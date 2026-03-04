黄咏仪医生离世｜去年曾「穿校服」偕好友重返母校 三铁运动员蔡欣妍感激「她扶起我两次」

黄咏仪医生离世｜中大医院矫形外科及创伤学系名誉临床副教授黄咏仪医生，上周四（2月26日）在家人陪伴下离世，消息传出后令医学界及无数病人深感惋惜。中文大学医院今日（3月4日）起于医院9楼大堂设立悼念角，让黄医生的亲友及公众人士可前往留言致意，表达感激与悼念。香港三项铁人运动员蔡欣妍亦在社交平台感谢黄医生曾「扶起我两次」、救回她的手指。

去年暑假重返母校 学校策划惊喜小剧场

黄医生去年暑假曾与两位30年的中学好友，重返母校屯门东华三院邱子田纪念中学怀念「那些年」，重温青春岁月。她们事先联络校长，请求校工放行，在校园内走走。没想到，学校为她们策划了一个惊喜「小剧场」：

学校师妹请三人换上校裙，踏入课室即响起熟悉的上课钟声，随后当年的训导主任和现任校长登场，一同唱校歌。学校更即场派发「成绩表」给她们，附上当年的成绩表纪录与老师评语；最后送上生日蛋糕，为她们预祝生日，仿佛回到少女时代。

三人分别实现了儿时梦想：一位成为电台DJ、一位投身教育界、一位成为医生——而黄咏仪正是那位仁医。然而，当时她已患癌，却依然积极参与学校活动，与师妹们分享参与无国界医生的见闻，以及自己的抗癌经历。事隔大半年，黄医生离世，这段重返母校的回忆，成为她留给亲友最珍贵的礼物。

三铁港将蔡欣妍泪谢医生「她扶起我两次」

中大医院昨日（3月2日）发文悼念，大批网民涌入医院社交专页留言，深切怀念黄医生的无私奉献。香港三项铁人运动员蔡欣妍亦在社交平台发文悼念，字里行间尽是感激与不舍：

「感谢您 Dr. Clara Wong！您在我生命中曾扶起了我两次。第一次修补了手腕韧带，第二次完美的修补了五官不整的手指。每次我都非常赞叹您的医术，究竟要用多少耐性钻研、多少日夜反复牢记精细根腱神经？尤其我的左手中指，在伤口处竟不留任何疤痕。精湛的缝工、仔细的观察诊断，心中只有惊叹还有敬佩。」

香港三项铁人运动员蔡欣妍亦在社交平台发文悼念（图：IG@yanyin_hilda）

蔡欣妍感慨指：「您令我知道何谓敬业乐业，对自己专业精神的执着。您启发了我对自己专业的探求，对细节的观察。能够成为您的学生，看到您对教学的认真，我心中希望有一天我会让您骄傲，此学生可造之才。盼一天我们再重逢，现在暂别一会，怀念您！」

追思安排公布 亲友学生送别

据黄医生家属发出的讣告，下周三（11日）晚上将在沙田天主教圣本笃堂举行公开追思祷告；翌日（12日）上午在马鞍山天主教圣方济堂举行逾越圣祭，之后移送和合石火化。届时，亲友、同事、学生及病人将可齐聚送别这位用生命照亮他人的仁医。

