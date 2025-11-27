大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮

大埔宏福苑五级大火，不少居民的家园一夜之间化为乌有，在众多受灾者中，一位全家自宏福苑落成便居于此的居民，在社交平台发表长文，以其真挚沉痛的文字，深刻描绘了家园尽毁后的复杂心境，面对人生成长累积的痕迹一夜清零，「我身上嘅嘢就系我拥有嘅全部」，事主悲痛地写道：「This is my first death」（这是我的第一次死亡）。

这最痛自白令无数网民动容，大量网民主动提出物质支援，希望帮助事主渡过难关：「你有乜嘢出句声，香港人帮到嘅一定会帮你。」

一名居住在宏福苑的居民在火灾后，昨晚（26日）于社交平台上发表了一篇感人肺腑的帖文，细诉他在一夕之间失去家园的悲痛与茫然。

楼主自出世以来就住在宏福苑，父母是第一批入伙的住户，「佢地会讲笑话间屋仲大过我。」

「我身上嘅嘢就系我拥有嘅全部」

他在文中写道，火灾后，当他为自己添置了必需的衣物和梳洗用品，走在前往亲戚家的路上时，才猛然意识到一个残酷的现实：「我身上嘅嘢就系我拥有嘅全部。」

他感叹，过去二十多年的人生在宏福苑所积累的一切痕迹，此刻「好似无存在过」，他将这种顿失所有、记忆与凭证灰飞烟灭的感受，形容为「this is my first death」（这是我的第一次死亡）。

他深情地回忆起家中的点点滴滴，由墙壁上的花纹瓷砖、绿白相间的地砖，以至贴在窗上形状独特的云朵遮光贴，厕所门上早已褪色的小学贴纸：

「我屋企嘅墙系有花花嘅瓷砖，地下系绿色白色嘅碎分地砖，拼埋一齐毫无美感可言。」

「我张床喺窗隔离，个窗贴咗蓝天白云款嘅遮光贴，我瞓喺度望嘅时候，有一朵云望落好似一个老人家嘅侧面。」

「厕所门贴咗一张我小学时贪得意痴上去嘅立体贴纸，上一次望佢嘅时候发现原来已经甩晒色。」

「而家我都唔知可以写啲咩」

字里行间，流露出他对这个成长地方的深厚感情。他更提到自己是个不舍得丢东西的人，连DSE的笔记都还留着。过去，他曾因遗失一条颈巾而撰文悼念，但面对如今家园的「死亡」，他却感到失语，悲伤巨大到「唔知可以写啲咩」。

帖文一出深深触动了大量网民，留言区迅速被来自四面八方的关怀与支持所填满，逾千网民写下打气及支援的留言。

街坊互相安慰：好痛心 但人平安已经好好

不少同为或曾是宏福苑的居民留言表示感同身受，分享他们对该处的共同回忆，为事主打气，并互相安慰：「我同你一样都系出世住咗系宏福苑到依家住咗26年，一谂起屋企无晒真系好痛心，由细到大既总总回忆，但只能够讲人平安已经好好。」

「......出世就住系宏志阁，虽然已搬走咗，但火烛烧到咁我都好心痛，宏福苑畀我好多回忆。」

除了街坊的慰问，更令人动容的是，大量网民主动提出物质支援，希望帮助事主渡过难关。

网民：「If this is the first death, rebirth will soon follow」（如果这是第一次死亡，重生将随之而来）

他们慷慨地表示愿意捐出衣物、手袋、全新的化妆品、护肤品，甚至厨具和家私：「我有很多全新化妆、护肤、洗身、洗发......如果能cheer you up，很乐意送去你那里。」

有网民体贴地考虑到事主的性别，分别准备了适合男女的物品，从「靓靓嘅衫」到「朱古力味蛋白粉」，其心意之细腻，令人感动。

除了物质上的帮助，更多的是精神上的鼓励与安慰。网民们纷纷留言：「你失去嘅嘢会以更好嘅方式返去你度嘅」、「人无事就系世界冠军呀」、「物件已经冇左，但你仲有回忆」。

有网民又从更积极的角度开解事主，认为「If this is the first death, rebirth will soon follow」（如果这是第一次死亡，重生将随之而来），鼓励他将记忆转化为文字记录下来，以另一种形式延续家的存在。

来源：33beoms＠Threads

