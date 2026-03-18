澳门消委会检测20款杯面 全部属「高钠」 9成杯面热量等于1至2碗白饭
发布时间：17:28 2026-03-18 HKT
杯面是不少人眼中的「即食恩物」，家中总少不了它的身影，然而背后却隐藏著高热量、高钠的健康陷阱。澳门消委会在市面上搜罗了20款杯面，检视包装上的营养标签，结果发现全部样本均属「高钠」食物，消费者选购时应留意营养标签，建立健康的饮食习惯。
澳门消委会检测20款杯面 热量钠含量一览
澳门消委会在2025年9月调查及比较了20款杯面产品，零售价由$4.50澳门元至$22.5澳门元不等，净重量则介乎33克至200克。消委会根据各产品包装上的营养标签，分析其热量与钠含量。
20款杯面热量钠量一览
|样本名称
|零售价* (澳门元)
|热量(千卡/整份)
|钠 (毫克/整份)
|超力碗装银丝米粉 (雪菜肉丝味)
|$13.5
|340
|1,584
|白象汤好喝老母鸡汤面
|$10.00
|541
|2,546
|公仔碗面日式猪骨浓汤味即食面
|$6.90
|538
|1,976
|公仔点心面日式酱油味即食面
|$4.50
|151
|586
|公仔炒面王蚝油海鲜味即食面
|$7.80
|500
|1,700
|公仔米粉雪菜肉丝味 (碗装)
|$5.80
|273
|2,171
|台酒花雕鸡面
|$18.00
|537
|2,536
|满汉大餐珍味牛肉面
|$22.50
|578
|2,189
|营多杯装捞面(原味)
|$8.50
|362
|830
|康师傅红烧牛肉味即食面(碗)
|$6.60
|519
|2,533
|妈妈浓汤酸辣冬阴虾杯面
|$8.80
|256
|1,880
|妈咪胡椒杯面
|$6.50
|273
|1,277
|日清合味道海鲜味即食面
|$7.80
|312
|1,269
|日清出前一丁麻油味即食面(杯面)
|$7.80
|312
|1,155
|农心辛拉面 (特辣香菇味)
|$5.20
|306
|1,402
|汤达人日式豚骨拉面 (杯面)
|$6.00
|339
|1,887
|寿桃生面皇(幼)-瑶柱海鲜汤味
|$8.80
|269
|2,280
|食族人经典酸辣粉
|$14.80
|467
|2,639
|统一来一桶红烧牛肉面
|$5.80
|490
|2,290
|海底捞酸辣粉方便粉丝
|$12.80
|495
|6,451
*购买样本时的金额，不同零售点售价可能会有差异，仅供参考。
9成杯面热量等于1至2碗白饭 钠量全数超标
澳门消委会指，热量主要来自食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白质。20款杯面每100克的热量由268.4至483千卡不等。若计算进食一整杯的热量，则介乎151至578千卡。一碗100克白饭约含260千卡热量。换言之，调查中9成杯面的热量已相当于进食1至2碗白饭。消委会提醒，长期摄入过多热量会在体内积聚造成肥胖，增加患上高血压、心脏病及高胆固醇等慢性疾病的风险。
提到杯面，人们往往会联想到「钠含量偏高」的问题。参考香港食物安全中心的定义，每100克食物含超过600毫克钠（约1.5克盐）即列作「高钠」食物。按此标准，本次调查的20款杯面全部属于「高钠」，每100克钠含量1,107至4,480毫克不等，进食一整杯摄取的钠由586至6,451毫克。20款中有9款杯面的总钠量已超过每日建议摄取量2,000毫克，包括：
- 白象汤好喝老母鸡汤面
- 公仔米粉雪菜肉丝味 (碗装)
- 台酒花雕鸡面
- 满汉大餐珍味牛肉面
- 康师傅红烧牛肉味即食面(碗)
- 寿桃生面皇(幼)-瑶柱海鲜汤味
- 食族人经典酸辣粉
- 统一来一桶红烧牛肉面
- 海底捞酸辣粉方便粉丝
最高一款「海底捞酸辣粉方便粉丝」的钠含量更是每日建议摄取量的3倍多，相当于约16克（超过3平茶匙）的食盐。钠虽是人体不可或缺的电解质，有助神经传递和肌肉收缩，但长期摄取高钠食品可能增加患高血压、心血管疾病、中风和冠心病等风险。对于高血压或肾病患者，频繁食用高钠食品会加重身体负担。
选购与食用6大妙法 勿以杯面替代正餐
消委会提供以下建议，助消费者食得安心：
1. 选购时检查包装：留意产品包装有否破损，以及成分与有效食用期等资料。
2. 细阅营养标签：了解食物的重量和每份或每100克的钠含量后才决定购买。
3. 尽快进食，少喝汤：面条浸泡过久会吸收过多汤汁，增加钠摄取；汤底更是钠的主要来源，宜尽量避免饮用。
4. 调味包适量添加：调味包是钠的主要来源，不必整包加入，可分批或减少份量，味道适宜即可。
5. 搭配蔬菜水果：避免长期频繁进食，若食用应搭配蔬菜和水果，以补充膳食纤维及维生素。
6. 注意加热安全：除非包装注明可放入微波炉或蒸煮炉具，否则切勿以此类方式加热；亦勿将沸水注入有破损或变形的容器中冲泡。
消委会强调，杯面通常缺乏蔬菜和水果所提供的膳食纤维及维他命等营养成分。即使生活忙碌，亦应避免以杯面来替代日常正餐，以免导致营养不良。
资料来源：澳门消委会
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