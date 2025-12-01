大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮

大埔宏福苑五级大火，多少家园化作灰烬，带走了户主几乎用一生筑起的小世界。有劫后余生的长者灾民获送到他处暂住，临下车时抛下「我哋依家乜都无晒啦」。这么短短一句，像片掉下的秋叶，轻轻的，却又沉重得足以辗碎人心，余韵绵长。详情见下图及下文：

接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦逐张睇↓↓↓↓

楼主：心好酸…好唏嘘

楼主大前日（28日）在社交平台Threads上载在接送路上的短片，和停车时的相片发帖，留言指「㖊晚（27日）做车手喺大埔东昌街社区会堂车咗4位老人家去沙田一个屋邨暂住」。

楼主接著表示，「临落车听到佢地讲咗一句：『我哋依家乜都无晒啦…』」。短短一句不足10个字的说话，完全把楼主震撼著，称「当下𠮶刻真系觉得心好酸…好唏嘘😮‍💨」。

楼主：你哋要好好保重

在完成接载任务，目送4人落车的楼主坦言「我谂唔到点回应，只有无奈地讲咗一句：『你哋要好好保重呀！』，并「希望更多人能够帮到佢哋手重新过正常生活🙏🏼」。

不少人感谢楼主的「护送」举动，纷纷留言「辛苦你了！🙏🏻」、「多谢你呀师兄」、「好人一定有好报」，并鼓励「加油。💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻」。

网民：有绝路之感

有网民则对长者的遭遇深表同情，并指出他们的困境：「老一辈人，一辈子放晒落间蜗居屋度，维修又俾佢嘟咗十几万，而家烧晒，无奈讲一句都唔知点算好😥」；另有人指「当你人又老，钱又冇，家又冇，真有绝路之感。」

资料来源：crazy1011ting＠Threads

相关热话：

大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿

大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该

大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契

大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛

大埔宏福苑五级火｜港铁女乘客为巨灾落泪 获好心人递纸巾安慰 对望之间一切尽在不言中

大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄

大埔宏福苑五级火︱女子救两猫离险境 传授实用宠物撤离方法 欲哭无泪：发咗场超级世纪噩梦

大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱

大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」

大埔宏福苑五级火︱火场勇救九猫一狗 消防员被高温熏红了脸照片热传 网民感激不放弃每个生命：英雄！