黎智英案丨利用《苹果日报》削弱中港政府权威 下达编采指示后「不可说不」 报道立场「不得与特朗普对立」

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司被控串谋勾结外国势力及串谋刊印及发布煽动刊物共3罪，今被裁定全部罪成。法庭认为六名从犯证人的证供诚实可靠，控方证据亦毫无疑问地证明黎智英亲自管理及严密控制《苹果日报》的编采方向，透过「饭盒会」将自己的政治观点告知《苹果日报》的高层，包括《苹果日报》前高层张剑虹、陈沛敏、杨清奇、周达权等。法官认定黎智英是一名具主导性及控制力的媒体老板，认同控方已证明《苹果日报》实行「鸟笼自主」，并非《苹果日报》编辑室约章所指的「编采独立」，各高层必需跟从黎智英的立场来工作，而他们也认同黎智英并愿意参与其中。

黎智英全权制定《苹果》编采政策并下达指令

《苹果日报》前高层的证供一致指明黎智英是高度亲力亲为的上司，深度参与《苹果日报》的运作。法官认为黎智英一直向高层下达编采指示，期望他们遵从其指示。张剑虹曾表示黎智英是一个「不可以向佢说不」的老板，亦是《苹果日报》的真正「掌舵人」，《苹果日报》社论的作者必须得到黎智英的许可才获聘用。法官同意《苹果日报》前高层均与黎智英持有相同或相近的政治立场，属于志同道合。黎智英全权负责制定《苹果日报》的编采政策并下达编辑指示，如发起「一人一信」行动，希望美国总统特朗普制裁中港。

法官认同《苹果日报》前社论主笔杨清奇（笔名李平）所称，《苹果日报》实行「鸟笼自主」，即黎智英犹如设立「鸟笼」般制定《苹果日报》立场，杨清奇亦形容《苹果日报》的「采编人员喺鸟笼有一定自由，有一定采编自主权，但你唔可以超过一定框架，就系唔可以超过鸟笼」。

黎利用《苹果》作平台散播其政治理念

法官认为黎智英在《香港国安法》生效前后，均利用《苹果日报》作为平台，以散播其政治理念及推行其政治议程，包括「大做特做」七一冲击立法会后「年轻人心声」、持同情态度报导反修例事件、推广「撑黄店」行动、发起「一人一信」行动、报道「不得与特朗普对立」等。

黎智英明显对物色合适作者去撰写《苹果日报》文章抱有浓厚兴趣，他密切留意有关反修例运动的新闻、外国对香港局势的反应、《苹果日报》社论及《苹果》论坛版所刊登的文章，以确保《苹果日报》的新闻报导角度及社论、论坛文章的观点与他的政治立场保持一致。

裁定161篇煽动文章均对中港政府表现强烈敌意及偏见

法官裁定涉案161篇煽动文章，均对中国共产党及中港政府表现出强烈敌意及严重偏见，如把中国共产党、中港政府及警方描绘为有意图伤害香港市民的敌人，对中港官员进行嘲讽及贬损，呼吁市民公开抵抗港府，《香港国安法》生效前公开呼吁外国对中港政府高官实施制裁，《香港国安法》生效后间接请求外国制裁中港。

法官特别提及黎智英亲自撰写的《成败乐一笑》专栏文章《2020和勇继续一起撑下去》，黎智英在文中呼吁为勇武抗争者争取特赦，内容提到「争取特赦可以在这喘息时候团结前线的手足，为了共同目标凝聚力量，重新起步作长期抗争。目前前线抗争的年轻人最关心的是被捕和被控诉的手足，他们不仅会面对刑罚和坐牢，还会影响到他们将来的工作和事业，要求特赦救手足是前线年轻人最关注的议题」，又呼吁「我们和勇派必须挺身而出，严正反抗」。

案件编号：HCCC51/2022

法庭记者：刘晓曦