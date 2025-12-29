2025回顾丨娱圈增近两打星B 郭富城妻方媛再诞女 黄翠如萧正楠荣升父母 黄泽锋夫妇追B成功

2025年即将结束，一如往年，娱乐圈的喜讯一个接一个，不少艺人诞下蛇B又或者宣布怀孕，初尝为人父母滋味。今年最受瞩目的，相信非郭富城莫属，三度成为「父王」的郭富城始终未能打破「外父」宿命，10月底太太方媛诞下三女郭咏心（Cheryl）。

黄泽锋58岁老婆陈丽丽再诞女

另一方面，58岁黄泽锋和同龄老婆陈丽丽的二女「小贵妃」顺利在8月22日出世，追平香港高龄产妇纪录。陈丽丽被问是否「封肚」，她坦言：「睇情况喇，去妇科check啲姑娘话子宫仲好靓，可以再嚟。」《星岛头条》为大家回顾2025年有哪些艺人升级做新手父母！

2025年回顾丨郭富城未破「外父」宿命

郭富城和方媛在2017年结婚并育有两个女儿，今年父亲节郭富城开心地表示太太三度怀孕，他将再次当爸爸并说：「我一直都讲是天赐的礼物，我都好钟意屋企好热闹，就算是多一个小朋友，我好愿意去接受呢份礼物，好多谢上天畀我呢份礼物。」其后有传郭富城有望打破「四大天王皆外父相」的传闻，不过郭富城本人对宝宝的性别保持低调，表示「是男、是女都接受」。 直到10月22日，郭富城贴出三宝的初生相并称是「全世界最幸运的男士」：「无论是儿子或是女儿都是上天赐予我最珍贵的礼物。我们家就是『女神之家』，我是全世界最幸运的男士，被四位女神深深的爱着。」

2025年回顾丨黄泽锋夫妇追B成功

58岁黄泽锋的太太陈丽丽（Lilian）在2019年以52岁「超高龄产妇」诞下爱女黄熙恩（小黄妃），当时引起网民关注。到了今年5月，黄泽锋宣布已经58岁的太太陈丽丽再度高龄怀孕，即将组成四口之家并指：「妃妃终于梦想成真做家姐啦！」黄泽锋透露是怀孕是计划之中的事，今次在医生建议下做人工受孕，最终成功。不过陈丽丽曾称过程一点都不容易：「因为我身体状况有少少问题，本身个肝有事，而且血压嘅问题，对身体调节系有啲影响，喺人工受孕嘅过程入边，佢都畀咗好多医学上嘅意见，倾到真系了解咗系可以成事，我哋先去决定做唔做。」二女「小贵妃」在今年8月顺利出世，不过陈丽丽被问是否打算封肚？她坦言有这打算：「但佢话生多个我而家都惊，睇情况啦，我钟意小朋友，生第二个就明白点解啲人话继续生，好开心㗎，真系有咁嘅感觉。（你今次已经好辛苦！）我都仲OK，去妇科check，啲姑娘话子宫仲好靓，可以再嚟。」

2025年回顾丨林芊妤怀二胎多问题

35岁林芊妤（Coffee）与老公翟志荣育有一子翟德彦（伯伯），本来在2021年再度造人成功，可惜林芊妤不幸流产，走过小产阴霾后，林芊妤今年5月宣布怀孕，不过怀孕期间出现问题不少，除了在刚怀孕时有出血问题，已不能做运动外，林芊妤在进行无创胎儿DNA「T21测试」，发现「13号染色体异常」（帕陶氏症）有踩界情况，最坏结果有可能出现兔唇、多一只手指、脚趾，或影响智力，小朋友甚至活不过1岁。林芊妤极希望保住胎儿，幸好之后抽羊水检查之后，腹中胎儿于检查中健康正常：「胎儿嘅脑，血管流都冇问题，眼鼻耳身体所有都冇问题。」结果林芊妤放下心头大石，女儿在11月出世，成功凑成好字。

