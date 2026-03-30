国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 曾任环境及生态局常秘 特首李家超早上见传媒

新华社报道，依照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的相关规定，根据香港特别行政区行政长官李家超的提名，国务院2026年3月30日决定：任命谢小华为政制及内地事务局局长。行政长官李家超将于今日（3月30日）约上午10时45分在政府总部会见传媒，预料回应有关任命。

谢小华曾任环境及生态局常秘

谢小华于1987年6月加入政府，曾任职行政主任及劳工事务主任职系，1988年六月转职政务职系后，于2023年四月晋升为首长级甲一级政务官。她曾在多个决策局及部门服务，包括前政务总署、前宪制事务科、前公务员事务科、前新机场工程统筹署、前经济科、前衞生福利科、香港驻布鲁塞尔经济贸易办事处、前库务局、前经济发展及劳工局、前运输及房屋局和前食物及衞生局。

她于2016年四月至2022年一月出任民政事务总署署长，于2022年1月至12月出任环境局常任秘书长（后改称为环境及生态局常任秘书长（环境））／环境保护署署长，并从2023年1月起出任环境及生态局常任秘书长（环境）。

谢小华于2025年1月2日，展开退休前休假。

国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长。

谢小华接替因健康理由辞任的曾国衞

原政制及内地事务局局长曾国衞，于今年1月以健康理由辞任，他当时透露因前列线癌指数上升，手术后亦无甚改善，完成立法会选举后辞任。当时特首李家超表示会物色继任人，其职位暂由副局长胡健民署任。