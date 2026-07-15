JUPAS改选2026｜DSE考获20分都有机会入港大/中大/科大？盘点67个Expected Score介乎20-29分的「3大」课程

JUPAS改选2026｜中学文凭试（DSE）今日放榜。成绩理想的考生固然值得高兴；若分数与预期有落差，同学亦毋须灰心，大可把握明日开始的「大学联合招生办法（JUPAS）」改选机制，按获编配的时段重新调配课程选择，以提升入读心仪大学的机会。香港大学（港大/HKU）、香港中文大学（中大/CUHK）及香港科技大学（科大/HKUST）早前已公布各课程的最新预计入学分数（Expected Score），发现「3大」有67个课程的Expected Score，分数介乎于20至29分内，换言之，成绩中游的学生，亦有机会入读「3大」。

DSE放榜2026｜留意改选策略

《星岛教育》特别按「3大」的Expected Score，划分为「20至22分」、「22至26分」及「26至29分」三个组别，并详列计分方法及加权科目，盘点成绩中游的考生，有机会入读的学士学位课程。然而，要提提考生的是，即使文凭试成绩达到某课程的预计入学分数，仅代表其申请具备竞争力，并不保证必然获取录，策略上可考虑将该课程列于Band A1或A2位置；若分数高于预计入学分数2分或以上，获取录的胜算相对较大。此外，大学收生并非单看公开试成绩，亦会综合考量申请人的面试表现及比赛/活动的经验及成就（OEA）等其他因素。但紧记在Band A3位置，必须填报收生门槛较为稳妥的「保险」课程，以策万全。

大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：20-21#

计分方法：最佳5科（优先考虑科目：音乐）

计分方法：最佳5科（优先考虑科目：音乐） 加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：20-21#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 x 1.25

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：20.5-21.5#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：21-22#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：21-22#

计分方法：中文、英文加最佳3科

加权科目：-

课程详细资讯

大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：21-22#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：21-23#

计分方法：最佳5科（优先考虑科目：视觉艺术）

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：22

计分方法：英文+最佳4科

加权科目：英文 X 1.5

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：22-23#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：22-27#

计分方法：最佳5科（优先考虑科目:生物/化学/物理）

加权科目：生物/ 化学 /物理的最佳一科 X 1.2

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延伸阅读：DSE放榜2026｜成绩未达5科2级不用愁 专家教如何用5年取学士学位

大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：22.5-23.5#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：22.5-23.5

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：23-24#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：23-24#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：23-24#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：23-24#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 X 1.25

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：23.5-24.5#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：23.5-24.5#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：23.5-26#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：24

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：24

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：24

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：24

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：24

计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/组合科学/物理须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：24

计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/组合科学/物理，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：24

计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/组合科学/物理，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：24

计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/组合科学/物理，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：24

计分方法：最佳5科+最佳第6科x0.5

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：24

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：24-25#

计分方法：最佳5科（优先考虑科目：英国文学）

加权科目：英文 X 1.5

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：24-25#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 X 1.2

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：24-25#

计分方法：最佳5科（须包括M1/M2/生物/化学/物理/资讯及通讯科技）

加权科目：数学 X 1.25；M1/M2 X 1.25；化学 /物理 X 1.25

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：24.5-25.5#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 X 1.3

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：24.5-25.5#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 X 1.5

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：25

计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/组合科学/物理，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：25

计分方法：英文+最佳4科

加权科目：英文 X 1.5

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：25-26#

计分方法：最佳5科

加权科目：中文 X 1.5；英文 X 1.5

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：25-26#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：25-26#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 X 1.5

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：25-26#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：25-26#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 X 1.5

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：25.5-26.5#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 X 1.5；中文 X 1.25

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：26

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：26

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：26

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：26-27#

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：26-27#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 X 1.3

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延伸阅读：DSE放榜2026｜专家拆解5大分数/情况出路 预计这个分数可稳入「八大」

大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：26.5-27.5#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 X 1.3；中文 X 1.3

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：27

计分方法：最佳5科+最佳第6科 X 0.5（生物/化学/物理，其中一科须达第3级或以上）

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：27

计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/物理/经济/资讯及通讯科技，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：27

计分方法：英文+数学+最佳3科（优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：27

计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/物理/经济/资讯及通讯科技，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）

加权科目：-

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大学名称：香港科技大学HKUST

预计入学分数：27

计分方法：英文+中文+最佳3科

加权科目：英文 X 2、中文 X 1.5

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：27-28#

计分方法：最佳5科

加权科目：中文 X 1.2

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：27-28#

计分方法：英文+最佳4科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：27.5-28.5#

计分方法：最佳5科（优先考虑科目:生物/化学/物理中的1至2科）

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：28

计分方法：最佳5科

加权科目：-

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：28

计分方法：英文+数学+最佳3科

加权科目：-

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：28-29#

计分方法：最佳5科

加权科目：英文 X 1.5；地理 X 1.5

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：29

计分方法：中文+最佳4科

加权科目：中文 X 1.5

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大学名称：香港大学HKU

预计入学分数：29

计分方法：英文+数学+最佳3科（生物/化学/物理，其中一科须达第3级或以上；优先考虑科目：M1/M2达第3级或以上）

加权科目：-

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大学名称：香港科技大学HKUST

预计入学分数：29

计分方法：英文+数学+生物/化学/物理/M1/M2中最佳一科+最佳2科

加权科目：英文X 1.5、物理/M1/M2 X 2、生物/化学 X 1.5

加权科目：英文X 1.5、物理/M1/M2 X 2、生物/化学 X 1.5 课程详细资讯

大学名称：香港科技大学HKUST

预计入学分数：29

计分方法：英文+数学+生物/化学/物理/M1/M2中最佳一科+最佳2科

加权科目：英文 X 1.5、生物/化学 X 2、物理/M1/M2 X 1.5

加权科目：英文 X 1.5、生物/化学 X 2、物理/M1/M2 X 1.5 课程详细资讯

大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：29-30#

计分方法：最佳5科（优先考虑科目：M1/M2、生物、化学、物理、企业、会计与财务概论、设计与应用科技、经济、地理、科技与生活(食品科学与科技)、资讯及通讯科技）

加权科目：数学 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；生物、企业、会计与财务概论、化学、设计与应用科技、经济、地理、科技与生活(食品科学与科技)、资讯及通讯科技 X 1.5

加权科目：数学 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；生物、企业、会计与财务概论、化学、设计与应用科技、经济、地理、科技与生活(食品科学与科技)、资讯及通讯科技 X 1.5 课程详细资讯

大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：29-30#

计分方法：最佳5科

加权科目：数学 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；物理 X 1.5；生物/ 化学/设计与应用科技/资讯及通讯科技 X 1.25

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：29-30#

计分方法：最佳5科

加权科目：数学 X 1.5；Ｍ1/M2 X 1.5；物理 X 1.5

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大学名称：香港中文大学CUHK

预计入学分数：29-30#

计分方法：最佳5科

加权科目：数学 X 1.5；Ｍ1/M2/化学/经济/物理中最佳科目X 1.5

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#以较低分数计算

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院校 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1

注：*内外全科医学士及内外全科医学士环球医学领袖培训专修组别的分数换算为5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1

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