2025年回顾丨方力申与叶萱B女出世

方力申今年情人节宣布与叶萱（Maple）结婚，到了父亲节宣布「我将要做爸爸了」，方力申在11月完成在澳门举行的音乐会后收炉，专心准备做爸爸并为太太做好产前准备。本来女儿Isla的预产期是12 月12日，但因为太心急的缘故，Isla抢闸出世，方力申急不及待贴上与女儿skin to skin的相片，父系基因超强大，方力申与女儿似足饼印，有超高鼻梁，面珠墩圆润饱满兼嘴仔微翘。新手妈妈叶萱产前曾罕有地贴上自拍照并记录在孕期的心路历程：「曾下定决心绝对不生孩子的我，还是走上这条路，也再次证明人生和生活真的难以预料。结婚后，想要孩子之后，马上就怀孕了，今年真的……结婚、法院判决、怀孕、出书、第一次小型展览会，啊~~~~~很充实。」方力申曾表示太太本来本来打算生4个，但后来怕痛变暂时计划生两个，不是为追仔，只想小孩有个伴，女儿的名字由爷爷改，嫲嫲和婆婆会帮手凑B。不过方力申曾因公布太太叶萱陀B高呼：「我真系接受唔到啊」惹网民反感，他坦言被闹了几日，连外父都以为他真的不喜欢生女，他解释很想生女，但因为太太无告诉他BB性别，他就以为是儿子，当他接受了是儿子时，最后却告诉他是女儿，才会说接受唔到。

赖慰玲今年一月于IG宣布细仔Kavis出世，为幸福的四人家庭再添温馨。赖慰玲去年8月公布怀有第二胎的喜讯，引来圈中好友及粉丝们的热烈祝贺。大仔Marat对于快将荣升哥哥亦非常期待，更为弟弟改了英文名Kavis。赖慰玲与丈夫梁子峰于2017年结婚，同年诞下大仔Marat，一家三口生活美满。如今再添丁，Marat与弟弟Kavis的兄弟情深，温馨满泻。赖慰玲不时在IG分享一家四口的温馨日常，流露出满满的幸福感。再次成为人母的她，坦言虽然辛苦，但感恩拥有的一切。

2025年回顾丨朱慧敏细仔成长力惊人

44岁前港姐亚军朱慧敏与心脏专科医生老公陈良贵于2021年结婚，二人火速造人，2023年10月诞下大女Shera后，今年2月25日凌晨宣布细仔已出世，凑成一个「好」字，结婚四年已三年抱两。朱慧敏的一对仔女可爱度爆灯，细仔成长力惊人，手长脚长似足妈咪，身形变成「米芝莲」BB，面珠涨卜卜，有家姐初生时的影子。

2025年回顾丨何依婷为女儿搞奢华180日宴

何依婷（Regina）前年年底与富二代男友Cedric在峇里岛结婚，去年12月宣布怀孕后一度减产专心养胎，今年4月女儿Rosella顺利出世。得天独厚的何依婷在孕期长胎不长肉，再加上入住位于香港的月子中心，享受奢华的坐月生活，女儿Rosella的180日宴同样令人赞叹，现场布置以粉红色为主题，四周放满气球与鲜花，梦幻又温馨，还有一袋又一袋的名牌礼品做回礼，何依婷曾说：「因为Rosella一百日嘅时候我出咗埠两星期做嘢，同老公商量完就决定半岁时庆祝。俗语话眠干睡湿，一啖粥一啖饭喂大你，以前听冇感受，而家终于明白呢啲说话背后嘅付出有几多，所以我真系由心尊敬同佩服天下间嘅父母，凑大一个小朋友真系好叻。」

2025年回顾丨麦明诗产子玩神秘

「十优港姐」、前TVB一线花旦麦明诗（Louisa），今年3月与机师男友盛劲为在社交平台宣布婚讯，并大搞3日婚礼宴请一班圈中好友，二人结婚8个月火速造人成功，儿子今年3月出世，本来麦明诗大玩神秘，一直未有公开BB的性别和样貌，不过在5月被「无缘份奶奶」、前度男友林作妈妈王莉妮（Lily）抢先公布麦明诗一索得男兼晒BB的正面样，发文后一小时，王莉妮突然删PO，这场「泄密风波」触发林作现任女友裕美不满并向麦明诗「开火」，最后王莉妮认自己处理不当，公开向麦明诗和裕美道歉。

2025年回顾丨黄翠如与萧正楠喜迎一子

44岁黄翠如与萧正楠去年11月17日在IG晒出一张喊晒口拎住超声波照的自拍宣布陀B，另外她还透露夫妻二人曾经孕育过一个小生命，但可惜意外失去，但在这一年又意外地迎来上天给她的礼物，表示每天带着感恩而又有一点忐忑的心，充满爱与期待。黄翠如除了多谢网民的祝福外，亦有鼓励同样经历过小产之痛的父母，引来大批网民共鸣。「萧哈哈」在今年3月出世，黄翠如为儿子举行童话故事式的百日宴，「萧哈哈」的面珠墩相当有肉地，眼仔睩睩十分精灵，外貌又萌又俊俏，尽得父母的优良基因。为配合囝囝的成长需要，昔日简约时尚的客厅亦迎来大变身，设小型游乐场。

