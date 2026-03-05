体坛早报│曼联被10人纽卡素绝杀 曼城和、阿仙奴赢 重建7分榜首优势

英超周三进行快车，4支豪门齐出场。曼城主场两次领先下被浮沉于降班旋涡的诺定咸森林逼和2:2；阿仙奴就凭一球带幸运成分的半传半射入球，1:0小胜白礼顿。踢多一场的兵工厂以67分续居榜首，蓝月则以60分排第2，前者再次建立7分的领先优势。

而曼联作客纽卡素未能把握半场踢多一人的优势，于90分钟被主队锋将韦利安奥素拿绝杀，曼联输1:2。红魔连续11轮联赛不败的走势告一段落，看守主教练卡域克亦录得入主球队以来首败，幸赛仍然排积分榜第3位。此外，该队中坚哈利马古尼（Harry Maguire）因2020年在希腊度假胜地米科诺斯岛（Mykonos）发生的一宗斗殴事件，被当地法院判处15个月的缓期徒刑。

另外，车路士凭籍状态大勇的祖奥柏度上演职业生涯首个英超帽子戏法，以4:1击败另一争夺欧联席位的对手阿士东维拉，追至只落后排在第4位的后者3分。

英超│曼联后卫哈利马古尼希腊斗殴案罪成 判缓刑15个月免受牢狱之灾

英超│曼联1:2纽卡素 半场踢多1人被绝杀 11场不败走势告终

英超│祖奥柏度首次英超戴帽 车路士4:1击败维拉 距欧联席位仅剩3分

英超│曼城主场被森林逼和2:2 阿仙奴1:0挫白礼顿 重建7分榜首优势

英超│阿仙奴又赢1:0 本季第10次小胜一球成为夺冠吉兆

英超│卡域克录曼联执教生涯首败 承认红魔踢得差 球员斗志无问题