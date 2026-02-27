Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体坛早报｜英超两军欧战齐晋级 车路士录破纪录亏蚀

足球世界
更新时间：07:47 2026-02-27 HKT
发布时间：07:47 2026-02-27 HKT

欧霸及欧协联16强附加赛次回合，英超双雄表现各异，但最终均顺利晋级。 水晶宫在欧协联主场2：0击败辛连斯基，总比数3：1杀入 16 强，首季欧战续写最佳成绩。至于诺定咸森林虽然主场1：2不敌费伦巴治，仍凭首回合优势以总比数4：2惊险晋级。

英超方面，车路士去季税前亏蚀高达3.42亿英镑，打破英格兰史上最高纪录。曼联门将拉文斯（Senne Lammens）则表示享受英超禁区内的「战争」对抗，但呼吁球证应加强保护门将。至于正深陷护级漩涡的热刺领队杜陀（Igor Tudor）确认柏度朴路（Pedro Porro）复出，并形容目前形势为「生死攸关」，必须全力抢分。

欧霸｜森林1：2负费伦巴治仍晋级　赫臣奥杜尔成救世主

欧协联｜水晶宫2：0轻取辛连斯基闯16强　欧洲赛续写历史

英超｜车路士去季税前亏损逾3.42亿镑　仅次于巴塞隆拿

英超｜热刺双将复出或成时雨？杜陀：目前分数高于风格

英超｜曼联拉文斯享受禁区「战争」 吁球证加强保护门将

