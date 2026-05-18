网约车︱交咨会：发牌数要令市民满意 「一万松啲」作保守起步点较合适

交通咨询委员会今午（18日）开会听取政府简介网约车服务的拟议规管细节。交咨会主席黄仕进于会后表示，发牌数字要确使出行市民满意，同时要兼顾道路挤塞问题，又指会上对此虽未有确实数字，但相信会以「一万松啲」作保守起步点较为合适，日后再作动态检讨。

因应市场发展和实际营运情况作动态评估

黄说，现时网约车已成国际趋势，交咨会欢迎政府由平台、司机及车辆三方面着手，提出网约车规管细节。委员会亦建议政府在规管制度落实后，因应市场发展和实际营运情况进行动态评估，适时检视需否调整网约车数量，确保网约车与的士共存互补，共同在整个公共交通系统中发挥其辅助角色，满足乘客需求。

另外，交咨会辖下的交通投诉组于去年第4季共收到11,601宗投诉及建议，数字较前一年同季跌一成。季内有关的士服务的个案有2,759宗，数字按年跌29.2%。有93.9%涉及的士的投诉或建议涉及司机违规行为，包括驾驶行为不当、拒载及滥收车资等。

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记者：伍万庭

摄影：苏正谦