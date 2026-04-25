佘诗曼宣传《正义女神》率先爆有前传？阿佘亲证「冇我份」 陈炜回应争视后现尴尬感

TVB剧集《正义女神》近日正在热播中，剧中一众演员包括佘诗曼（阿佘）、陈炜、周嘉洛、戴祖仪及马贯东等，今日（25日）齐聚将军澳为剧集举行「两神对峙 诡辩之才」宣传活动，现场气氛热烈。活动上，演员们不仅大玩游戏，更在活动尾声亲民地派发纪念品。佘诗曼更是不停为粉丝签名，尽显亲和力；期间因有粉丝不慎跌倒，佘诗曼也暖心提醒大家要注意安全。佘诗曼与陈炜受访时，更疑爆响口表示《正义女神》或将推出前传。

陈炜照片被放于TVB周年报告显眼位

随著TVB公布2025年周年报告，陈炜在「重点艺员」合照中位居显眼的中间位置，引发网民热议。对此，陈炜解释相片排位是随机安排。佘诗曼则幽默地帮口解围：「相片影得靓便放中间，哈哈！」

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陈炜于佘诗曼身旁谈挑战视后好尴尬

凭借《正义女神》中的出色表现，陈炜人气急升，被网民力捧为挑战佘诗曼争夺《万千星辉颁奖典礼2026》视后之位的最大对手。当被问及此事，佘诗曼立刻开玩笑说：「我行开先，这问题有些尴尬，哈哈！」面对著佘诗曼，陈炜则尴尬表示：「只希望参与。」在追问下，佘诗曼再次为她解围：「你叫她怎样答呢！很尴尬！哈哈！」陈炜只能重复说：「希望参与其中。」

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佘诗曼谈五度争视后：言之尚早

至于自己是否有信心第五度夺得视后？佘诗曼坦言现在言之尚早，毕竟今年才刚开始，后续还有许多精彩剧集。她表示，目前只想大家继续支持《正义女神》。佘诗曼还分享道：「其实我之前曾说过，想拍律政剧集，这次以为是饰演律师，怎知在剧中饰演法官，但很开心在剧集结尾会做律师。」

《正义女神》将推出前传？

谈及未来计划，佘诗曼透露正与总监制钟澍佳初步洽谈再次合作，但一切都要等待好剧本，不会着急。对于《正义女神》会否拍摄前传，佘诗曼笑称前传将没有她的戏份，而陈炜则补充说，前传会有许多不同演员加盟，有待官方公布。

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《正义女神》收视报捷

活动上，总监制钟澍佳即场宣布《正义女神》收视报捷，不仅成为跨平台七天收视冠军，更连续三星期高踞收视榜首，内地平台有效播放率也高达4.35亿。为回馈粉丝支持，TVB将推出一套140张的《正义女神》演员造型卡，其中包括16款珍藏签名限定卡，限量发行1800盒。

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佘诗曼心疼粉丝吁提防诈骗

谈及早前好友林保怡在新加坡被粉丝惊心围堵的事件，佘诗曼表示，完全明白粉丝见到偶像的兴奋与渴望，也觉得他们很辛苦。她以当天活动为例，活动下午2时开始，但粉丝们早上10时便到场等候，这份热情让她十分感动。

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然而，近日有粉丝因购买《正义女神》非官方纪念品而被骗，佘诗曼对此感到非常痛心。她严肃呼吁：「大家不要做坏事，其实粉丝要节衣缩食储钱，所以不要这样去骗人的钱，（公司现推出收藏卡，怕不怕又出现骗案？）不是我私人推出的，TVB会有监管。（可曾试过被人盗用名义行骗？）也有试过用我的名义去借钱，又或问我借钱，所以我会衡量真假。」陈炜则表示，暂时未听闻有粉丝因她而受骗。

同场的冯浩扬今次在剧中首次挑战反派角色，他表示，饰演奸角感觉非常爽，但也笑称可能因为角色太坏，让他遭到「天谴」而生病了。

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