大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱｜Juicy叮

大埔宏福苑发生五级大火，造成严重伤亡，灾难发生后，一幕幕温暖人心的画面，在网络上疯传，震撼了全港。一方有难，八方支援，大批热心市民自发赶到现场搬运物资，更以人链方式传送，用行动告诉灾民：「你们并不孤单。」

从社交平台流传的相片及影片可见，在大埔东昌体育馆，数十名市民以人链搬运物资，目击的网民坦言：「大埔街坊好团结，好有效率，一呼百应。」

片中可见，一辆运送各类救援物品的货车停泊在路边，有数十名市民肩并肩，手传手，传送著一包包物资。

义工感动：自发派物资，真系眼泪都泌咗几滴

楼主见到现场情况亦为之动容，他在片中说：「人龙呀，传物资，辛苦晒！辛苦晒！但我要过对面，我兜路呀，唔好搅住人！」

另有影片则未有交代具体地点，现场泊满一部部送物资的私家车，不少男女组成人链传送车内物资，画面中，一个接一个的纸箱在人与人之间流动，形成「物资输送带」。

有参与派发物资的网民讲述协助派发情况：「到傍晚开始自发派物资，真系眼泪都泌咗几滴，小店派饭，Gym Room俾人冲凉，教会畀人入住，真系一呼百应好有爱。」

楼主为大埔一间百货公司的员工，她表示其公司同事「即刻OT推车仔去派物资」，「估唔到大公司都可以咁快反应，上面批完到下面即刻出发派嘢，攞公司嘅枕头毛毡同被货去做物资。」

相片看到，楼主的热心同事出动「车仔」，推著叠满物资的手推车，在隧道和行人路上穿梭，务求尽快将物资送到前线。

网民：香港人真系好X癫，真系好X钟意香港人

与此同时，大埔东昌街社区会堂及中华基督教会冯梁结纪念中学等临时收容中心，早已被市民的爱心淹没。现场相片显示，馆内堆满了如山高的物资，纸箱、红白蓝胶袋塞满了每一个角落，樽装水、杯面、零食、床垫等等一应俱全。

网上洗版式的救援画面、无私的团结精神感动了全港网民，纷纷留言致敬：「真香港人几时都系咁有爱。」「香港人真系好X癫，真系好X钟意香港人 ，人链传物资。」「香港人嘅精神原来冇变过，香港人呢三个字引以为荣！」「一个好有爱嘅社区。」「又再喊多次。」「香港精神！」

来源：Threads＠sl.hike、roni_wong、_katherine_lss、yitingever、garywongsifu、nch_arco、birdsnk_official