2025年回顾丨曾淑雅女儿「大爆发」

33岁前TVB「长腿女神」曾淑雅（Jumbo）今年7月宣布女儿出世，成功三年抱两，凑成个好字。曾淑雅的大仔Kobe出世不足两个月发量惊人，头发茂密程度犹如爆炸头，而且全部竖起似似足超级撒亚人，非常搞笑，想不到女儿Serafina同样发量同样惊人，与哥哥出世时分别不大，再加上喜爱被抱抱兼揾人倾偈，又不时望住人甜笑，萌爆程度融化了不少网民的心，有人留言：「好Q ahhhhh，同哥哥以前一样爆炸头。」、「妹妹啲头发仲未跌返落嚟？慢过哥哥，cute。」、「那发型真的是太可爱了」、「好正、两个都系呢个头。」

2025年回顾丨袁伟豪与张宝儿细仔出世

「亿万驸马」袁伟豪与张宝儿在2023年诞下大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven），今年11月6日）在IG宣布细仔「袁氹氹」出世，袁伟豪称今次亦有陪太太入产房，早早set好机，可以望到「袁氹氹」4、5秒，他坦言感觉难以形容，而有帮BB剪脐带的他更笑言像剪肠粉。袁伟豪表示细仔遗传了袁家的优良血统，五官精致，更有很多头髪。

2025年回顾丨「铁面陈」双喜临门

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「铁面陈」陈小娟的41岁的王致狄（Andy），今年6月在社交平台公开向女友Nicole求婚成功的照片，原来王致狄当时已双喜临门，日前被圈中好友刘天龙在网上曝光王致狄荣升人父的消息。其后王致狄贴出多张囡囡百日宴的短片并说：「衷心多谢我家人同亲朋好友嘅祝福！囡囡百日宴当晚，我哋真系好窝心，感动到忍唔住流咗眼泪……特别要多谢我太太一直以来嘅付出同埋无限嘅爱，为我哋带嚟咗呢份珍贵嘅礼物。我会用我一生嘅爱同努力，好好守护我哋呢个家，畀佢哋一个充满欢笑、温暖同幸福嘅将来。」

2025年回顾丨黄静蓝奉女成婚

「过气艺人」李日朗（Don）前度、 现年30岁的HOY TV主持黄静蓝（Nam）在2023年底结束5年情后，火速公布恋情并在IG分享与新男友的合照恋情。黄静蓝去年年底宣布喜讯：「我既人生就系处处都有惊喜，话咁快就有多一个情人同我争情人，大情人小情人都齐哂！Mini Lau is coming。」直到8月黄静蓝公布女儿已经出世，但因女儿出世后几小时因为肺炎要入ICU，一直以「战战兢兢嘅心去照顾佢」，所幸的是现在一切已经稳定。黄静蓝曾感谢医护人员外，亦感谢老公：「要照顾我同埋BB ，两间医院走嚟走去，仲要喂奶同扫风添，真心想颁个奖畀佢。#感恩小公主选择了我们家#继续肥肥白白地成长吧。」

2025年回顾丨王君馨结婚九年终生女

39岁王君馨（Grace）与任职银行家的老公Daniel Chang结婚九年，女儿Audrey今年5月出世。王君馨拍片分享坐月心得并写道：「原来生完BB头一个月会系咁辛苦，所以好想同大家分享所有辛酸和奇妙的时刻，点样身心灵都可以保持健康，等你们感受一吓做新手妈妈的体验！」片中，王君馨大呻最不容易的是喂人奶，并透露落力挤足一个钟都只得几滴，去到第三日开始上奶，加埋头两日，终于够一餐给女儿吃，她谓：「当时我向Audrey 介绍呢支系米芝莲三星嘅奶，希望佢好好每一滴都饮，会饮到妈妈对佢嘅努力同埋辛苦。」王君馨续指埋身喂人奶的痛苦：「因为当佢有时咬住你个乳头，跟住无端端喺度做呢啲动作（揈头），真系好痛， OMG！」最后，王君馨请了一位催乳师帮手，令奶量上升。

