体坛早报｜迪列治缺阵热刺大战 C朗罢踢遭沙特职警告

足球世界
更新时间：07:40 2026-02-06 HKT
发布时间：07:40 2026-02-06 HKT

车路士不敌阿仙奴于联赛杯出局后余波未了，主帅罗仙尼亚公开指控阿仙奴在赛前热身时蓄意越界，批评对方缺乏基本尊重。转会市场方面，前英格兰国脚张伯伦加盟苏超些路迪的进度已进入最后阶段，有望以自由身重返英国球坛；而刚离开韩职的连格亦获荷甲飞燕诺斟介，有望与昔日队友、现任主帅尹佩斯在荷兰重聚。

至于近期表现回勇的曼联，暂代领队卡域克透露中坚迪历特伤势较预期严重，将无限期缺阵，无法出战即将对热刺的大战。沙特联赛方面亦爆发风波，巨星C朗拿度疑因不满资方将宾斯马拨归死敌希拉尔，认为资源分配不公而一度疑似罢踢，引来沙特职业联赛官方发出强硬警告，强调没有任何个人能凌驾于球会及制度之上。

C朗拿度已复操，外界普遍认为他希望为事件降温。（法新社）
迪历特自去年尾对热刺后，便再没有代表曼联再上阵。（法新社）
连加特上一支效力的欧洲球会为诺定咸森林。（法新社）
罗仙尼亚指阿仙奴教练团对车路士缺乏尊重。（美联社）
