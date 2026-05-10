杨思琦10字形容与李泳汉关系 卷旧爱李泳豪家变风波得体回应：我系局外人 感叹鼎爷消瘦

李家鼎前妻施明自从离世后，长子李泳汉与次子李泳豪的家事纠纷越闹越大，有网民将多年前李泳豪与前港姐冠军杨思琦的分手旧事重提，指当年误会了杨思琦是「贪钱」和「拜金」，认为她现在终于「沉冤得雪」，更有网民在社交平台设「杨思琦（思琦姐）道歉区」为她平反。杨思琦今日（10日）出席一个母亲节活动时，首度公开回应事件，表示没留意「道歉区」一事，但感谢四方八面的网民支持，她不评论别人的家事，但知道施明离世消息后感不开心，只能讲节哀顺变，并祝福李家鼎身体健康，又说与李泳豪现在各有家庭，希望大家各自安好。

杨思琦回应旧情再成热话

杨思琦与李泳豪分手15年，当年分手时杨思琦被指「贪钱」和「拜金」，近日却因李泳豪与家人的纠纷，令这段旧情再被提及。杨思琦今日在活动上表示近日有不少人都问过她，做网上直播时也有网民问她有没有事可分享或爆料，她对此表示没有事要讲：「一开始都唔知发生咩事，只是见到好多来不同地方的网民为我打气，他们反应好大，我很感动，感谢来自四面八方的支持和善意。」对于因李家的家事令网民对她改观，又有人为她平反，她表示没刻意去想，表示：「时间都过咗去至少15年，要向前看，大家都正面去看，不要再想以前。」

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杨思琦望李家鼎身体健康

对于有网民在社交平台为她设「道歉区」，她可会接受网民道歉？杨思琦谓几十年前的事不想再讲，只能讲多谢他们，亦没想过网民会设道歉区。提到李家鼎近来身形暴瘦，杨思琦「唉」了一声，称见到鼎爷的照片瘦了很多，希望对方身体健康。问到是否与李泳汉相熟？杨思琦说：「都是停留在以前的关系。（当年李家的家人关系都很似现在？）知道大家都很关心事情发展，希望大家给他们空间，我不方便也不适合评论太多。」

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杨思琦对于获网民支持感惊讶

杨思琦与李泳豪曾经拍拖九年，问她可相信李泳豪对于李泳汉苛索父母金钱的指控？杨思琦未有正面回应，只谓大家都要加油，不需要讲太多，他们分手时惹来不少风波，李家今时今日的风波纠纷又是否在她意料之内？杨思琦称没想将来的事，过去的事情已经过去，顺其自然，又说见到大量网民支持她也很惊讶。

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李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？

杨思琦与李泳豪分手后已没联络

杨思琦亦被问及有否听过李家近日流出的对话录音？她表示最近工作忙，没有空，没有听过录音。讲到录音中李泳汉和李泳豪对李家鼎说话时都粗声粗气，问到以前是否都是一样？杨思琦避谈往事，指自己是局外人，不方便去讲，又说与李泳豪分手后已没有联络，现在大家各有家庭，祝福对方各自安好。

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杨思琦得悉施明离世不开心

至于施明离世后，她可有想过出席丧礼？杨思琦表示听到消息后感不开心，只能跟他们讲节哀顺变，谈到可有方法化解他们的纷争？杨思琦送上「加油」二字，相信他们会慢慢解决。

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杨思琦携母带子出席母亲节活动

另外，杨思琦今日（10日）带妈妈和儿子Kody出席母亲节活动，三人一起上台，杨思琦向妈妈献花，Kody则向思琦献花又献吻，场面温馨。杨思琦受访时表示女儿Krystal因有学校活动才由儿子做代表，笑指儿子送了几份礼物给她，但女儿就只有送吻，觉得她晚上可能会弹结他，自弹自唱送首歌给她。杨思琦又爆儿子知道能出席活动很兴奋，但来到现场见到人多有点怕羞，认为活动可以训练他的胆量，虽然儿子表演欲不及女儿，但也是一个小甜心。