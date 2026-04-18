解构金像奖2026最佳电影五强战况 《再见UFO》凭本土情怀跑出？ 《风林火山》8年巨制成劲敌

第44届香港电影金像奖颁奖典礼将于2026年4月19日（星期日）在香港文化中心隆重举行，ViuTV 99台将会进行现场直播。本届「最佳电影」提名竞争激烈，五部风格迥异的作品将一决高下。从本土情怀、史诗制作到奇幻动画，涵盖了香港电影的多元面貌。在这五部提名作品中，既有引发集体回忆的诚意之作，也有筹备多年、万众期待的传奇电影。

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金像奖2026五部候选「最佳电影」简介

#深度分析五部候选「最佳电影」

《再见UFO》

导演：梁栢坚

简介：由徐天佑、黄又南、蔡卓妍主演。电影灵感源自80年代华富邨UFO的都市传说，透过三位主角的成长故事，细腻刻划了香港自80年代至千禧年初的社会变迁与集体回忆，充满浓厚的本土情怀。

《风林火山》

导演：麦浚龙

简介：由金城武、梁家辉、刘青云、古天乐及高圆圆等一线演员主演。此片筹备长达八年、耗资超过四亿港元制作，以极致的风格化视觉美学，描绘了一个大雪纷飞、末日的香港，讲述一场警匪之间秩序与崩坏的对决，获得本届12项提名，成为最多入围的电影。

《酱园弄‧悬案》

导演：陈可辛

简介：由章子怡领衔主演，并汇集了雷佳音与赵丽颖等实力派演员。电影改编自1945年上海轰动一时的「酱园弄杀夫碎尸案」，深入探讨乱世中女性的悲惨命运与社会压迫，引发对女性权益的深刻反思。

《寻秦记》

导演：吴炫辉、黎震龙

简介：经典电视剧的延续，由古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮等原班人马回归主演。故事讲述饰演项少龙的古天乐与已成秦王的林峰再度联手，对抗来自未来的刺客，是一部为剧迷度身订造的情怀之作。

《世外》

导演：吴启忠

简介：改编自日本小说《千年鬼》的动画电影，幕后配音阵容包括张继聪、谢安琪、钟雪莹、与韦罗莎等。电影以精致的动画风格，探讨轮回、业力与执念的哲学命题，讲述一个关于救赎与放下的千年故事，被誉为香港动画的里程碑。

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《再见UFO》：赢在集体共鸣

《再见UFO》凭借其真挚细腻的香港情怀，成功触动了广大观众及业内人士的神经。该片早前已在第32届香港电影评论学会大奖中勇夺「最佳电影」，并在香港电影编剧家协会获颁「推荐剧本奖」，足证其在剧本及整体质素上的高度认可。

影评普遍认为，电影成功捕捉了港人对过去美好时代的缅怀及当下的失落感，这种强烈的在地情感连结，使其成为本届夺奖的顶头大热。尤其在香港导演会年度颁奖礼上，此片再度夺得「最佳电影」，由于其评选团体与金像奖选民高度重叠，此赛果被视为金像奖前哨战。

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《风林火山》：酝酿八年巨作

酝酿八年、由麦浚龙执导的《风林火山》，无疑是本届在制作规模上最宏大的作品。电影以其极致的视觉美学、独特的冷色调风格及营造出的末日氛围，获得了影评界在艺术成就上的高度评价，更曾入选康城影展，在国际影坛备受瞩目。

尽管其叙事方式被指过于破碎和隐晦，导致口碑两极，但其在摄影、美术、音效等技术奖项上的12项提名，彰显了其强大的工业实力。不过，亦评论指出，过于强烈的风格可能盖过了情感连结，令观众难以完全投入。

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《酱园弄・悬案》：章子怡演活时代悲剧

《酱园弄・悬案》由陈可辛执导，章子怡的「影后级」演出备受赞誉，电影对时代悲剧的深刻刻划，使其在演技奖项上具备强大竞争力，电影更入围第77届坎城影展非竞赛单元。虽然《酱园弄・悬案》在香港的票房未如预期，但章子怡的角色已为她赢得编剧家协会的「年度最佳电影角色奖」，实力不容小觑。

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《寻秦记》：经典剧集延伸故事掀回忆杀

《寻秦记》召集不少剧集版的原班人马演出，电影为粉丝带来了「回忆杀」，满足观众的期待。虽然观众对于剧情逻辑和特效反应两极，但对于忠实粉丝而言，这依然是一次圆满的集体回忆。

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《世外》：曾入围「动画界奥斯卡」

动画长片《世外》被视为香港动画制作的重大突破，其精美的画功和发人深省的轮回主题，获得了广泛好评，更在票房上创下佳绩。《世外》更成功入围「动画界奥斯卡」法国安锡国际动画影展，是继2001年港产动画《麦兜故事》后，再次有香港动画扬威海外。此外，《世外》亦入选2025台北金马影展、第21届瑞士苏黎世电影节、第58届西班牙锡切斯国际奇幻电影节「竞赛单元」、第九届平遥国际电影展「藏龙单元」，以及成为第22届香港亚洲电影节开幕电影，可谓「香港之光」。

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「最佳电影」得主将于4月19日晚揭晓

综合来看，《再见UFO》以其动人的本土情怀和在前哨战中的强劲表现，成为本届「最佳电影」的最大热门。它所代表的集体记忆与情感共鸣，似乎更受业界青睐。然而，《风林火山》作为一部展现香港电影工业顶尖水平的野心之作，其艺术成就亦足以构成强大威胁。最终奖项谁属，将于4月19日晚上的颁奖典礼揭晓。

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