2025年回顾丨陈伟霆何穗无预警官宣生B

39岁陈伟霆与36岁何穗在无预警情况官宣做父母，今年10月一同在微博出PO，并公开三张照片，有二人拥抱拎住超声波相，又有陈伟霆在何穗身后一齐望住孕肚，以及陈伟霆、何穗各自的抱B照片。陈伟霆与何穗留言：「爸爸、妈妈还有他」，宣布BB出世，因用「他」形容BB，估计是儿子。陈伟霆曾在2011年公开表示自己思想传统，不会接受未婚生子，其后陈伟霆证实与何穗早已低调完婚，儿子的到来是两人共同的规划。谈及初为人父的心情，陈伟霆脸上洋溢著幸福，他分享，即使儿子的哭闹声，对他而言也是「完美的天籁之音」。陈伟霆更透露，将哭闹的儿子抱在怀中，听著自己的心跳声安稳入睡的瞬间，是他人生中最美的时刻。

2025年回顾丨前港姐丁子田诞女

曾在《爱‧回家之开心速递》饰演「Terry女友」的前港姐丁子田，今年12月在IG宣布喜讯，已顺利诞下女儿。她上载了多张BB的照片报喜。从照片中可见，初生数天的B女轮廓深邃，五官精致，鼻梁高挺，完全遗传了父母的优良基因。

2025年回顾丨谢婷婷认爱后火速生B

谢婷婷（Jennifer）在今年情人节公开认恋上任大型家具连锁品牌北美区零售总监外籍型男Mathew后再宣布怀孕，直到7月宣布儿子Brooklyn Milne已经出世，相中看到她的儿子五官深邃，面珠墩胀卜卜，熟睡的样子十分可爱，深得父母的优良传统，凑够一个「好」字。组成四口之家的谢婷婷透露展开人生新篇章，开心表示有家人在一起：「so nice to have family here.」又感谢朋友帮忙揾到这么好的寓所。

2025年回顾丨高钧贤为女儿购豪宅

前香港先生冠军高钧贤（Matthew）今年年初宣布与年轻10年的富贵女友黄梓漫双喜临门，加上太太与前夫所生的一对子女，一家五口乐也融融。高钧贤的囡囡Liona遗传了爸爸的大鼻子和大嘴巴，本来高钧贤一家深圳生活，但近日土地注册处资料显示，高钧贤夫妇以2,250万元购入九龙塘毕架山一号的单位，高钧贤坦承想女儿将来入读九龙塘名校，高钧贤因经常深圳、香港两边住，主要工作在深圳，而太太的生意则集中在香港，有感太太要辛苦两边走，才有此决定。

2025年回顾丨戴梦梦人工受孕终生女

童星出身的戴梦梦（Renee）在今年12月41岁生日在社交平台报喜，女儿Brianna已经出世。戴梦梦曾透露因为自己属高龄产妇，在接受人工受孕（IVF）的过程历尽艰辛，曾历过无数次努力与失败才成功，过300针排卵针才迎来女儿，她直言是「上天赐给我们这份珍贵的礼物」。戴梦梦的囡囡BB表情多多，手仔脚仔长长，暂时看不出似爸爸还是妈妈，作为新手父母，戴梦梦感觉一点都不简单：「我们新手爸妈好似迷幻列车咁，同所有父母一样都经历紧照顾新生儿的阶段。是的，照顾new born一点都不简单，但是那种累及攰，心𥚃还是感到无价及甜美。」

2025年回顾丨利颖怡生产过程惊心动魄

前「东张女神」利颖怡去年回复自由身，不久便造人成功，与结婚踏入第七年的圈外老公齐齐等待迎接新生命。今年10月宣布BB已经出世，她表示近一星期生产经历过程惊心动魄，要「从开刀到自然分娩再到开刀」，但幸好BB最后也平安出世。

2025年回顾丨《东张》女神黄恺怡诞女

前《东张》女神黄恺怡（Jasmin）2021年离巢TVB后，同年宣布与担任机师的老公Billy结婚，今年11月宣布女儿已经出世，黄恺怡指为了女儿承受了16小时痛楚，是人生最痛、最辛苦，但亦都系最值得嘅一刻：「Baby Blair, thank you for choosing us. 未来嘅日子，希望你可以开开心心健健康康咁长大，自由勇敢咁探索呢个世界。」

