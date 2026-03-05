Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报│曼联被10人纽卡素绝杀 曼城和、阿仙奴赢 重建7分榜首优势

足球世界
更新时间：08:41 2026-03-05 HKT
发布时间：08:34 2026-03-05 HKT

英超周三进行快车，4支豪门齐出场。曼城主场两次领先下被浮沉于降班旋涡的诺定咸森林逼和2:2；阿仙奴就凭一球带幸运成分的半传半射入球，1:0小胜白礼顿。踢多一场的兵工厂以67分续居榜首，蓝月则以60分排第2，前者再次建立7分的领先优势。

而曼联作客纽卡素未能把握半场踢多一人的优势，于90分钟被主队锋将韦利安奥素拿绝杀，曼联输1:2。红魔连续11轮联赛不败的走势告一段落，看守主教练卡域克亦录得入主球队以来首败，幸赛仍然排积分榜第3位。此外，该队中坚哈利马古尼（Harry Maguire）因2020年在希腊度假胜地米科诺斯岛（Mykonos）发生的一宗斗殴事件，被当地法院判处15个月的缓期徒刑。

另外，车路士凭籍状态大勇的祖奥柏度上演职业生涯首个英超帽子戏法，以4:1击败另一争夺欧联席位的对手阿士东维拉，追至只落后排在第4位的后者3分。

英超│曼联后卫哈利马古尼希腊斗殴案罪成 判缓刑15个月免受牢狱之灾

英超│曼联1:2纽卡素 半场踢多1人被绝杀 11场不败走势告终

英超│祖奥柏度首次英超戴帽 车路士4:1击败维拉 距欧联席位仅剩3分

英超│曼城主场被森林逼和2:2 阿仙奴1:0挫白礼顿 重建7分榜首优势

英超│阿仙奴又赢1:0 本季第10次小胜一球成为夺冠吉兆

英超│卡域克录曼联执教生涯首败 承认红魔踢得差 球员斗志无问题

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
56分钟前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
17小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
16小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
1小时前
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
44岁混血女星惊爆确诊乳癌  单边确诊仍「双边切除」 乳房重建完成效果惊人
影视圈
13小时前
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
01:12
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
19小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
16小时前
启德AIRSIDE「浪谷」低调结业！全港首个室内冲浪餐厅 网民叹可惜：几有噱头
全港首个室内冲浪场地「浪谷」低调结业！ 启德AIRSIDE1.4万呎巨舖仅经营2年 网民叹可惜
饮食
19小时前
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
郭蔼明会计师胞妹靓样罕曝光 高颜值媲美明星抢镜过家姐 港姐冠军爆：佢系我最大后台
影视圈
21小时前
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
19小时前