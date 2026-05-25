初小与高小备战大考策略 3个为孩子订立考试目标小贴士｜儿童心理

同样面对大考，有的孩子紧张到失眠，有的却好像满不在乎；有孩子追求「零错误」，有孩子一对着试卷就走神。其实备考策略不能一刀切，家长要同时考虑「年龄发展」和「性格特质」，才不会越帮越忙。另外，若只把考试成绩视为唯一成功指标，孩子容易觉得「我只值几多分」，长远削弱自尊与抗逆力。 重新定位考试的意义，并学会欣赏孩子在过程中的「隐形收获」，才是陪孩子走更远路的关键。

初小与高小备考不一样

小一至小三的孩子，多数是因为「唔知会发生咩事」而紧张。对他们来说，考试仍然新鲜又陌生，所以建议家长用「游戏化」方式预备：在家玩小测验、问答游戏，模拟「坐定定、听指示、限时完成」的流程，重点不是分数，而是让孩子觉得：「原来考试系咁样，我可以试吓。」这阶段家长可多说：「你肯试就已经好叻。」让孩子把焦点放在「敢唔敢试」，而非考试成绩。

（AI生成图片）

到了小四至小六，孩子开始自我比较，会看同学成绩，对成绩「名次」自然更敏感，事实上亦到影响中学派位的阶段，只靠游戏已经不够，还需要加入「计划」和「自我对话」。家长可协助孩子一起订一个可行的温习时间表，并让他们参与决定，增加掌控感。同时引导孩子：「我已经预备咗，可以一步步嚟。」、「就算有唔识嘅题，我可以先跳过，之后再返嚟。」同时反复提醒：「考试系学习嘅一部分，唔系全部。」当孩子明白自己不被分数单一定义，心态自然较稳，更能专注在当下每一题。

（图片来源：PhotoAC）

从性格特质调校方案

完美主义型的孩子容易为一两题错误而大受打击，家长需要刻意把目标由「零错」调整为「比上次更进步」，并在孩子愿意尝试时即时肯定。容易焦虑的在考前可能反复担心，家长可在日常练习简单呼吸与想像练习，例如「深呼吸三下，想像自己坐稳、慢慢读题目」，让身体先冷静再作答。容易分心的孩子，则需要在平日训练短时间专注：例如15分钟专心有五分钟休息，再逐步加长。比起一味责怪「你又分心」，这些具体训练更能提升孩子的掌控感。

（图片来源：PhotoAC）

分数以外的收镬

考试应该被视为一个「训练场」，让孩子在面对压力中学习时间管理、问题解决和情绪调节，而不止是拿一个分数回家。家长应该在赞赏时刻意用这些角度：「我欣赏你今日专心坐足半个钟温习。」、「你遇到难题没放弃，试多一次，呢个好重要。」、「我见到你识自己安排温习同休息时间。」当孩子听见的，不再只是「你考几多分」，而是「我在成长」，长远会建立更稳定的自信与心理韧性，即使未来面对更大的公开试，也有能力站稳。

（图片来源：PhotoAC）

为孩子订立考试目标的3个小贴士

初小重「游戏＋尝试」，高小加「计划＋自我对话」； 观察孩子是完美主义、易焦虑还是易分心，再调整方法； 每次考后，先说出三个「非分数的收获 」。



临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

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