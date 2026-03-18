澳门消委会检测20款杯面 全部属「高钠」 9成杯面热量等于1至2碗白饭

杯面是不少人眼中的「即食恩物」，家中总少不了它的身影，然而背后却隐藏著高热量、高钠的健康陷阱。澳门消委会在市面上搜罗了20款杯面，检视包装上的营养标签，结果发现全部样本均属「高钠」食物，消费者选购时应留意营养标签，建立健康的饮食习惯。

澳门消委会检测20款杯面 热量钠含量一览

澳门消委会在2025年9月调查及比较了20款杯面产品，零售价由$4.50澳门元至$22.5澳门元不等，净重量则介乎33克至200克。消委会根据各产品包装上的营养标签，分析其热量与钠含量。

20款杯面热量钠量一览

样本名称 零售价* (澳门元) 热量(千卡/整份) 钠 (毫克/整份) 超力碗装银丝米粉 (雪菜肉丝味) $13.5 340 1,584 白象汤好喝老母鸡汤面 $10.00 541 2,546 公仔碗面日式猪骨浓汤味即食面 $6.90 538 1,976 公仔点心面日式酱油味即食面 $4.50 151 586 公仔炒面王蚝油海鲜味即食面 $7.80 500 1,700 公仔米粉雪菜肉丝味 (碗装) $5.80 273 2,171 台酒花雕鸡面 $18.00 537 2,536 满汉大餐珍味牛肉面 $22.50 578 2,189 营多杯装捞面(原味) $8.50 362 830 康师傅红烧牛肉味即食面(碗) $6.60 519 2,533 妈妈浓汤酸辣冬阴虾杯面 $8.80 256 1,880 妈咪胡椒杯面 $6.50 273 1,277 日清合味道海鲜味即食面 $7.80 312 1,269 日清出前一丁麻油味即食面(杯面) $7.80 312 1,155 农心辛拉面 (特辣香菇味) $5.20 306 1,402 汤达人日式豚骨拉面 (杯面) $6.00 339 1,887 寿桃生面皇(幼)-瑶柱海鲜汤味 $8.80 269 2,280 食族人经典酸辣粉 $14.80 467 2,639 统一来一桶红烧牛肉面 $5.80 490 2,290 海底捞酸辣粉方便粉丝 $12.80 495 6,451

*购买样本时的金额，不同零售点售价可能会有差异，仅供参考。

9成杯面热量等于1至2碗白饭 钠量全数超标

澳门消委会指，热量主要来自食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白质。20款杯面每100克的热量由268.4至483千卡不等。若计算进食一整杯的热量，则介乎151至578千卡。一碗100克白饭约含260千卡热量。换言之，调查中9成杯面的热量已相当于进食1至2碗白饭。消委会提醒，长期摄入过多热量会在体内积聚造成肥胖，增加患上高血压、心脏病及高胆固醇等慢性疾病的风险。

提到杯面，人们往往会联想到「钠含量偏高」的问题。参考香港食物安全中心的定义，每100克食物含超过600毫克钠（约1.5克盐）即列作「高钠」食物。按此标准，本次调查的20款杯面全部属于「高钠」，每100克钠含量1,107至4,480毫克不等，进食一整杯摄取的钠由586至6,451毫克。20款中有9款杯面的总钠量已超过每日建议摄取量2,000毫克，包括：

白象汤好喝老母鸡汤面 公仔米粉雪菜肉丝味 (碗装) 台酒花雕鸡面 满汉大餐珍味牛肉面 康师傅红烧牛肉味即食面(碗) 寿桃生面皇(幼)-瑶柱海鲜汤味 食族人经典酸辣粉 统一来一桶红烧牛肉面 海底捞酸辣粉方便粉丝

最高一款「海底捞酸辣粉方便粉丝」的钠含量更是每日建议摄取量的3倍多，相当于约16克（超过3平茶匙）的食盐。钠虽是人体不可或缺的电解质，有助神经传递和肌肉收缩，但长期摄取高钠食品可能增加患高血压、心血管疾病、中风和冠心病等风险。对于高血压或肾病患者，频繁食用高钠食品会加重身体负担。

选购与食用6大妙法 勿以杯面替代正餐

消委会提供以下建议，助消费者食得安心：

1. 选购时检查包装：留意产品包装有否破损，以及成分与有效食用期等资料。

2. 细阅营养标签：了解食物的重量和每份或每100克的钠含量后才决定购买。

3. 尽快进食，少喝汤：面条浸泡过久会吸收过多汤汁，增加钠摄取；汤底更是钠的主要来源，宜尽量避免饮用。

4. 调味包适量添加：调味包是钠的主要来源，不必整包加入，可分批或减少份量，味道适宜即可。

5. 搭配蔬菜水果：避免长期频繁进食，若食用应搭配蔬菜和水果，以补充膳食纤维及维生素。

6. 注意加热安全：除非包装注明可放入微波炉或蒸煮炉具，否则切勿以此类方式加热；亦勿将沸水注入有破损或变形的容器中冲泡。

消委会强调，杯面通常缺乏蔬菜和水果所提供的膳食纤维及维他命等营养成分。即使生活忙碌，亦应避免以杯面来替代日常正餐，以免导致营养不良。

资料来源：澳门消委会

延伸阅读：猫砂推介｜澳门消委会测试40款产品 4款夺5星评级 防重金属甲醛 瞬间吸水除臭！

---

相关文章：

消委会即食面｜比拼19款面饼钠含量可相差79倍！出前一丁较低钠？吃素面反而超标？

重金属伤肝肾？澳门消委会检测食用醋 即看10款安全名单 最平$9.4有交易

地拖推介｜澳门消委会比拼4类产品 教选购小贴士 拧水地拖5分钟速干 清洁水渍用这款！

澳门消委会教7招家居防霉攻略 必学漂白水黄金比例 1:49/1:10要几时用？