Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

洗衣店胶袋忌放衣柜！专家揭衫裤霉菌2大元凶  防霉必学3招天然除湿＋1收纳原则

食用安全
更新时间：17:04 2026-03-03 HKT
发布时间：17:04 2026-03-03 HKT

回南天杀到，潮湿天气不只影响身体，更是衣物发霉的元凶！有专家指，将洗衣店的衣物胶袋一起挂入衣柜，或会将湿气一并封存内里、致霉菌滋生；但原来衣物污渍及食物残留，同样是另一个霉菌元凶。

滋生霉菌2大元凶：高湿度、营养物质

衣柜的霉菌问题，很大原因是由日常习惯造成。日本家事网站分享，衣柜里的霉菌通常在高湿度和营养物质共同作用下滋生，霉菌的理想环境：

温度 在摄氏20至28度的温度下容易生长
湿度  偏好的湿度为80-95%
营养 灰尘、皮脂等
空气 在有氧气的地方容易生长

专家也提出了以下使用衣柜时的不当习惯：

 

衣柜禁忌｜1. 洗衣店胶袋直接入柜

不少人收到干洗衣物后，为防尘大多会连袋挂进衣柜。胶袋内会积聚潮气和化学气体，导致衣物褪色。

  • 正确做法：立即取出胶袋，检查衣物状况，在阴凉处轻轻晾干去除水分后才存放。

衣柜禁忌｜2. 衣架挂太密、长期闭门

衣柜里挂太多衣架会降低通风效果；如果衣柜门长期关闭，空气无法流通，湿度便会停滞。

  • 正确做法：衣服之间留出空隙，不要挂太密；定期开门通风，必要时使用风扇辅助。

食物污渍残留恐成霉菌滋生养分

台媒引述洗衣店业专家分析指，滋生霉菌的「营养物质」除了灰尘之外，吃东西时不小心滴落的食物、果汁、冰淇淋等「水溶性污渍」，若没有即时清洗，也会成为霉菌养分；干洗原理是不使用水，因此无法去除这些污渍。残留物日积月累，最终导致霉菌滋生。因此，保持衣物卫生十分重要。

防霉必学3招天然除湿＋1收纳原则

想防止潮气累积，可以使用以下工具：

  1. 天然吸湿材料：衣柜里可以放置梳打粉、用过的暖包去吸收湿气。因为用过的暖包含有活性炭，可以除臭除湿。

  2. 迷你环保除湿盒：体积小巧，非常适合放在衣柜、鞋柜或抽屉里，避免了传统除湿盒容易漏水的问题。

  3. 防霉吊卡：挂在衣柜里完全不占空间，能有效抑制霉菌生长，相当实用。

最有效的方法是确保「空气流通」，在衣物之间留空隙，或每日打开衣柜通风10-20分钟，提高除湿效率。除此之外，收纳方式同样重要：

  • 衣柜只放8分满：衣柜维持在8分满到9分满的程度，保留空气流通的空间。

另外，定期要「断舍离」，将衣物分门别类，淘汰不再穿的旧衣物。

 

资料来源：《暮らし得ナビ》TVBS

延伸阅读：洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

---

相关文章：

羽绒入防尘袋超错恐变霉菌温床 专家教2招正确保养+收纳 延长羽绒褛寿命防发霉避免过敏

回南天｜墙身发霉或伤免疫/神经系统 酒精原来唔Work？跟K Kwong快速清走霉菌

一连8日湿度达95%！ 室内晾衫滋生真菌 4类人士恐伤肺致命

潮湿天气室内晾衫难干有噏味 专家警告：肺部恐遭真菌感染 即学5大速干晾衣法

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:15
伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
4小时前
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」 曾往阿富汗海地救援
中大医院骨科仁医黄咏仪离世 病人悼念「谢谢妳医好我」曾往阿富汗海地救援
医生教室
5小时前
吴安仪社交平台宣布婚讯。
桌球｜吴安仪15年爱情长跑修成正果 社交平台宣布婚讯：开始人生新篇章
即时体育
5小时前
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
00:36
香港珠宝展爆惊人抢购潮！阿叔「胶篮头盔」冲锋抢货 网民：昂贵菜市场｜Juicy叮
时事热话
6小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
19小时前
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
70岁「御用道友」麦子云惊变纸片人外表憔悴 弃影从商成创科董事 将一技术引入香港
影视圈
8小时前
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
3小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
2026-03-02 12:17 HKT