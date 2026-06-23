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黄大仙竹园百佳超市6.29结业！推清货大减价 鲜肉/急冻食品满额减$10 再送94折优惠券

生活百科
更新时间：12:25 2026-06-23 HKT
发布时间：12:25 2026-06-23 HKT

竹园百佳超市结业｜位于黄大仙竹园商场的百佳超级市场多年来为街坊提供便利的购物点，惟该店近日宣布将营业至下周一（6月29日），并在结业前夕推出清货大减价，购买急冻海鲜肉类满额减$10，再免费派发94折跨店优惠券。

黄大仙竹园百佳超市结业！推清货大减价  再送94折优惠券

黄大仙竹园百佳超市结业！推清货大减价  再送94折优惠券
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黄大仙竹园百佳超市结业！推清货大减价  再送94折优惠券
黄大仙竹园百佳超市结业！推清货大减价  再送94折优惠券

近日，有不少黄大仙街坊发现百佳超级市场竹园商场分店贴出结业告示，将于2026年6月29日（一）正式结束营业，结束服务当区居民的任务。为回馈街坊多年来的支持，竹园店于结业前夕推出多项告别购物优惠，同时提供邻近分店及网购平台的折扣资讯，确保顾客日后仍能便捷地购买日常用品。

顾客只要于即日起6月29日到竹园分店购买肉类、海鲜、冷冻或急冻食品，单笔消费满$100，即可获减$10。此外， 凡于上述期间在竹园店进行任何金额的消费，每笔交易均可获派发一张「94折优惠券」，该券可于2026年6月30日至7月13日期间，在慈云山中心或慈正邨的百佳超级市场分店使用（需单次购物满$100元方可作实）。

本年至今5间实体超市结业 

根据资料显示，百佳超级市场近期正积极进行本地零售网络的重组与优化。若把即将停业的黄大仙竹园店计算在内，该集团于本年度已先后结束五间实体门市的营运。其余受影响的结业地点涵盖旺角富荣花园、大窝口邨、西贡市中心以及香港仔田湾商场。

百佳超级市场（黄大仙竹园店）

  • 地址：黄大仙竹园广场二楼S229号商铺
  • 营业时间：星期一至日及公众假期 7:30am - 10:30pm
  • 最后营业日：2026年6月29日（一）

资料来源：黄大仙/竹园/慈云山消息交流区 、DLLM爆seed群  

同场加映：旺角百佳超市分店结业！清货优惠货架清空 网民感叹：都无咩野卖了

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