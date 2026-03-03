中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援

香港中文大学医院矫形外科及创伤学系名誉临床副教授黄咏仪医生，于今年2月26日在家人陪伴下安详离世。离世消息传出后，数百名病人及家属在社交平台留言悼念，大赞她温柔细心，更感激她「医好我的人生」。中大医院将设立悼念角，让公众向这位仁医作最后告别。

医院沉痛公告 永远留存在同事心中

香港中文大学医院于社交平台发文悼念，文中透露，黄咏仪医生于2019年中大医务中心成立之初便加入团队，2021年中大医院正式启用后，继续以专业精神与热诚服务病人。「她的离去令我们深感惋惜，并将永远留存在中大医院同事的心中。」

院方向黄医生的家人及亲友致以最深切慰问，而医院亦将在院内设立悼念角，让家人、朋友及公众表达心意，详情稍后于官方Facebook专页公布。

香港中文大学医院于官网及社交平台发文悼念黄咏仪医生的离世。

黄咏仪医生于今年2月26日，在家人陪伴下安详离世。

她曾放下高薪厚职，远赴阿富汗和海地参与无国界医生救援（图：明爱马鞍山中学网站）

2022年，她曾在明爱马鞍山中学讲座中，向师生分享前往阿富汗及海地救援的经历。（图：明爱马鞍山中学网站）

放下香港工作 赴战地灾区救人

黄咏仪医生是香港著名矫形外科及创伤学专家，但她最为人所赞扬的是心怀仁心。2015年，她毅然放下本地医生工作，投身「无国界医生」人道救援行列。2022年，她曾在明爱马鞍山中学讲座中，向师生分享前往阿富汗及海地救援的经历。她忆述在阿富汗期间，夜晚耳边不时传来枪声，住所必须保持漆黑，以免成为袭击目标。当地居民经常受伤，不少人须接受截肢，而在医疗物资匮乏的情况下，她仍竭力施救。

病人集体悼念「她是我生命中的贵人」

消息传出后，中大医院及相关社交平台涌现大量留言，病人及家属纷纷忆述这位「温柔天使」的点滴。不少病人大赞黄医生是「所遇见的最温柔、最细心、最有爱心、最专业的医生！」、「她是我生命中的贵人，在我最无助的时候，遇上她这位温柔的天使。我相信我这辈子也忘不了你」、「没有您，我相信不可能康复得这么快，三个月后可以驾驶及返回正常生活」。

黄咏仪医生的身影、温柔细心、无私、回忆，将长存于每一位曾与她相遇的人心中。

资料来源：中大医院FACEBOOK、明爱马鞍山中学讲座

