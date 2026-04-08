Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜夏维斯补时建功绝杀 拜仁作客挫皇马 蓝斯宣布挂靴

足球世界
更新时间：06:27 2026-04-08 HKT
发布时间：06:27 2026-04-08 HKT

欧联8强首回合两场大战，拜仁慕尼黑凭伤愈复出的卡尼传射建功，作客2：1击败皇家马德里占得先机；阿仙奴则凭夏维斯补时绝杀，以1：0险胜士砵亭。至于另一场焦点大战前夕，利物浦主帅史诺特豪言红军无惧卫冕冠军巴黎圣日耳门，强调球队具备对抗欧洲最强的实力。

足坛同日传来哀讯，罗马尼亚一代宗师、名帅卢锡斯古病逝，享寿80岁，他在带领国家队出战世杯附加赛后仅12天离世。此外，威尔斯传奇中场艾朗蓝斯正式宣布退役，结束19年辉煌职业生涯，阿仙奴及卡迪夫城等旧东家纷纷发文致敬。

欧联｜夏维斯补时绝杀　阿仙奴作客1：0险胜士砵亭

欧联｜哈利卡尼复出传射建功　拜仁慕尼黑作客2：1挫皇家马德里

欧联｜利物浦作客挑战卫冕PSG 史诺特：我们足以与欧洲最强抗衡

足球｜35岁艾朗蓝斯宣布退役　结束19载传奇足球生涯

足球｜罗马尼亚传奇名帅卢锡斯古逝世 享年80岁

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
2026-04-07 07:30 HKT
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
23小时前
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
时事热话
15小时前
伊朗卡拉季桥梁被炸毁。 美联社
伊朗局势｜美军袭击哈尔克岛军事目标 特朗普称「今晚将有整个文明灭亡」
即时国际
9小时前
独家猛料│叶楚航许晋奎夺「金」
独家猛料│叶楚航许晋奎夺「金」
马圈快讯
12小时前
前TVB「新闻女神」陈嘉倩疑怀孕  低胸贴身裙赏樱腹部微隆「似有咗㖞」  本尊6字回应
前TVB「新闻女神」陈嘉倩疑怀孕  低胸贴身裙赏樱腹部微隆「似有咗㖞」  本尊6字回应
影视圈
10小时前
第37期六合彩今晚（4月7日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜800万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
10小时前
女子爬上樱花树上。大风新闻
缺德女游客上海爬树拍照 20年龄樱花被连根压断
即时中国
10小时前
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
2026-04-06 16:30 HKT
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
15小时前