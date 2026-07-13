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DSE放榜2026｜冇offer点算好？专家列3大处境及应对 选科需掌握2大元素

升学攻略
更新时间：06:45 2026-07-13 HKT
发布时间：06:45 2026-07-13 HKT

大学联招（JUPAS）正式遴选结果将于8月5日公布。面对决定未来升学去向的关键时刻，同学难免感到紧张。学友社学生辅导顾问吴宝城指出，同学在等待结果期间，应及早作好在不同结果下的心理部署，想好在各种情况下的决定，切忌待结果公布后才慌忙考虑。他特别为同学分析放榜后的3大应对策略，并提醒同学要「知己知彼」。


处境1：联招取得心仪或尚可接受的课程 Offer
处境2：联招结果未如理想 考虑或正等待成绩覆核（Appeal）
处境3：联招没有 Offer 或寻求联招以外选择
选科要「知己」、「知彼」

DSE放榜2026｜处境1：联招取得心仪或尚可接受的课程 Offer

应对：8月6日下午5时前缴交留位费

吴宝城建议，若同学获得联招课程取录，且结果不太差，均建议先接受Offer。同学必须谨记在8月6日下午5时前缴交$5000的留位费，并在指定时段内完成获取录院校的注册手续以确认学位，否则会被视为放弃学位。

值得注意的是，若同学之前已透过 E-APP 报读自资院校，并计划于7月20日中午前的期限内缴付留位费或注册费。若一旦决定入读联招课程，可向原先院校申请退还部分费用。但同学需要主动留意退还手续的时间与要求，必须在指定期限内办妥。

延伸阅读：DSE放榜2026｜专家拆解5大分数/情况出路 预计这个分数可稳入「八大」

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DSE放榜2026｜处境2：联招结果未如理想 考虑或正等待成绩覆核（Appeal）

应对：留意8月12日及13日改选期

对于成绩未如预期、正等待成绩覆核结果的同学，吴宝城提醒，虽然覆核结果要到8月12日才公布，但放榜后的决定应先建基于「覆核不成功」的现实情况下去做，及早稳固现有的出路，不能将所有希望寄托在成功率有限的覆核上。

若8月12日公布覆核结果后总分有所上升，同学可在8月13日于联招系统中申请重新改选及排位。若原先已有学科取录了同学，在分数上升后，同学可以将更心仪、更喜欢的学科排在原本取录的学科之上，向联招系统重新表态，争取调升至更理想的志愿。

延伸阅读：DSE放榜2026︱全方位升学攻略 JUPAS改选/八大热门课程/弹性收生资讯 (持续更新)

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DSE放榜2026｜处境3：联招没有 Offer 或寻求联招以外选择

应对：即时向自资院校「扑学位」

若在8月5日放榜后未获联招院校取录，或者希望寻求联招以外的更佳选择，当天便是最后的机会。虽然 E-APP 的首轮缴费期限将于7月20日截止，但在截止后，树仁大学、东华学院、香港恒生大学等自资院校仍会继续收生，因部分已交费的同学此时会放弃原先学位转投联招，院校会释出剩余学额。

吴宝城特别提醒，如护理、社工等热门课程，在此阶段基本上已全部满额、没有空缺。「越迟报读，实际上可选择的收生学额会越少，准备时间也愈见仓卒。」因此，他建议仍想继续升学的学生必须立即行动。

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DSE放榜2026｜选科要「知己」、「知彼」

另外，吴宝城分享抉择方法：两大方向「知己知彼」。

1.    知己：认清兴趣、能力与未来方向

能力不单指文凭试分数，还包括不同工种、学科所需的相应技能。吴宝城指出，「由于部分学科涉及专业资格认证，毕业后通常会直接投入相应的专业范畴工作，同学应审视自己是否向往该就业方向。」最后，考生应重新检视有关课程的最低入学要求与实际收生分数，理性评估自己的位置。

2.    知彼：深入了解课程结构与院校资源

留意不同院校课程的学分要求、选修科目的内容，以及整体课程结构。其次是了解课程的实习安排，以及院校提供的设备、校舍位置、奖学金、海外交流机会等。吴宝城补充，「即使属于同一学院，不同院校所提供的配套资源亦有所不同，这些都将直接影响未来的学习体验与生涯发展。」

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