大埔宏福苑五级火︱房屋署：初步评估所有楼宇结构无即时危险

大埔宏福苑于上周三（26日）发生五级大火，至今造成128人死亡，83人受伤，约150人未能联络。警方联同房屋署今日（30日）再就宏福苑五级火警会见传媒，房署副署长梁洪伟（发展及建筑）表示，同事两天内不眠不休，已经完成逾1,500伙的初步勘察，当中宏道阁、宏建阁、宏泰阁、宏盛阁和宏志阁均已完成，剩下宏新阁和宏昌阁的勘察工程今日亦已经展开，随即警方已进入现场搜证。

他续指，署方暂时评估所有楼宇的整体结构没有即时危险，但有少量单位因大火关系损毁较严重，已即时联络紧急维修的承建商进行巩固工作。

梁洪伟重申，初步勘察的目的是让警方和消防人员入内进行搜证，署方同步会进行下阶段勘察，提取石屎芯判断结构情况，希望尽快完成，并且不会影响搜证工作进度。

