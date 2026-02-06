体坛早报｜迪列治缺阵热刺大战 C朗罢踢遭沙特职警告
更新时间：07:40 2026-02-06 HKT
车路士不敌阿仙奴于联赛杯出局后余波未了，主帅罗仙尼亚公开指控阿仙奴在赛前热身时蓄意越界，批评对方缺乏基本尊重。转会市场方面，前英格兰国脚张伯伦加盟苏超些路迪的进度已进入最后阶段，有望以自由身重返英国球坛；而刚离开韩职的连格亦获荷甲飞燕诺斟介，有望与昔日队友、现任主帅尹佩斯在荷兰重聚。
至于近期表现回勇的曼联，暂代领队卡域克透露中坚迪历特伤势较预期严重，将无限期缺阵，无法出战即将对热刺的大战。沙特联赛方面亦爆发风波，巨星C朗拿度疑因不满资方将宾斯马拨归死敌希拉尔，认为资源分配不公而一度疑似罢踢，引来沙特职业联赛官方发出强硬警告，强调没有任何个人能凌驾于球会及制度之上。
沙特超｜不满「大细超」罢踢 赛会警告C朗：无人能凌驾球会决定
英联杯｜赛前热身演火爆插曲 罗仙尼亚怒斥阿仙奴：完全唔识尊重！
