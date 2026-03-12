Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│「英超盛世」变「英超衰哂」 6队全部赢唔到 阿仙奴、利物浦形势较乐观

足球世界
更新时间：11:23 2026-03-12 HKT
发布时间：11:23 2026-03-12 HKT

6支英超球队跻身欧联16强创历史，各界称为「英超盛世」，岂料如今变成「英超衰哂」。周三出战次回合的3支英超队，成绩最好已是作客1:1逼和利华古逊的阿仙奴；曼城造访皇家马德里就输0:3；车路士远征巴黎圣日耳门亦大败2:5。连同周二的3队同样只有1和2负，6队都赢唔到，当中仅枪手和利物浦的形势较乐观。

阿仙奴末段入12码避过英超队全败

阿仙奴在欧联16强抽好签面对德甲第6位利华古逊，可是踢来并不轻松，全场仅得6次攻门，2次命中目标，更被主队中场安德列治先开纪录。幸好他们于末段靠翼锋马度基硬闯入禁区搏到12码，倒戈的锋将夏维斯主射中鹄，追和1:1，避过3支英超队同日齐输波的尴尬场面。

曼城、车路士同以3球之差大败

曼城作客班拿贝球场作客阵容不整的皇马，上半场被主队中场费达历高华维迪3次攻破大门遥遥落后，若非银河舰队锋将云尼斯奥斯祖利亚换边后射失极刑，蓝月输得更惨，最终带著0:3的劣势离开。而车路士造访圣日耳门，虽有马路古斯图和安素费南迪斯各入一球，两度落后下追平，但主队末段连入3球，蓝狮大败2:5。

6支英超队2和4负

蓝月和车路士同样以3球之差见负，是欧联史上首次两支英格兰球队同一日以3球式以上的差距落败，写下不光彩一页。而周二热刺作客马德里体育会亦大败2:5；利物浦造访加拉塔沙雷负0:1；纽卡素主场对巴塞隆拿被逼和1:1，6支英超队在欧联16强首回合都赢唔到，只有2和4负的劣绩，由原本刷新欧联淘汰赛同一联赛最多代表纪录，变成「英超衰哂」的局面。

枪手、红军逆转机会较高

6队之中，阿仙奴和利物浦次回合重返主场要逆转晋级，难度不大。然而蓝月、蓝狮和热刺同样落后3球，对手又是实力份子，要翻盘不太乐观。纽卡素造访鲁营球场要赢波而回，同样不存厚望。

英超队欧联16强首回合赛果

球队    赛果
利物浦    0:1负加拉塔沙雷(客)
热刺    2:5负马德里体育会(客)
纽卡素    1:1和巴塞隆拿(主)
阿仙奴    1:1和利华古逊(客)
车路士    2:5负巴黎圣日耳门(客)
曼城    0:3负皇家马德里(客)

相关报导：欧联｜哥迪奥拿否认排阵失误 拒绝认输下周主场全力反扑

相关报导：体坛早报｜英超欧联夜全线失利 曼城车仔大败 阿仙奴仅逼和利华古逊

相关报导：欧联｜车路士门将送礼致末段崩溃 作客2：5惨败巴黎圣日耳门

相关报导：欧联｜华维迪上半场「戴帽」 皇家马德里主场3：0大胜曼城

相关报导：欧联｜阿仙奴下半场45秒闪电失守 阿迪达批球员无视赛前警告

相关报导：欧联｜夏维斯倒戈建功！末段射入12码 阿仙奴 1：1 逼和利华古逊

