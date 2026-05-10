2本绘本教孩子说「不」的力量 捍卫自主权 小朋友也要有私人空间｜好书推介

好书推介｜人人都喜欢拥有自己的主权，很多时候幼儿在玩耍中也会有不准其他人进入他们特设的范围中，令人哭笑不得。

儿童绘本推介1：《不准过来》

绘本《不准过来》用非常简单的背景说出了一位小男孩宣示主权的故事。一开始，小男孩就用粉笔在地上把页面一分为二，划分出一片自己的「地盘」。粉笔是孩子熟悉的文具，却是老师专用，可望而不可及的东西。小孩可以手持粉笔本身已经是一种地位提升的意义，但另一方面，粉笔本身的特性是可以一擦即逝，作者巧妙地运用了这些矛盾，幽默道出了孩子这条边界是如此脆弱。不消一会儿，行动缓慢的蜗牛就在他面前走过粉笔线。线断了，但无阻男孩的决心，他再补一补线的缺口然后继续守在线后面，像是决心不让任何东西越过他的地盘。可惜大自然看不懂那白线的意思，树枝、白云、小兔都不经意地越界了。

（图片来源：受访者提供）

越界之后的内心转折

小孩子活在单纯的世界中没有想过这么复杂的情况，眼白白看着一件又一件东西越过自己的地盘却无能为力。用铅笔描绘的稚脸虽然线条简单，但每一版微妙的表情变化配上肢体语言，充分表达出主角的情绪，那份无奈又生气的无助感，不是和很多小孩面对的现实情况莫名地相似吗？另一方面，当孩子在说「不准过来」的时候，是否真的要和外界隔绝？有时我们担心孩子这样会影响社交，脾气也会变古怪。故事的后半部却发生了变化，最后小男孩因为人类与生俱来对连结的渴望，做了一样自我突破的举动。或者孩子的自主权获得尊重后，他的心反而更容易打开去进入这个世界。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《叩叩叩，是谁呀？》

人与人之间要有适当的界线，就算是小孩子也有说「不」的权利。知名绘本作家安东尼．布朗的《叩叩叩，是谁呀？》贯彻他天马行空的本色构思了一个不断重复但别开生面的故事。只是在一个小女孩临睡前的一小段时间，就有齐了童话故事里的所有恐怖的角色，然而那个应该被吓坏了的女孩，却一而再地拒绝他们进入房间。虽然睡在床上的只是一个普通的女孩，在她的想像中那些不怀好意的坏蛋是如此恐怖，但她所说的「不」真的具有约束力，因此没有人或动物可以真正伤害她。当孩子代入书中的主角，也会感到自己可以有保护自己的力量。

（图片来源：受访者提供）

孩子说「不」的力量

另一方面，作者在字里行间明明写出那些不速之客对女孩不怀好意，但是他们的样子却画得滑稽可笑。互相矛盾的图文是专门制造出荒谬的反差，使读者一路读来好奇又安心。而整本书最别出心裁的是每个角色出现时都有一个共同点，一直贯穿整个故事，直到结局时必然会引发读者重看一遍。当再重看的时候又再会发现作者在每页的图画藏着的小心思。这样满布细节，前后呼应的妙绝安排是安东尼．布朗的特色，相信这本也不会令你失望。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

文、图：花生˙莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。。www.sr-studio-art.com

IG@sr_studio_art

相关文章︳2本天马行空儿童绘本 学习跳出理所当然的框框｜好书推介

相关文章︳2本童趣森林童话系列儿童绘本 打开通往奇妙世界大门｜好书推介

相关文章｜2本「菲菲系列」绘本推介 理解中重新振作 撇开对错去明白孩子感受｜好书推介

相关文章｜两本关于守护亲情的绘本 天马行空叙事手法 展现最实在的温情｜好书推介

相关文章｜2本绘本引发孩子重复追问 将简单事情加入耐人寻味元素更有趣｜好书推介