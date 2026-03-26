体坛早报｜曼联女足历史性首战欧联8强 小C朗有望加盟皇马青年队
更新时间：07:52 2026-03-26 HKT
发布时间：07:52 2026-03-26 HKT
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曼联女足历史性首战欧联8强，于奥脱福虽有队长莉迪丝亚点球建功两度扳平，但末段遭拜仁绝杀，以2：3惜负；而男足方面，卡域克将率队赴爱尔兰进行4天集训，藉空窗期力保来年欧联席位。另一方面，前利物浦主帅高普澄清无意接掌皇马，重申留任红牛足球总监，但自言「执教生涯未完」留伏线。西甲方面，皇马深陷医疗大乌龙，基利安麦巴比膝伤竟被扫描错脚，导致误诊带伤上阵，韧带伤情堪忧。此外，C朗家族传来喜讯，15岁长子小C朗已参与皇马U16训练，有望重返皇马青训营延续传奇。
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