Save Lily涉事男女被捕前最后身影曝光 网民直击长沙湾行踪 奇特「遮尖」朝天、婴儿状况惹热议｜Juicy叮

Save Lily事件｜一对曾在瑞典因非法居留而导致两岁次女Lily被当地社福局看管的港人男女，回港后诞下幼子Danny，却因拒绝进行DNA测试而令男婴迟迟未能办理出生登记。事件连日来引起全城关注，警方昨日（2日）在长沙湾寻获两人，并以涉嫌「疏忽照顾儿童」将他们拘捕。就在两人落网前夕，有网民于社交平台Threads上载了这对男女被捕前的「最后身影」照片，其随身物品及婴儿的状况成为网民热议焦点。

落网前叹冷气 网民直击「最后身影」

昨日（2日）下午约2时48分，有网民在Threads发相发文，惊讶地表示自己刚吃完午餐，竟然在长沙湾广场撞见这对近日频频上报的男女。

楼主在帖文中写道：「食完晏，竟然见到呢对黐线父母......喺长沙湾广场」。帖文引来大批网民关注，当网民追问他们是否已被捕时，楼主亦回复指：「我影到之后先比人拉。」

相片细节惹关注：「床单」当孭带？男婴无著裤？

根据楼主随帖文上载的相片可见，该对男女当时正身处商场内，两人的衣著打扮与早前接受传媒访问时如出一辙，这对男女均穿著略显宽松的白色短袖上衣及黑色裤，两人均脚踏人字拖鞋，打扮随性。

不过，相中最令网民感到揪心的，是男方胸前仅用一块看似床单的单薄布料充当婴儿孭带，将幼子Danny挂在身前。虽然身处有冷气的商场，但男婴身上似乎只穿著一件单薄的白色背心及尿片，双腿完全外露，未有穿上长裤或鞋袜。

不少网民对男婴的状况表示担忧，直言「完全接受唔到BB唔著裤」，又指男婴的双腿看起来相当幼小，肤色偏黄偏黑，担心其营养不良。有网民感叹：「Danny咁样系街有冇定时饮奶架，佢地唔似有准备BB用品。」

奇特「遮尖」朝天成焦点 网民分析心态

除了婴儿的状况，部分网民亦特别关注该对男女的手推买餸车中，一把长雨伞竟然是「倒转」摆放，遮尖直指向上，毫无遮掩地展露在外，令人费解。

这种异于常人的摆放方式瞬间引起热议，有网民大惑不解地问：「咩人放遮会尖向上...」，随即引来各种猜测，有网民打趣形容这是「避雷针」，也有网民估计是因为「遮尖污糟，唔掂得袋」。不过，有网民指出这种放法相当危险：「盲舂舂舂落人哋度咩」、「唔杀死你但拮痛你」，认为此举动略显缺乏对周遭途人安全的考量。

网民力撑警方拘捕行动 盼风波平息：Save Danny才是当务之急

随著两人被警方拘捕的消息传出，许多网民均留言对警方的拘捕行动表示支持，认为「终于对夫妇畀人拘捕暂时松一口气」，有网民更将焦点由争取次女回港的「Save Lily」口号，转化为「Save Danny」，认为目前最重要的是确保幼子能获得适切的医疗照顾与正常生活。

针对是次事件，保安局局长邓炳强昨日（2日）已明确表示，行动一切以婴儿安全福祉为首要考虑。当局早前已要求该对男女提供产前检查纪录及DNA比对等证明，惟两人一直未能配合。邓炳强指这对男女到现时也未能拿出任何确实亲生证明，令Danny未能获得身分和全面照顾，他与很多市民一样「都觉得好心痛」。目前案件已交由警方处理，男婴亦已被送往医院接受全面检查。

相片来源：kaic_sweetie＠Threads

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