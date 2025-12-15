黎智英案丨招募陈梓华游说「勇武」与「和理非」合作 推动民主派初选及国际游说

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司，今被裁定串谋勾结外国势力及串谋刊印及发布煽动刊物3罪罪成。「重光团队」李宇轩及陈梓华承认与「幕后金主」黎智英推行「全球登报计划」，更推行「支爆」四部曲，进行国际游说工作，呼吁外国向中港政府施加制裁，以达致推翻中国共产党的最终目的。李宇轩确认自己从未与黎智英会面或交谈，而陈梓华曾向他透露其「勇武」小队曾涉及元朗721事件及2020年新年爆炸案，甚至相信以色列军队可以协助训练「勇武」示威者。

陈梓华从Mark Simon获得登报资金及黎名下一间离岸公司

法官指出，辩方并没有挑战李宇轩的证供可信性，反而多次尝试抽取对黎智英有利的说法或「丑化」陈梓华，法官最终接纳李宇轩的证供属可信可靠。

陈梓华作供时提到他与黎智英曾会面6次，黎在2019年11月曾发讯息指「是时间年轻勇武需要一个领袖」。陈梓华认为，黎智英并非想领导一支「勇武」小队，而是希望建立一个由黎智英所主导而且横跨「和理非」和「勇武」示威者的平台。陈梓华在庭上否认自己是「勇武」示威者领袖或成员，但承认与「勇武」有联系，黎智英才透过他向「勇武」传递讯息。

法官认为无疑陈梓华与「勇武」有关连，陈梓华亦承认曾介绍女示威者「Cath」给Mark Simon认识，而Cath其后获安排与时任美国共和党参议员斯科特（Rick Scott）会面。陈梓华因众筹登报活动须资金而接触Mark Simon，有相关银行及公司文件等亦支持陈梓华从Mark Simon获得资金及得到黎智英名下离岸公司「LACOCK」股权。

官信纳陈梓华被黎招募游说「勇武」与「和理非」合作

此外，黎智英的手机中撷取的WhatsApp记录及《苹果日报》的文章等同样印证陈梓华的其他证供，包括黎智英在两人会面时曾提出组成领袖团队，黎智英承认他是多个泛民政党的重要赞助人，他亦掌握「勇武」的资料和行动方向。

陈梓华称黎智英曾招募他游说「勇武」与「和理非」合作，背后推动民主派「35＋」初选及国际游说，提议集结街头示威、「议会线」和「国际线」的力量。黎智英更曾建议陈与「香港监察」创办人罗杰斯和英国上议院议员奥尔顿勋爵会面，Mark Simon也曾向黎智英发讯息交代陈梓华在「国际线」的参与。

法官最终亦认为虽然陈梓华有部份证供在书面供词和录影会面中不曾提及，但并不影响其可信性，接纳并裁定陈梓华为可信可靠的证人。

案件编号：HCCC51/2022

法庭记者：王仁昌