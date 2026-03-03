洗衣店胶袋忌放衣柜！专家揭衫裤霉菌2大元凶 防霉必学3招天然除湿＋1收纳原则
回南天杀到，潮湿天气不只影响身体，更是衣物发霉的元凶！有专家指，将洗衣店的衣物胶袋一起挂入衣柜，或会将湿气一并封存内里、致霉菌滋生；但原来衣物污渍及食物残留，同样是另一个霉菌元凶。
滋生霉菌2大元凶：高湿度、营养物质
衣柜的霉菌问题，很大原因是由日常习惯造成。日本家事网站分享，衣柜里的霉菌通常在高湿度和营养物质共同作用下滋生，霉菌的理想环境：
|温度
|在摄氏20至28度的温度下容易生长
|湿度
|偏好的湿度为80-95%
|营养
|灰尘、皮脂等
|空气
|在有氧气的地方容易生长
专家也提出了以下使用衣柜时的不当习惯：
衣柜禁忌｜1. 洗衣店胶袋直接入柜
不少人收到干洗衣物后，为防尘大多会连袋挂进衣柜。胶袋内会积聚潮气和化学气体，导致衣物褪色。
- 正确做法：立即取出胶袋，检查衣物状况，在阴凉处轻轻晾干去除水分后才存放。
衣柜禁忌｜2. 衣架挂太密、长期闭门
衣柜里挂太多衣架会降低通风效果；如果衣柜门长期关闭，空气无法流通，湿度便会停滞。
- 正确做法：衣服之间留出空隙，不要挂太密；定期开门通风，必要时使用风扇辅助。
食物污渍残留恐成霉菌滋生养分
台媒引述洗衣店业专家分析指，滋生霉菌的「营养物质」除了灰尘之外，吃东西时不小心滴落的食物、果汁、冰淇淋等「水溶性污渍」，若没有即时清洗，也会成为霉菌养分；干洗原理是不使用水，因此无法去除这些污渍。残留物日积月累，最终导致霉菌滋生。因此，保持衣物卫生十分重要。
防霉必学3招天然除湿＋1收纳原则
想防止潮气累积，可以使用以下工具：
-
天然吸湿材料：衣柜里可以放置梳打粉、用过的暖包去吸收湿气。因为用过的暖包含有活性炭，可以除臭除湿。
-
迷你环保除湿盒：体积小巧，非常适合放在衣柜、鞋柜或抽屉里，避免了传统除湿盒容易漏水的问题。
-
防霉吊卡：挂在衣柜里完全不占空间，能有效抑制霉菌生长，相当实用。
最有效的方法是确保「空气流通」，在衣物之间留空隙，或每日打开衣柜通风10-20分钟，提高除湿效率。除此之外，收纳方式同样重要：
-
衣柜只放8分满：衣柜维持在8分满到9分满的程度，保留空气流通的空间。
另外，定期要「断舍离」，将衣物分门别类，淘汰不再穿的旧衣物。
