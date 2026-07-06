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IB放榜2026｜全港至少诞65状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）

教育新闻
更新时间：15:04 2026-07-06 HKT
发布时间：09:20 2026-07-06 HKT

今届国际文凭大学预科课程（IBDP）今日（7月6日）放榜，本港至少诞生63位考获45分的IB状元。沪江维多利亚学校（VSA）及圣士提反书院，分别诞生9名及5名IB状元，均创两校历来最佳成绩。英基学校协会（英基）属校今年则有27个状元。此外，直资传统名校圣保罗男女中学，今年诞生6位状元，分别为朱欣晴、傅舜盈、陈皓颐、莫斯棋、周柏乔及黄巨霖，另外，该校亦有16位44分的榜眼，15位43分的探花。

IB状元访问
香港IB状元学校一览(部分)

沪江维多利亚学校诞9状元

沪江维多利亚学校共9名学生取得满分45分，分别为陈振翰、邹旻希、卓心言、刘岑佳、冯皓政、徐栩儿、黄齐汇、黄凯婷及朱瑞驰，较去年多2名；该校另有8名学生取得44分，13名学生成为「探花」43 分。该校今年IB考生全数合格，平均考获39分，当中近半考获40分或以上。

英基学校协会（英基）属校今年有27个IB状元。

至于圣士提反书院，共5人考获满分，分别为何颂诗、吴天磊、莫君扬、方彦珩及陈谦瑜，刷新2021年诞生3名女状元的纪录；另有8名学生取得44分，成为「IB榜眼」；4人则考获43分。

保良局蔡继有学校今年则诞生6位状元，分别为黄奕熙、钟采霖、冯凯澄、招慧心、汤铠霖、刘心岚。

拔萃男书院有5位状元，包括陈铭得、周沛、 李学澄、梁康承及王令渝 ，另有16位榜眼。

另外，香港加拿大国际学校及保良局颜宝铃书院，亦分别诞生3位及1位状元。

IB放榜2026｜状元访问

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IB放榜2026｜香港IB状元学校一览(部分)

学校 45分人数
英基学校协会属校 27
沪江维多利亚学校 9
圣保罗男女中学 6
保良局蔡继有学校 6
拔萃男书院 5
圣士提反书院 5
香港加拿大国际学校 3
弘立书院 2
保良局颜宝铃书院 1
新加坡国际学校(香港) 1
总数 65

本报记者

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