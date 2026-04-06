多伦多大学研究揭密：每天一个小习惯让孩子记忆力提升心情更开朗｜儿童心理

你是否曾想过，有一件事如果每天和孩子一起做，不但能让他们更开心、记忆力提升，甚至觉得时间过得更快？在这篇文章中，我想和你分享多伦多大学最新研究，揭示一个简单却关键的习惯。

如何维持心理健康与记忆力？

这项研究由多伦多大学心理学教授Morgan Barense团队进行，原本是想了解：在长期封闭或重复的生活环境中，人们如何维持心理健康与记忆力。结果发现，答案就在于「每天做一点新的事」。

（图片来源：PhotoAC）

孩子需要规律的生活，例如知道何时上学、下课后去哪里、要上哪些课。这些规律能带来安全感，帮助稳定情绪、减少焦虑。但研究指出，安全感与新鲜感之间需要平衡。过度重复会令孩子感到乏味，而适度的新鲜体验，反而能激发大脑活跃度，提升记忆与情绪。

（图片来源：PhotoAC）

研究团队邀请长者每天尝试一些「小而新鲜」的事情，例如换一条路散步、尝试新饮品、用不同方式整理房间。结果显示三项明显改变：心情更好、记忆力提高、时间感觉更快。更重要的是，这效果并不限于长者，对孩子同样有效。

每天尝试一件小新鲜事能带来甚么？

原来只要每天陪孩子尝试一些小小的新事物，就能增强记忆力、提升情绪，让生活更有活力。这些新鲜事不需要宏大或昂贵，例如：

平常走去公园的一条路，今天换另一条路走走；

原本在某家店买果汁，今天换另一家；

去同样的地方，但换不同角落观察。

（图片来源：PhotoAC）

只要是「新的、小的、没做过的」，就能带来好处。这些微小改变能刺激大脑，强化记忆与注意力，同时带来愉悦感。

用小改变 培养孩子的弹性思维

我曾在电视节目分享过，如果希望孩子不要习惯「只有一种做法」，可以从生活中建立弹性思维。最简单的方式，就是「不同的路都能走回家」。

让孩子亲身体验：

不一定只走固定的路

换条路依然能到达目的地

绕路并不是浪费，有时会看到更美的风景。

（图片来源：PhotoAC）

这些体验能让孩子明白：人生不是只有一条道路，换个方向可能会有新收获。这种弹性思维不让学习更灵活，也能在面对挫折时更有韧性。

如何在生活中实践？

家长可以从日常小事开始：

每天和孩子一起做一件「今天的新尝试」，例如换一个新口味的早餐、尝试新的运动；

鼓励孩子在学校或课外活动中，尝试新的角色或任务；

在家庭活动中加入新元素，例如新的游戏或故事主题。

（图片来源：AI生成图片）

这些小改变能让孩子在不知不觉中培养面对新事物的勇气与信心，同时提升记忆力与情绪稳定度。

Reference

Meade, M. E., Chang, M., Savel, K., Hong, B., Martin, C. B., & Barense, M. D. (2024). Unique events improve

episodic richness, enhance mood, and alter the perception of time during isolation. Scientific Reports,

14(1), 29439.

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

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