳5科（优先考虑科目:生物/化学/物理）
- 加权科目：生物/ 化学 /物理的最佳一科 X 1.2
- 课程详细资讯
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DSE放榜2026｜预计入学分数为「22至26」的课程
1. 酒店旅游及房地产（JS4226）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：22.5-23.5#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
2. 数据科学与政策研究（JS4893）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：22.5-23.5
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
3. 工商管理学士综合课程（JS4202）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：23-24#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
4. 专业会计学（JS4240）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：23-24#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
5. 神学（JS4111）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：23-24#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
6. 中国研究（JS4136）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：23-24#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 X 1.25
- 课程详细资讯
7. 人体运动科学与健康研究（JS4320）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：23.5-24.5#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
8. 城市研究（JS4838）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：23.5-24.5#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
9. 历史（JS4056）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：23.5-26#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
10. 建筑学文学士（JS6004）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：24
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
11. 园境学文学士（JS6028）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：24
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
12. 文学士（城市研究）（JS6042）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：24
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
13. 文理学士（设计+）（JS6236）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：24
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
14. 工学学士（数据与系统工程）（JS6315）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：24
- 计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/组合科学/物理须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
15. 工学学士（机械工程）（JS6339）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：24
- 计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/组合科学/物理，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
16. 工学学士（土木工程）（JS6353）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：24
- 计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/组合科学/物理，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
17. 工学学士（计算机工程）/（电机工程）/（电子工程）（JS6987）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：24
- 计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/组合科学/物理，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
18. 护理学学士（JS6468）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：24
- 计分方法：最佳5科+最佳第6科x0.5
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
19. 社会科学学士（JS6717）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：24
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
20. 英文（JS4032）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：24-25#
- 计分方法：最佳5科（优先考虑科目：英国文学）
- 加权科目：英文 X 1.5
- 课程详细资讯
21. 语言学（JS4070）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：24-25#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 X 1.2
- 课程详细资讯
22. 材料科学与工程学（JS4470）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：24-25#
- 计分方法：最佳5科（须包括M1/M2/生物/化学/物理/资讯及通讯科技）
- 加权科目：数学 X 1.25；M1/M2 X 1.25；化学 /物理 X 1.25
- 课程详细资讯
23. 社会科学（JS4801）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：24.5-25.5#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 X 1.3
- 课程详细资讯
24. 全球研究（JS4892）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：24.5-25.5#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 X 1.5
- 课程详细资讯
25. 工学学士（生物医学工程）（JS6925）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：25
- 计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/组合科学/物理，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
26. 新闻学学士（JS6822）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：25
- 计分方法：英文+最佳4科
- 加权科目：英文 X 1.5
- 课程详细资讯
27. 公共人文学（JS4100）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：25-26#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文 X 1.5；英文 X 1.5
- 课程详细资讯
28. 健康与体育运动科学（JS4329）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：25-26#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
29. 建筑学（JS4812）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：25-26#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 X 1.5
- 课程详细资讯
30. 社会工作（JS4874）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：25-26#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
31. 社会学（JS4886）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：25-26#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 X 1.5
- 课程详细资讯
32. 政治与行政学（JS4848）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：25.5-26.5#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 X 1.5；中文 X 1.25
- 课程详细资讯
33. 理学士（测量学）（JS6016）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：26
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
34. 文理学士（环球衞生及发展）（JS6250）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：26
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
35. 社会工作学学士（JS6731）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：26
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
36. 外交与国际事务（JS4898）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：26-27#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
37. 全球传播（JS4858）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：26-27#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 X 1.3
- 课程详细资讯
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DSE放榜2026｜预计入学分数为「26至29」的课程
1. 新闻与传播学（JS4850）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：26.5-27.5#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 X 1.3；中文 X 1.3
- 课程详细资讯
2. 中医全科学士（JS6482）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：27
- 计分方法：最佳5科+最佳第6科 X 0.5（生物/化学/物理，其中一科须达第3级或以上）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
3. 计算与数据科学（港沪科技菁英）（JS6200）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：27
- 计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/物理/经济/资讯及通讯科技，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
4. 文理学士（应用人工智能）（JS6224）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：27
- 计分方法：英文+数学+最佳3科（优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
5. 计算与数据科学（JS6999）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：27
- 计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/物理/经济/资讯及通讯科技，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
6. 理学士（环球中国研究）（JS5411）
- 大学名称：香港科技大学HKUST
- 预计入学分数：27
- 计分方法：英文+中文+最佳3科
- 加权科目：英文 X 2、中文 X 1.5
- 课程详细资讯
7. 中国语言及文学（JS4018）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：27-28#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：中文 X 1.2
- 课程详细资讯
8. 法学士（JS4903）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：27-28#
- 计分方法：英文+最佳4科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
9. 中医学（JS4542）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：27.5-28.5#
- 计分方法：最佳5科（优先考虑科目:生物/化学/物理中的1至2科）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
10. 心理学学士（JS6705）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：28
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
11. 文理学士（金融科技）（JS6248）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：28
- 计分方法：英文+数学+最佳3科
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
12. 地理与资源管理学（JS4836）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：28-29#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：英文 X 1.5；地理 X 1.5
- 课程详细资讯
13. 文学士及教育学士（语文教育）- 中文教育（JS6080）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：29
- 计分方法：中文+最佳4科
- 加权科目：中文 X 1.5
- 课程详细资讯
14. 环球工程与商业课程（JS6937）
- 大学名称：香港大学HKU
- 预计入学分数：29
- 计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/物理，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）
- 加权科目：-
- 课程详细资讯
15. 理学A组（JS5102）
- 大学名称：香港科技大学HKUST
- 预计入学分数：29
- 计分方法：英文+数学+生物/化学/物理/M1/M2中最佳一科+最佳2科
加权科目：英文X 1.5、物理/M1/M2 X 2、生物/化学 X 1.5
- 课程详细资讯
16. 理学B组（JS5103）
- 大学名称：香港科技大学HKUST
- 预计入学分数：29
- 计分方法：英文+数学+生物/化学/物理/M1/M2中最佳一科+最佳2科
加权科目：英文 X 1.5、生物/化学 X 2、物理/M1/M2 X 1.5
- 课程详细资讯
17. 理学士（学习设计与科技）（JS4386）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：29-30#
- 计分方法：最佳5科（优先考虑科目：M1/M2、生物、化学、物理、企业、会计与财务概论、设计与应用科技、经济、地理、科技与生活(食品科学与科技)、资讯及通讯科技）
加权科目：数学 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；生物、企业、会计与财务概论、化学、设计与应用科技、经济、地理、科技与生活(食品科学与科技)、资讯及通讯科技 X 1.5
- 课程详细资讯
18. 机械与自动化工程学（JS4408）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：29-30#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：数学 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；物理 X 1.5；生物/ 化学/设计与应用科技/资讯及通讯科技 X 1.25
- 课程详细资讯
19. 电子工程学（JS4434）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：29-30#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：数学 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；物理 X 1.5
- 课程详细资讯
20. 经济学（JS4824）
- 大学名称：香港中文大学CUHK
- 预计入学分数：29-30#
- 计分方法：最佳5科
- 加权科目：数学 X 1.5；Ｍ1/M2/化学/经济/物理中最佳科目X 1.5
- 课程详细资讯
#以较低分数计算
DSE放榜2026｜8大院校DSE收生分数换算表
|院校
|5**
|5*
|5
|4
|3
|2
|1
|香港大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港中文大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港科技大学
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
注：*内外全科医学士及内外全科医学士环球医学领袖培训专修组别的分数换算为5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1
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