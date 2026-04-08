体坛早报｜夏维斯补时建功绝杀 拜仁作客挫皇马 蓝斯宣布挂靴

欧联8强首回合两场大战，拜仁慕尼黑凭伤愈复出的卡尼传射建功，作客2：1击败皇家马德里占得先机；阿仙奴则凭夏维斯补时绝杀，以1：0险胜士砵亭。至于另一场焦点大战前夕，利物浦主帅史诺特豪言红军无惧卫冕冠军巴黎圣日耳门，强调球队具备对抗欧洲最强的实力。

足坛同日传来哀讯，罗马尼亚一代宗师、名帅卢锡斯古病逝，享寿80岁，他在带领国家队出战世杯附加赛后仅12天离世。此外，威尔斯传奇中场艾朗蓝斯正式宣布退役，结束19年辉煌职业生涯，阿仙奴及卡迪夫城等旧东家纷纷发文致敬。

欧联｜夏维斯补时绝杀 阿仙奴作客1：0险胜士砵亭

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