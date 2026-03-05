张韦怡告姑仔诽谤案 潘德鸿不认张「爆粗」向潘父「驳嘴」 反指妹妹太计较 鸡蛋里挑骨头

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的42岁女艺员张韦怡（Gogo），6年前入禀高等法院控告「姑仔」潘碧玉（Jade）诽谤，姑仔则作出反申索。案件今于高等法院进行第4日审讯，没有与张韦怡注册结婚的「丈夫」潘德鸿（Michael）指他原本在潘家九龙塘8000呎7层独立屋居住，但「想搬出去住」，「爸爸大佬同意我买楼」，他便斥资1693万元购入九龙大角咀私人高尚住宅屋苑「帝峰‧皇殿」某单位，他自资出钱后家族公司数个月后便「俾番一张票」他，即给予他1693万元置业用。潘德鸿承认他买楼前曾向其妹妹潘碧玉无息借贷300万元，他其后送妹妹Hermès Birkin手袋当答谢及利息，又称 「一个袋可以解决两个问题」。

庭上播录音显示张为工人不肯煮面潘父前表现激动

没有与张韦怡注册结婚的「丈夫」潘德鸿（Michael）今出庭作供，代表姑仔潘碧玉的大律师江小菁在庭上播放潘碧玉（Jade）在家偷录的录音，录音提及张韦怡（Gogo）认为潘碧玉聘请的佣人不尊重她：「我叫佢工人煮个面佢都唔肯」，潘父便说：「屋企人要『包容』」，张韦怡随即提高声线、情绪激动地说：「依家边个要『包容』边个呀！点解我要被教化𠮶个呀！我已经好包容！点解要我听『包容』两个字呀」。

张韦怡「丈夫」潘德鸿期间劝她不要吵下去，张韦怡继续情绪激昂地说：「真系好嗱烦呀！X街！依家系人哋踩过嚟呀！」、「我要炒工人咪炒啰！你做咩教化我！」、「我而家做错咩先！佢做咩教化我呀！无啦啦我做咩要受攻击先！真系好嗱谷X气啰！唔通我食死猫呀？」

潘德鸿不认为张爆粗驳嘴潘父 反指妹妹鸡蛋里挑骨头

江小菁指张韦怡曾要求司机接送时须问准潘碧玉，但潘碧玉不容许张韦怡使用司机。潘德鸿称：「我谂都有发生过，一两单个别事件」，他亦承认他们一家三口搬回九龙塘独立屋居住后一年左右，家中的确争执频生。对于张韦怡不断重申她「好锡」潘父，江小菁指张韦怡在录音中「反应唔细」，而且疯狂「驳嘴」，潘德鸿则回应：「驳嘴呀？理论啫，唔算驳嘴呀」。

江小菁又指张韦怡不听潘父「教化」，更向潘父「爆粗」。潘德鸿即称：「好嗱烦系粗口呀？好X烦先系粗口」。江小菁直指张韦怡在录音中向潘父说「真系谷X气」，潘德鸿随即向江小菁称：「你都系想话Gogo唔尊重我老豆啫！」，然后把手上厚硬皮文件夹拍到台面，以致发出一声巨响，并说：「真系谷X气」。

潘德鸿直指妹妹潘碧玉经常在鸡蛋里挑骨头，「我解决问题，佢又制造问题」，又认为妹妹潘碧玉为人「太计较」。江小菁指出张韦怡母亲曾秀英有时会去向潘父投诉，潘德鸿回答：「会咁做嘅」，至于江小菁指张韦怡性格「情绪波动一啲」，潘德鸿即指：「睇吓关于啲咩，对工人问题有波动嘅，钱银就唔系太在乎」。

对父亲临终将2000万现金送妹妹无意见「我无欲无求」

潘父在2022年12月离世，江小菁问潘家有没有「争身家」事件发生，潘德鸿指潘家的不动产早已「安排好哂」，只有潘父私人户口有近2000万元现金，而潘父离世后由妹妹潘碧玉处理潘父户口，「成功俾佢（其妹妹潘碧玉）搲到」近2000万元现金。对于潘父临终前把近2000万元现金送予妹妹潘碧玉，潘德鸿指他没有不满，兄弟也没有异议， 「钱佢（潘父）揾嘅，佢钟意俾边个就俾边个」。潘德鸿重申「我无欲无求嘅，要咁多钱做咩啊，两啖粥水、食到嘢就得」。

潘父看护私讯姑仔批张野心大吁勿让张有「话事权」

江小菁另在庭上播放潘父私家看护向潘碧玉传送的语音讯息，当中提到潘父最心爱的工人Maria被张韦怡解雇，私家看护指：「Maria被炒，潘生（潘父）好心痛 」，「今日（潘父）数Michael，净系挂住瞓觉饮酒，我知佢带女人番嚟呀」，「屋企3个工人Gogo请，可想而知Gogo野心几大，若果之后4个工人都系Gogo请，话事权更加大」。

私家看护又向潘碧玉指：「千祈唔好俾话事权Gogo，其实依个人一啲都唔简单㗎，佢可以叫Michael炒Maria，占有欲都几强，大家要小心啲，如果唔系点解佢要迫Maria走」，潘父「好想留番Maria系度，Maria真系好帮得手」，「唯有Michael搬走先系好方法，BB又嘈住潘生，佢哋（一家三口）又帮唔到睇住潘生，有时潘生㩒咗钟，Michael都唔会出嚟」，「Michael喺度太多争执，两个（潘德鸿及张韦怡）成日嗌交，婆婆（张韦怡母亲）成日搞事，佢哋净系想攞好多嘢，搬咗入嚟，无嘢帮到手」，「我觉得Gogo以小人之心，度君子之腹」。

潘德鸿作供完毕，原告方明天将传召张韦怡母亲曾秀英出庭作证。

案件编号：HCA1500/2020

法庭记者：刘晓曦